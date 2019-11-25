Директора ГБР Романа Трубу могут и хотят уволить. Есть ли голоса в Раде

Два года назад Петр Порошенко назначил директором Госбюро расследований Романа Трубу. Именно это ведомство составило первый проект подозрения пятому президенту. Но сам Труба успел побывать в громких скандалах, самый свежий из которых - инцидент с прослушкой.

LIGA.net разбирается, что ждет главу ГБР и кто может его заменить.

Кто за отставку Трубы

15 ноября Верховная Рада 259 голосами поддержала поправку N320 в законопроект о ГБР, которой уволят все руководство органа. Однако парламенту необходимо еще проголосовать за сам проект закона, которым предлагается усилить роль директора ГБР: он будет отвечать за все ведомство и не сможет перекладывать ответственность на заместителей.

Поправку поддержали депутаты фракции Слуга народа (209 за), Евросолидарность (26 за) и Голос (18 за). Против – ОПЗЖ, Батькивщина и группа За майбутнє (связывают с олигархом Игорем Коломойским). Также против выступают люди Коломойского внутри фракции СН. В то же время, на одной из встреч с журналистами на Банковой, представители руководства Офиса президента говорили, что недовольны работой Трубы.

Хватит ли голосов за законопроект в целом - пока неизвестно. Законопроект поставят на голосование в начале декабря. Депутат Голоса Ярослав Юрчишин сказал LIGA.net, что их депутаты определятся с позицией в день голосования. Причина - состав будущей комиссии, которая определит главу органа. "Три международника от Кабмина будут иметь существенное меньшинство при шести людях от президента Владимира Зеленского", – подчеркнул депутат. По его мнению, такой состав комиссии снова может отобрать политически зависимого директора ГБР.

В Слуге народа также пока не приняли окончательного решения по ГБР. Нардеп Галина Янченко сказала LIGA.net, что будет поддерживать увольнение директора ГБР. Она добавила, что их политическая сила была готова проголосовать эту инициативу еще 15 ноября, если бы не требование ОПЗЖ о перерыве. Ее коллега Андрей Герус сказал, что определится в день голосования. Еще одна Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк, поддерживает законопроект о ГБР, но выступает против увольнения руководства органа "руками парламента или законом". "Если они заслужили отстранения, увольнения, а возможно и арестов за служебные злоупотребления, нужно иметь политическую волю их сместить не руками депутатов и не законом", – считает она. Нардеп добавила, что пока не решила как проголосует.

Депутат от Евросолидарности Николай Княжицкий заявил, что поддержит этот законопроект, особенно после "скандала с прослушкой". Готов голосовать "за" и другой нардеп партии – Владимир Арьев: "Тут не только речь идет об увольнении, но и об уголовной ответственности".

Временный директор и конкурс

В случае позитивного голосования за законопроект о ГБР все руководство органа увольняется. В течение пяти дней со дня вступления в силу закона президент назначает временного директора ГБР. По одной из версий, на эту должность могут назначить замгенпрокурора Виктора Трепака. Сам он в LIGA.net эту информацию назвал фейком. Других кандидатур на это кресло пока не называли даже теоретически.

Полномочия временного директора прекращаются со дня назначения нового директора, которого изберут на конкурсе. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти членов – по трое от Кабмина, парламента и президента. Правительство выбирает кандидатов из числа рекомендаций от международных организаций. Саму комиссию формирует Офис президента. В проекте также выписаны четкие сроки: 30 дней для Кабмина и Верховной Рады, чтобы назначить своих представителей в комиссии. После этого Офис президента в течение 14 дней должен полностью сформировать ее состав. Далее дается 60 дней на проведение конкурса.

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