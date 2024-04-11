"Не время распускать армию". Рада изменила правила мобилизации – кто должен стать на учет
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 283 нардепа.
Во время голосования в Раду пришли министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. В парламенте они не выступали, однако на согласительном совете "призывали голосовать", говорит LIGA.net источник во фракции Голос.
В преддверии голосования военное руководство и главы парламентских групп и фракций собирались в СНБО, сообщил LIGA.net анонимно один из нардепов монобольшинства.
Больше всего споров возникло по поводу демобилизации. Сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а затем 227 нардепов проголосовали за исключение. "Без подготовленных резервов невозможно распустить войско", – говорит LIGA.net член комитета безопасности Юрий Здебский.
Но военные воспримут это как акт несправедливости, говорит LIGA.net лейтенант 47 бригады Николай Мельник.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Законопроект о мобилизации поддержали 283 нардепа. Партия Слуга народа дала 192 голоса "за", платформа За жизнь и мир – 18, Голос и группа Восстановление – каждая по 16, по 12 голосов нашлось в группе За будущее и внефракционных. От Доверия – 15.
Правительственный законопроект впервые появился в Верховной Раде еще 25 декабря прошлого года. В январе из-за ряда замечаний его отозвали и вернули в Кабмин на доработку. А 30 января парламент уже поддержал законопроект в первом чтении.
После этого комитет по нацбезопасности "зарылся" в поданные нардепами правки. Их было более 4 000. Прорабатывали больше двух месяцев.
Сначала правки рассматривали блоками, рассказал LIGA.net член комитета Егор Чернев (фракция СН). "Разрабатывали подходы к изменениям в этом законопроекте", – объясняет нардеп.
Затем перешли на рассмотрение каждой правки в отдельности. 9 апреля председатель комитета Александр Завитневич зачитал заключение комитета. Тогда же стало известно, что из текста проекта была изъята норма о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы.
Подробнее об этой проблеме мы писали здесь.
10 апреля за правки взялся сессионный зал. Голосовали 11 часов – до 1:00 ночи. Последнюю правку рассматривали всего 30 нардепов.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот закон закладывает основу национальной безопасности страны, говорит LIGA.net член комитета по национальной безопасности Юрий Здебский.
Не под запись нардеп от Голоса рассказал LIGA.net, что принять этот закон на согласительном совете просили лично главнокомандующий Сырский и министр Умеров: "Призвали поддержать".
Перед самым голосованием выступал командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль – призвал нажимать кнопки "за".
Из исходного текста проекта изъяли ограничения на пользование банковскими картами. Впрочем, закон все же ужесточает правила.
Нардепы ограничили право управления транспортом по требованию ТЦК. Кроме случаев, когда это единственный заработок человека. Исключение также для людей с инвалидностью или тех, кто за такими людьми ухаживает.
Предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Эти документы должны иметь все военнообязанные и предоставить их представителям ТЦК по требованию.
Хотя норму о демобилизации убрали, закон позволяет людям с инвалидностью, которые уже на службе, уволиться из армии. Право на демобилизацию появится и у военных, прошедших плен. Увольняться смогут опекуны и усыновители.
В случае заключения первого контракта военные получат право на компенсацию 50% от первого взноса за ипотеку. Им будут предоставляться дополнительные отпуска за уничтоженную технику, но не более 15 дней.
Военные-контрактники также смогут получить сертификат на покупку транспорта – 150 000 грн.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня после публикации. Поэтому в течение 60 дней все военнообязанные с 18 до 60 лет должны стать на военный учет/обновить учетные данные через ТЦК, центры предоставления админуслуг или электронный кабинет.
Отсрочку от армии получат, в частности: забронированные работники, лица с инвалидностью и непригодные, родители троих и более детей, одинокие родители и воспитывающие или заботящиеся о человеке с инвалидностью, опекуны лица, признанного судом недееспособным.
Не будут мобилизованы также министры и их заместители, руководители органов госуправления, народные депутаты, судьи, глава и члены Счетной палаты, часть госслужащих.
Как и соискатели профессионального и высшего образования, но более высокого уровня, чем предыдущий. Некоторые преподаватели и научные работники.
Рада также приняла отдельное постановление, обязывающее правительство внести законопроект по механизмам ротации и демобилизации военных. Сколько времени на это уйдет неизвестно.
Однако сейчас проводить демобилизацию невозможно, говорит Здебский. Россия собирается мобилизовать к лету 300 000, напоминает нардеп: "И будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно".
Войску нужен человеческий ресурс, добавляет нардеп Здебский.
Без резерва и с такой войной демобилизация невозможна, говорит военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. Добавляет: "История о 36 месяцах – это популизм".
"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста – отпустить из армии мужчин старше 55 лет", – говорит Петриченко.
Это снизит напряжение в обществе, считает военный.
Государство медийно от закона сильно проиграло, добавляет в комментарии LIGA.net лейтенант 47-й бригады Николай Мельник.
Властям нужно было либо не начинать разговоры о демобилизации, либо четко сказать, когда она будет, считает военный: "У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель".