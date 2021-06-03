Бывший вице-премьер времен Азарова и трижды нардеп Партии регионов Борис Колесников после длительного отсутствия в большой политике создает новую партию. А сам Ахметов, говорит, тут ни при чем. Зачем "донецким" новый политический проект, с кем он будет конкурировать и есть ли у него шанс на следующих выборах: разбор LIGA.net.

"РИНАТА ТУТ НЕТ. О НОВИНСКОМ Я БЫ ЗНАЛ"

"Мне всегда нравились идеи консерватизма. Классические вечные ценности, за счет которых США и Великобритания достигли большого успеха", – говорит Колесников о своей партии в комменарии LIGA.net. Именно на этой идее строится новая партия Украина – наш дом, утверждает он: "Достижение высоких социальных результатов через сильную экономику".

Колесников утверждает, что это не попытка реанимировать проигравший последние выборы Оппоблок или составить конкуренцию ОПЗЖ Бойко-Левочкина.

"Боже упаси. ОПЗЖ – это матросы с утонувшего теплохода. А в Оппоблоке мне в 2014 году предлагали первый номер, я отказался. Я не верю в региональные партии. Зеленский доказал, что только получив доверие во всех уголках Украины, можно надеяться на успех. Поэтому я не верю в региональные проекты типа Оппоблока и никогда не верил", – сказал он.

Колесников больше не целится и в пророссийскую нишу. "Все партии, которые называют себя прозападными или провосточными, на самом деле антиукраинские", – объясняет он.

СПРАВКА. Борис Колесников – влиятельный донецкий бизнесмен, владелец кондитерской компании КОНТИ и близкий партнер олигарха Рината Ахметова. До похода в большую политику он пять лет возглавлял Донецкий облсовет. Затем трижды избирался нардепом от Партии регионов, два года был вице-премьером в правительстве Азарова.



В 2004 году Колесников стал одним из организаторов "сепаратистского съезда" в Северодонецке. В январе 2014 года голосовал за "диктаторские законы" Януковича.

В конце мая Колесников "вышел из сумрака" и провел первый съезд своей новой партии. В ТОП-7 партийцев в качестве его советников вошли: генеральный конструктор ГП Антонов Дмитрий Кива (космос), президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич (медицина), глава движения #SaveФОП Сергей Доротич и представитель малого бизнеса Александр Климашевский (предпринимательство), проректор винницкого университета Светлана Лутковская (образование), заслуженный экономист Юрий Атаманюк (советник по вопросам экономики).

"Мы собираем команду профессионалов. Людей с хорошим позитивным бекграундом. Тех, кто уже состоялся в своей отрасли", – рассказывает Колесников.

Информация о том, что Колесников создает партию вместе с олигархом и самым богатым человеком в Украине (состояние в $7,6 млрд по оценке Forbes) Ахметовым, появилась в СМИ месяц назад. Ахметов это отрицал: заявил Радио Свобода, что больше не интересуется политикой – только бизнесом, благотворительностью и футболом, и жалеет о походе в парламент в 2006 году.

"Рината тут нет. Мы дружим уже 40 лет. Я не думаю, что в Киеве есть люди, которые знают его больше, чем я. Он человек слова. Если он публично заявил, что его в этой партии нет, то его действительно здесь нет", – заявил Колесников LIGA.net

Экс-регионал заверил, что не пытается перетянуть в проект бывших соратников времен Януковича. И опроверг информацию о том, что его партнером может стать олигарх и народный депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский: "Вадик – мой близкий друг. Но об этом я не слышал. Я бы об этом знал, так же?"

Так что финансировать партию Колесников собирается из своего кошелька: "Я тоже не самый бедный в Украине человек и всегда был на втором месте среди налогоплательщиков после Рината".

СИЛЬНАЯ УКРАИНА 2.0

"Мне сложно комментировать их отношения. Но мне кажется, что Колесников как минимум согласовывал этот проект с Ринатом, чем делал это самостоятельно. Борис Викторович в политических вопросах всегда был главным советником Рината Леонидовича. У меня было ощущение, что он – его наиболее доверенное лицо. И его мнение было чуть ли не самым важным при принятии тех или иных решений", – рассказывает LIGA.net источник в ОПЗЖ, бывший соратник Колесникова по Партии регионов.

Он уверен, что партия Колесникова для ОПЗЖ – не конкурент: "Мы даже серьезно это не обсуждали. Там нечего обсуждать серьезно. Думаю, у них нет потенциала. Хотя у них были попытки по некоторым территориям привлечь представителей нашей партии, но мне кажется, нигде это не удалось. Как минимум, я таких фактов не знаю".

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"Я не думаю, что это будет проект на поле ОПЗЖ. Насколько я слышал, они пытаются играть на общественном запросе на профессионалов – как противовес аматорам Зеленского. Идея в том, чтобы собрать более-менее известных людей, позиционировать их как профессионалов и технократов. Не трогать вообще политику, говорить об экономике. Скорее всего, они хотят попасть в успех Сильной Украины Тигипко", – объясняет LIGA.net политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

В то, что Колесников строит проект отдельно от Ахметова, Батозский не верит.

Нужно понимать отношения этих людей. Они друзья детства. Когда мы говорим Колесников, нужно держать в голове Ахметова, – считает Батозский

Успех этого проекта основан в первую очередь на информационных ресурсах Ахметова – доступе к телеканалам и другим активам медиа-холдинга: "Понятно, что продвигаться эта партия будет на основе медиа-холдинга Ахметова. Думаю, скоро мы это увидим по мониторингу новостей ТРК Украина. Кто будет давать медийную поддержку, тот и спонсор".

Ахметов получил не самый приятный опыт на последних выборах в Мариуполе, напомнил политолог. Там ОПЗЖ в местном совете набрала почти столько же, сколько подконтрольный ему Блок Вадима Бойченко. "Они посмотрели, увидели проблему. Эта проблема называется Левочкин. Но воевать с ним они не будут. Они понимают, что эта пророссийская ниша сжимается", – отметил он.

А вот такая популистическая ниша, как партия условных технократов, в Украине все еще свободна: "То есть достаточно взять мэра Мариуполя, добавить к нему футболиста Шахтера, приправить все это Борисом Викторовичем. Многие помнят, что при Борисе Викторовиче дороги и стадионы строились, самолеты летали, хюндай запустили (он курировал Евро-2012 – ред). Я думаю, они будут играть больше в эту игру. С такой риторикой уже можно входить в индустриальные регионы за пределами Донбасса, в железный пояс – Запорожье, Днепр, Херсон, Николаев".

Открытым остается вопрос, зачем это Ахметову? У него и сейчас в Верховной Раде достаточно нардепов. Как рассказал LIGA.net источник в Слуге народа, в его орбите вращаются около 50 депутатов или больше (по оценке Bihus.Info – около сотни, в том числе 30 в группе Павлюка в СН). Периодически они "вскрываются" во время голосований по энергетическим вопросам.

"Всех невозможно посчитать, – объясняет источник во фракции ОПЗЖ. – Это знают только сам Ахметов и эти депутаты. Более-менее уверенно можно говорить только про группу вокруг Вадима Новинского. Их семеро. Тем более, что они имеют и прямое отношение, работая на том или ином предприятии или компании, близких к Ахметову. А вот по другим фракциям точно сказать не получится. Я надеюсь, хотя бы сами фракции знают. Но и это не точно. Это такая непубличная история. Может, голосование за закон об олигархах все покажет".

"Я думаю, это была инициатива снизу, – считает Батозский. – А Ахметов постоянно участвует в политических проектах, более-менее успешных. Вспомните, на парламентских выборах еще до войны например он поддержал проект Королевской. Он был очевидно проигрышным. Но – поддержал. Потому что он раскладывает яйца по разным корзинам".

В разное время Ахметов, по его данным, приложил руку к созданию Партии регионов, потом ОПЗЖ, Партии мира Вадима Новинского, проектам Олега Ляшко и Натальи Королевской, Блоку Вадима Бойченко в Мариуполе, партии Порядок (местный донецкий проект) и другим.

И это сознательная стратегия, говорит политолог: привлечь в свой круг влияния как можно больше политиков из разных концов политического спектра: "Кто его знает, что из этих проектов сработает. А какие-то "свои" нужны где угодно, чтобы не пропустить такую ситуацию, как на последних выборах со Слугой народа".

После выборов-2019 Ахметову пришлось почти с нуля выстраивать отношения со слугами народа и Офисом президента, уверен Батозский. Сейчас у них неплохие отношения: "Но есть такой тревожный сигнальчик. Не все поняли, что такое закон против олигархов. Не всем понравилось то, что произошло с Медведчуком. То есть я думаю, у Ахметова сейчас больше вопросов, чем ответов. Он не понимает, что это было. Эпизод или тенденция. Возможно, все эти резкие движения и связаны с тем, что это такой первый шаг. Первая реакция".

ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

В среду Зеленский внес в Верховную Раду первый законопреокт о деолигархизации. На последней пресс-конференции в мае президент без фамилий говорил, что олигархам запретят тайно встречаться с топовыми политиками, владеть медиа-активами и строить свои партии.

В Офисе президента не видят связи между анонсированной борьбой с олигархами и появлением в орбите влияния олигарха Ахметова новой партии.

"Не думаю, что это связано с каким-либо антиолигархическим напряжением, – сказал LIGA.net советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. – Скорее, это попытка перехватить электоральную инициативу у резко ослабевшего крыла Медведчука и вернуться в активную политику, которую предпринимает группа Колесникова... Тем более, что Борис Викторович и Ринат Леонидович давно и плотно дружат, во многих проектах сотрудничают – в их политической близости и синонимичности тоже нет ничего удивительного".

По его словам, не важно, как к новому проекту Колесникова на данном этапе относится Ахметов – если сейчас прямо не поддерживает, то в будущем может поддержать: "Вопрос только в том, а какие шансы реализоваться могут быть у этого партийного проекта? На старте инициатива выглядит скорее экстравагантно, чем с потенциалом на успех. Уж слишком все напоминает проекты 1990-х".

Борис Колесников – опытный и влиятельный человек. Возможно, ему просто некомфортно в чужих политических проектах, где он не имел бы решающего слова. Но точно не похоже, чтобы именно эта активность Колесникова была связана с процессом деолигархизации, – считают в ОП.

А процесс деолигархизации будет доведен до конца, говорит Подоляк: "Как бы олигархи ни договаривались между собой, как бы ни пытались противодействовать... Олигархи станут просто обычными крупными бизнесменами или получат очень серьезный ответ от государства в случае деструктивной активности и противодействия".

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