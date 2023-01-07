Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

"Я не мог взять трубку. Это же исторический момент. Впервые более чем за 300 лет. Епифаний уже внутри. Людей в храме – все забито", – говорит в смартфон высокий мужчина у входа в Успенский собор. Видны только его глаза: на голове – шапка, на лице – балаклава.

Несколькими минутами ранее митрополит Епифаний заехал на территорию Лавры со стороны Экономических ворот, пересек боковую площадь, мимо таблички с надписью "Успенский собор закрыт", и вошел в храм через главный вход: "Христос родился". – "Славим его".

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Несмотря на усложненную процедуру проверок, – все желающие попасть на богослужение ПЦУ должны были пройти через металлоискатели, – Успенский собор забит до отказа, "хвост" из верующих тянется на улицу. Для тех, кто не поместился внутри, на площади установлен большой экран с трансляцией.

Более двух часов, в мороз -9 градусов, сотни людей следят за прямым эфиром, обступив полукругом экран. Впервые за несколько столетий украинская Церковь как правопреемница древней Киевской Митрополии проводит богослужение в главном храме Киево-Печерской Лавры.



"Сегодня здесь и верующие, и атеисты, и агностики", – шутят на площади.



"Я лично знаком с некоторыми епископами из ПЦУ, – мужчина кивает на экран, где митрополит Епифаний и епископы ПЦУ. – Один жил на моей даче, в доме в селе, не буду говорить где. Мы выгнали русского попа, пьяницу, и там организовали украинскую церковь. Это еще когда Филарет был".

Он – руховец, экс-нардеп Евгений Жеребецкий. "Я вообще греко-католик. Но я пришел сюда. Потому что это большая победа, – объясняет он LIGA.net. – Иногда, попадая в центр таких значительных событий, не получается самоосознать момент. Это как рождение ребенка. Сначала только пеленки и ванночки. И только потом со временем понимаешь: колоссально".

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До этого момента в Верхней Лавре хозяйничали "попы", добавляет пан Евгений:

- Чистая московщина. Я когда-то жил в Москве, ходил в соборы. Они очень агрессивны. И здесь, в Лавре, что-то похожее… Это трагедия. У нас Лавру тупо отобрали. И реакция государства… Все считали ненужным вмешиваться. Потому что эти попы, они все при погонах… Можно много претензий иметь к Порошенко, но шаг с Томосом – ему многое простится за это.

Накануне наместник Лавры Павел (Лебедь) на проповеди назвал возвращение двух соборов государству – силовым захватом, а Епифания – антихристом, но "не благословил" сторонников УПЦ МП "идти звероломно на смерть" – потому что еще "не время". "Нас было 10 000, их 1000. Но у них автоматы, у них пистолеты. Я не настолько глуп", – сказал он.

Из-за риска провокаций дорога от Успенского собора до Нижней лавры, где осела УПЦ МП, перекрыта кордоном. Силовики вообще на каждом шагу: на дежурство вывели около 3000 полицейских. В самом соборе, где правит Епифаний, в толпе верующих – мужчины в штатском, но со "спиральками" в ушах. Такие используют спецслужбы и бодигарды.

Слов, звучащих в Успенском соборе, Лавра вероятно еще не слышала.

"Сейчас мы празднуем второе рождение Лавры Печерской, – говорит верующим митрополит Епифаний. – Из нее уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира" . И возвращается дух истинного служения православию и украинскому народу".

Украина не хотела этой войны, напоминает Епифаний: "Как народ мы стремились мирно жить, в согласии со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность". Но враг обязательно потерпит поражение в войне, поскольку "правда на нашей стороне, а где правда – там Бог".



Речь Епифания внимательно слушают десятки военных.



"У меня ранение, я еду на отдых домой, – говорит LIGA.net молодой военный Юрий, его правая рука перемотана уже посеревшим бинтом. – В 23:00 у меня поезд на Львов. Я очень рад, что побывал здесь. Христос родился, наш спаситель. Он еще покажет, блин, всем".



"Это большой праздник. Давно надо было. Со Дня независимости. Как можно было допустить, что до сих пор на территории Украины россияне считают святыни Украины – своими и поныне здесь правят?" – делится впечатлениями с LIGA.net военный Михаил. Он – армянин, живет в Киеве с 1993 года: "Сына сознательно отдал в украинскую школу. Он должен знать, кто у него в крови: украинец, армянин. Там нет ничего кацапского".

С первого дня большой войны Михаил пошел на фронт добровольцем, все лето воевал в Харьковской области: "Очень большие потери, таких хороших парней потеряли. Что впечатляет – местные сдали. Чем ближе мы к границе двигались, тем…" Он прерывается, но через минуту таки продолжает: "Это дико. Не понимаю, как это: жить на своей земле и своих же предавать".

"Просто так получилось, – резюмирует Михаил. – Где Россия – там всегда смута. Но теперь наконец-то оккупант показал свое лицо. А Лавра будет за нами".

"Победа будет за нами. Потому что мы все вместе. Потому что все государство, весь наш народ объединены, как одно целое. А Россия пусть распадется", – пытаются сказать, перебивая друг друга, четыре женщины в ярких платках. Приехали из-под Бучи: Тамара, Галина, Галина и Ольга.

"Чтобы она засияла, эта Рождественская звезда, над всеми нашими воинами, – начинают плакать. – И над всеми, кто помогает Украине выстоять в этой великой борьбе. Весь мир с Рождеством Христовым. Спасибо за поддержку. Без вас было бы тяжело. Низкий всем наш украинский поклон. Мы знаем, что Иисус родился, и славим его".

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