UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Репортаж | Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Цей матеріал також доступний українською
Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было - Фото
Первое богослужение в Лавре. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (фото - ЕРА)
07.01.2023, 17:09

Глава ПЦУ митрополит Епифаний провел первое богослужение в верхней Киево-Печерской Лавре. В начале января оттуда "попросили" руководство УПЦ МП

"Я не мог взять трубку. Это же исторический момент. Впервые более чем за 300 лет. Епифаний уже внутри. Людей в храме – все забито", – говорит в смартфон высокий мужчина у входа в Успенский собор. Видны только его глаза: на голове – шапка, на лице – балаклава.

Несколькими минутами ранее митрополит Епифаний заехал на территорию Лавры со стороны Экономических ворот, пересек боковую площадь, мимо таблички с надписью "Успенский собор закрыт", и вошел в храм через главный вход: "Христос родился". – "Славим его".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Несмотря на усложненную процедуру проверок, – все желающие попасть на богослужение ПЦУ должны были пройти через металлоискатели, – Успенский собор забит до отказа, "хвост" из верующих тянется на улицу. Для тех, кто не поместился внутри, на площади установлен большой экран с трансляцией.

Более двух часов, в мороз -9 градусов, сотни людей следят за прямым эфиром, обступив полукругом экран. Впервые за несколько столетий украинская Церковь как правопреемница древней Киевской Митрополии проводит богослужение в главном храме Киево-Печерской Лавры.

"Сегодня здесь и верующие, и атеисты, и агностики", – шутят на площади.

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

СПРАВКА. УПЦ МП бесплатно арендовала Успенский собор и Трапезный храм (договор от 2016 года), но они находились в собственности государства. Срок аренды истек 31 декабря 2022 года. Наместник Лавры митрополит Павел Лебедь, против которого в Украине введены санкции, просил президента Владимира Зеленского не забирать храмы. Минкульт – рекомендовал не продлевать аренду.

31 декабря УПЦ МП провела последнее богослужение в этих соборах. 1 января ее священников, по крайней мере, по словам Лебедя, уже не допустили на территорию Верхней Лавры. Московский патриархат угрожает судом: "не собирается уходить" до конца войны.

5 января Минкульт сообщил о завершении передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное пользование. До этого в Лавре три дня работала комиссия: провела инвентаризацию.


"Я лично знаком с некоторыми епископами из ПЦУ, – мужчина кивает на экран, где митрополит Епифаний и епископы ПЦУ. – Один жил на моей даче, в доме в селе, не буду говорить где. Мы выгнали русского попа, пьяницу, и там организовали украинскую церковь. Это еще когда Филарет был".

Он – руховец, экс-нардеп Евгений Жеребецкий. "Я вообще греко-католик. Но я пришел сюда. Потому что это большая победа, – объясняет он LIGA.net. – Иногда, попадая в центр таких значительных событий, не получается самоосознать момент. Это как рождение ребенка. Сначала только пеленки и ванночки. И только потом со временем понимаешь: колоссально".

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Читайте также: Вселенский патриарх Варфоломей передал искреннее благословение украинскому народу

До этого момента в Верхней Лавре хозяйничали "попы", добавляет пан Евгений:

- Чистая московщина. Я когда-то жил в Москве, ходил в соборы. Они очень агрессивны. И здесь, в Лавре, что-то похожее… Это трагедия. У нас Лавру тупо отобрали. И реакция государства… Все считали ненужным вмешиваться. Потому что эти попы, они все при погонах… Можно много претензий иметь к Порошенко, но шаг с Томосом – ему многое простится за это.

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Накануне наместник Лавры Павел (Лебедь) на проповеди назвал возвращение двух соборов государству – силовым захватом, а Епифания – антихристом, но "не благословил" сторонников УПЦ МП "идти звероломно на смерть" – потому что еще "не время". "Нас было 10 000, их 1000. Но у них автоматы, у них пистолеты. Я не настолько глуп", – сказал он.

Из-за риска провокаций дорога от Успенского собора до Нижней лавры, где осела УПЦ МП, перекрыта кордоном. Силовики вообще на каждом шагу: на дежурство вывели около 3000 полицейских. В самом соборе, где правит Епифаний, в толпе верующих – мужчины в штатском, но со "спиральками" в ушах. Такие используют спецслужбы и бодигарды.

Слов, звучащих в Успенском соборе, Лавра вероятно еще не слышала.

"Сейчас мы празднуем второе рождение Лавры Печерской, – говорит верующим митрополит Епифаний. – Из нее уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". И возвращается дух истинного служения православию и украинскому народу".

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Украина не хотела этой войны, напоминает Епифаний: "Как народ мы стремились мирно жить, в согласии со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность". Но враг обязательно потерпит поражение в войне, поскольку "правда на нашей стороне, а где правда – там Бог".

Речь Епифания внимательно слушают десятки военных.

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было


"У меня ранение, я еду на отдых домой, – говорит LIGA.net молодой военный Юрий, его правая рука перемотана уже посеревшим бинтом. – В 23:00 у меня поезд на Львов. Я очень рад, что побывал здесь. Христос родился, наш спаситель. Он еще покажет, блин, всем".

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было


"Это большой праздник. Давно надо было. Со Дня независимости. Как можно было допустить, что до сих пор на территории Украины россияне считают святыни Украины – своими и поныне здесь правят?" – делится впечатлениями с LIGA.net военный Михаил. Он – армянин, живет в Киеве с 1993 года: "Сына сознательно отдал в украинскую школу. Он должен знать, кто у него в крови: украинец, армянин. Там нет ничего кацапского".

С первого дня большой войны Михаил пошел на фронт добровольцем, все лето воевал в Харьковской области: "Очень большие потери, таких хороших парней потеряли. Что впечатляет – местные сдали. Чем ближе мы к границе двигались, тем…" Он прерывается, но через минуту таки продолжает: "Это дико. Не понимаю, как это: жить на своей земле и своих же предавать".

"Просто так получилось, – резюмирует Михаил. – Где Россия – там всегда смута. Но теперь наконец-то оккупант показал свое лицо. А Лавра будет за нами".

Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в Лавре: как это было

"Победа будет за нами. Потому что мы все вместе. Потому что все государство, весь наш народ объединены, как одно целое. А Россия пусть распадется", – пытаются сказать, перебивая друг друга, четыре женщины в ярких платках. Приехали из-под Бучи: Тамара, Галина, Галина и Ольга.

"Чтобы она засияла, эта Рождественская звезда, над всеми нашими воинами, – начинают плакать. – И над всеми, кто помогает Украине выстоять в этой великой борьбе. Весь мир с Рождеством Христовым. Спасибо за поддержку. Без вас было бы тяжело. Низкий всем наш украинский поклон. Мы знаем, что Иисус родился, и славим его".

Смотрите также: Глава ПЦУ Епифаний провел Рождественскую службу в Киево-Печерской лавре – видео

Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп киево-печерская лавра рождество митрополит епифаний пцу война России в Украине
Еще по теме
Глава ПЦУ Епифаний провел Рождественскую службу в Киево-Печерской лавре — видео 07.01.2023Глава ПЦУ Епифаний проведет рождественское богослужение в соборе Киево-Печерской лавры 04.01.2023Епифаний будет ходатайствовать о передаче ПЦУ одного из храмов Киево-Печерской Лавры 24.05.2022Самоликвидация Кирилла. Как Московский патриархат проиграл войну в Украине 01.04.2022Зеленский ответил на петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру УПЦ МП 07.08.2020Зеленского просят передать Киево-Печерскую Лавру ПЦУ: собраны 25 000 подписей 29.04.2020"Риски очевидны". ПЦУ не планирует проводить календарную реформу 24.12.2019У Порошенко ответили, могут ли ПЦУ лишить автокефалии 15.05.2019Первыми в области: община Андрияшевки перешла из МП в ПЦУ 25.02.2019В единую церковь перешли уже 320 приходов - Порошенко 18.02.20197 и 11: Зоря назвал количество общин в ПЦУ и УПЦ МП 07.02.2019В ПЦУ перешли 12 киевских священников УПЦ МП - список 06.02.2019Количество перешедших в ПЦУ приходов перевалило за две сотни 04.02.2019Подписали протоколы: в Житомирской области два прихода идут в ПЦУ 31.01.2019Кирилл хочет приехать в Украину, говорит о "расколе и злобе" 31.01.2019Переходят каждый день: Епифаний рассказал о росте приходов в ПЦУ 29.01.2019Полиция: Дел о пропаже ценностой из Лавры не заводили 28.01.2019Без священника: на Буковине три прихода МП перешли в ПЦУ - фото 27.01.2019Минкульт обязал УПЦ МП обозначить связь с РПЦ в уставе 26.01.2019Собрали подписи: в Тернопольской области община перешла в ПЦУ 25.01.2019В ПЦУ перешли еще два прихода в Киевской области 24.01.2019"Выхода не будет": Филарет рассказал, как лавры перейдут в ПЦУ 21.01.2019Под Одессой первый приход перешел в ПЦУ 20.01.2019Крещение: в Житомирской области три общины перешли в ПЦУ 19.01.2019В Сумах в храме УПЦ МП взорвали пиротехническое средство 18.01.2019Прочь от Москвы. Что приняла Рада и как это изменит УПЦ МП 17.01.2019В УПЦ МП назвали закон о переходе церковных общин "рейдерским" 17.01.2019В ПЦУ перешел первый приход МП в Одесской области 13.01.2019Епифаний прокомментировал фейки о захвате храмов УПЦ МП 18.12.2018
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 