"Розпуск армії не на часі". Рада змінила правила мобілізації – хто має стати на облік

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 283 нардепи.



Під час голосування до Ради прийшли міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. У парламенті вони не виступали, однак на погоджувальній раді "закликали голосувати", каже LIGA.net джерело у фракції Голос.

Напередодні голосування військове керівництво і голови парламентських груп і фракцій збиралися у РНБО, повідомив LIGA.net анонімно один із нардепів монобільшості.

Найбільше суперечок виникло щодо демобілізації. Спочатку цю норму не підтримав комітет із нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення. "Без підготовлених резервів неможливо розпустити військо", – говорить LIGA.net член безпекового комітету Юрій Здебський.

Але військові сприймуть це як акт несправедливості, говорить LIGA.net лейтенант 47 бригади Микола Мельник.

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ЩО СТАЛОСЯ. Законопроєкт про мобілізацію підтримали 283 нардепи. Партія Слуга народу дала 192 голоси "за", платформа За життя та мир – 18, Голос і група Відновлення – кожна по 16, по 12 голосів знайшлося у групі За майбутнє та позафракційних. Від Довіри – 15.

Результати голосування (Фото: Facebook/Ярослав Железняк)

Урядовий законопроєкт вперше з'явився у Верховній Раді ще 25 грудня минулого року. У січні через низку зауважень його відкликали і повернули в Кабмін на доопрацювання. А 30 січня парламент вже підтримав законопроєкт у першому читанні.

Після цього комітет із нацбезпеки "зарився" у правки, які подали нардепи. Їх було понад 4000. Опрацьовували більш як два місяці.

Спочатку правки розглядали блоками, розповів LIGA.net член комітету Єгор Чернєв (фракція СН). "Розробляли підходи щодо змін до цього законопроєкту", – пояснює нардеп.

Потім перейшли на розгляд кожної правки окремо. 9 квітня голова комітету Олександр Завітневич зачитав висновок комітету. Тоді ж стало відомо, що з тексту проєкту вилучили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби.

Докладніше про цю проблему ми писали тут.

10 квітня за правки взялася сесійна зала. Голосували 11 годин – до 1:00 ночі. Останню правку розглядали всього 30 нардепів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Цей закон закладає основу нацбезпеки країни, говорить LIGA.net член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський.

"Нам треба вижити, а для цього всі, хто може за станом здоров'я, повинні стати на військовий облік, отримати первинне військове навчання і бути готовими до війська", – каже нардеп.

Не під запис нардеп від Голосу розповів LIGA.net, що ухвалити цей закон на погоджувальній раді просили особисто головнокомандувач Сирський та міністр Умєров: "Закликали підтримати".

Перед самим голосуванням виступав командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль – закликав натискати кнопки "за".

"Дуже прошу, прийміть цей закон, – сказав Содоль із трибуни. – Ми тримаємо оборону з останніх сил".

З початкового тексту проєкту вилучили обмеження на користування банківськими картками. Втім, закон все ж посилює правила.

Довідка. Нові обмеження у законі про мобілізацію Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців. Повторне обстеження мають пройти також ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців). ВЛК будуть виносити рішення лише про придатність або непридатність до служби.



Нардепи обмежили право керування транспортом на вимогу ТЦК. Крім випадків, коли це єдиний заробіток людини. Виключення також для людей з інвалідністю або тих, хто таких людей доглядає.



Передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Ці документи повинні мати всі військовозобов'язані і надати їх представникам ТЦК на вимогу. Чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців. Повторне обстеження мають пройти також ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців). ВЛК будуть виносити рішення лише про придатність або непридатність до служби.Нардепи обмежили право керування транспортом на вимогу ТЦК. Крім випадків, коли це єдиний заробіток людини. Виключення також для людей з інвалідністю або тих, хто таких людей доглядає.Передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Ці документи повинні мати всі військовозобов'язані і надати їх представникам ТЦК на вимогу.

Хоча норму про демобілізацію прибрали, закон дозволяє людям з інвалідністю, що вже на службі, звільнитися з армії. Право на демобілізацію з'явиться і в тих військових, хто пройшов полон. Звільнятися зможуть опікуни та всиновлювачі.

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У разі укладення першого контракту військові матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотеку. Їм надаватимуть додаткову відпустку за знищену техніку, але не більш як 15 днів.

Військові-контрактники також зможуть отримати сертифікат на купівлю транспорту – на 150 000 грн.

Інфографіка – LIGA ZAKON

ЩО ДАЛІ. Закон набуде чинності за місяць від наступного дня після публікації. Від того протягом 60 днів всі військовозобов'язані з 18 до 60 років повинні стати на військовий облік/оновити облікові дані через ТЦК, центри надання адмінпослуг або електронний кабінет.

Відстрочку від армії отримають, зокрема: заброньовані працівники, особи з інвалідністю і непридатні, батьки трьох і більше дітей, самотні батьки та ті, хто виховує або опікується людиною з інвалідністю, опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Не будуть мобілізовані також міністри і їхні заступники, керівники органів держуправління, народні депутати, судді, голова та члени Рахункової палати, частина держслужбовців.

Як і здобувачі професійної та вищої освіти, але вищого рівня, ніж попередній. Деякі викладачі та наукові працівники.

Рада також ухвалила окрему постанову, яка зобов'язує уряд внести законопроєкт щодо механізмів ротації та демобілізації військових. Скільки часу на це піде – невідомо.

Однак зараз проводити демобілізацію неможливо, говорить LIGA.net Здебський. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, нагадує нардеп: "І буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново".

Війську потрібен людський ресурс, додає нардеп Здебський.

"Коли у країні війна, не на часі розглядати розпуск армії. Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – каже депутат.

Без резерву і з такою війною демобілізація неможлива, каже LIGA.net військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Додає: "Історія про 36 місяців – це популізм".

"Aле людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку – відпустити з армії чоловіків, які старше 55 років", – говорить Петриченко.

Це зменшить напругу у суспільстві, вважає військовий.

Держава медійно від закону сильно програла, додає у коментарі LIGA.net лейтенант 47 бригади Микола Мельник.

"Так, нам треба мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює, – каже він.- Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості".

Владі треба було або не починати розмови про демобілізацію, або чітко сказати, коли вона буде, вважає військовий: "У нас бригади де-факто в найкращому випадку на 40% укомплектовані. Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель".