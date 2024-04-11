Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 283 нардепа.



Во время голосования в Раду пришли министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. В парламенте они не выступали, однако на согласительном совете "призывали голосовать", говорит LIGA.net источник во фракции Голос.

В преддверии голосования военное руководство и главы парламентских групп и фракций собирались в СНБО, сообщил LIGA.net анонимно один из нардепов монобольшинства.

Больше всего споров возникло по поводу демобилизации. Сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а затем 227 нардепов проголосовали за исключение. "Без подготовленных резервов невозможно распустить войско", – говорит LIGA.net член комитета безопасности Юрий Здебский.

Но военные воспримут это как акт несправедливости, говорит LIGA.net лейтенант 47 бригады Николай Мельник.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Законопроект о мобилизации поддержали 283 нардепа. Партия Слуга народа дала 192 голоса "за", платформа За жизнь и мир – 18, Голос и группа Восстановление – каждая по 16, по 12 голосов нашлось в группе За будущее и внефракционных. От Доверия – 15.

Результаты голосования (Фото: Facebook/Ярослав Железняк)

Правительственный законопроект впервые появился в Верховной Раде еще 25 декабря прошлого года. В январе из-за ряда замечаний его отозвали и вернули в Кабмин на доработку. А 30 января парламент уже поддержал законопроект в первом чтении.

После этого комитет по нацбезопасности "зарылся" в поданные нардепами правки. Их было более 4 000. Прорабатывали больше двух месяцев.

Сначала правки рассматривали блоками, рассказал LIGA.net член комитета Егор Чернев (фракция СН). "Разрабатывали подходы к изменениям в этом законопроекте", – объясняет нардеп.

Затем перешли на рассмотрение каждой правки в отдельности. 9 апреля председатель комитета Александр Завитневич зачитал заключение комитета. Тогда же стало известно, что из текста проекта была изъята норма о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы.

Подробнее об этой проблеме мы писали здесь.

10 апреля за правки взялся сессионный зал. Голосовали 11 часов – до 1:00 ночи. Последнюю правку рассматривали всего 30 нардепов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот закон закладывает основу национальной безопасности страны, говорит LIGA.net член комитета по национальной безопасности Юрий Здебский.

"Нам нужно выжить, а для этого все, кто может по состоянию здоровья, должны стать на военный учет, получить первичное военное обучение и быть готовыми к армии", – говорит нардеп.

Не под запись нардеп от Голоса рассказал LIGA.net, что принять этот закон на согласительном совете просили лично главнокомандующий Сырский и министр Умеров: "Призвали поддержать".

Перед самым голосованием выступал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль – призвал нажимать кнопки "за".

"Очень прошу, примите этот закон, – сказал Содоль с трибуны. – Мы держим оборону из последних сил".

Из исходного текста проекта изъяли ограничения на пользование банковскими картами. Впрочем, закон все же ужесточает правила.

Справка. Новые ограничения в законе о мобилизации Мужчины, ранее признанные ограниченно годными, обязаны будут пройти переосмотр в течение 12 месяцев. Повторное обследование должны пройти также получившие 2 и 3 группы инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих). ВЛК будут выносить решение только о пригодности или непригодности к службе.



Нардепы ограничили право управления транспортом по требованию ТЦК. Кроме случаев, когда это единственный заработок человека. Исключение также для людей с инвалидностью или тех, кто за такими людьми ухаживает.



Предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Эти документы должны иметь все военнообязанные и предоставить их представителям ТЦК по требованию. Мужчины, ранее признанные ограниченно годными, обязаны будут пройти переосмотр в течение 12 месяцев. Повторное обследование должны пройти также получившие 2 и 3 группы инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих). ВЛК будут выносить решение только о пригодности или непригодности к службе.Нардепы ограничили право управления транспортом по требованию ТЦК. Кроме случаев, когда это единственный заработок человека. Исключение также для людей с инвалидностью или тех, кто за такими людьми ухаживает.Предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Эти документы должны иметь все военнообязанные и предоставить их представителям ТЦК по требованию.

Хотя норму о демобилизации убрали, закон позволяет людям с инвалидностью, которые уже на службе, уволиться из армии. Право на демобилизацию появится и у военных, прошедших плен. Увольняться смогут опекуны и усыновители.

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В случае заключения первого контракта военные получат право на компенсацию 50% от первого взноса за ипотеку. Им будут предоставляться дополнительные отпуска за уничтоженную технику, но не более 15 дней.

Военные-контрактники также смогут получить сертификат на покупку транспорта – 150 000 грн.

Инфографика – LIGA ZAKON

ЧТО ДАЛЬШЕ. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня после публикации. Поэтому в течение 60 дней все военнообязанные с 18 до 60 лет должны стать на военный учет/обновить учетные данные через ТЦК, центры предоставления админуслуг или электронный кабинет.

Отсрочку от армии получат, в частности: забронированные работники, лица с инвалидностью и непригодные, родители троих и более детей, одинокие родители и воспитывающие или заботящиеся о человеке с инвалидностью, опекуны лица, признанного судом недееспособным.

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Не будут мобилизованы также министры и их заместители, руководители органов госуправления, народные депутаты, судьи, глава и члены Счетной палаты, часть госслужащих.

Как и соискатели профессионального и высшего образования, но более высокого уровня, чем предыдущий. Некоторые преподаватели и научные работники.

Рада также приняла отдельное постановление, обязывающее правительство внести законопроект по механизмам ротации и демобилизации военных. Сколько времени на это уйдет неизвестно.

Однако сейчас проводить демобилизацию невозможно, говорит Здебский. Россия собирается мобилизовать к лету 300 000, напоминает нардеп: "И будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно".

Войску нужен человеческий ресурс, добавляет нардеп Здебский.

"Когда в стране война, не время рассматривать роспуск армии. Армии нужны резервы. И вот тогда логично, что через три месяца будет ротация", – говорит депутат.

Без резерва и с такой войной демобилизация невозможна, говорит военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. Добавляет: "История о 36 месяцах – это популизм".

"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста – отпустить из армии мужчин старше 55 лет", – говорит Петриченко.

Это снизит напряжение в обществе, считает военный.

Государство медийно от закона сильно проиграло, добавляет в комментарии LIGA.net лейтенант 47-й бригады Николай Мельник.

"Да, нам нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет, – говорит он. – Но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости".

Властям нужно было либо не начинать разговоры о демобилизации, либо четко сказать, когда она будет, считает военный: "У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель".