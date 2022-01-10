"России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они продолжались больше семи часов – и каждый остался при своем. Россия "не видит понимания" со стороны США. А в Вашингтоне дают понять, что не позволят никому закрыть дверь в НАТО, и перспективы Украины без Киева обсуждаться не будут.

На этой неделе намечены еще два переговорных раунда с Россией в двух форматах: сначала с НАТО, затем в рамках ОБСЕ. Ожидания от этих встреч у сторон также невысоки, но от беседы никто не отказывается, поскольку главная цель – любыми способами избежать войны.

Запад может добиться и обратного эффекта, считает американский экономист, дипломат Андерс Аслунд. Российский президент Владимир Путин стремится поднять свой статус до важного игрока на международной арене, и переговоры с Россией на таком уровне – это подарок Запада, говорит он LIGA.net: "Эскалация кажется возможной. Разве что Западу действительно удастся напугать Путина".

Как началась переговорная неделя между Россией и Западом, что это значит для Украины и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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НЕДЕЛЯ ДИПЛОМАТИИ

Переговоры Россия-США запланировали еще на встрече в декабре Байден и Путин. За этот месяц РФ сформировала ультиматум, который назвала "гарантиями безопасности" от НАТО. Поскольку список требований касался в том числе ЕС, то формат расширили – хотя РФ хотела разговора только со США. "Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим все это в словоблудии", – говорили в МИД РФ.

Кремль добивается возвращения к холодновоенному стилю внешней политики, требуя разговора только двух сверхдержав – США и РФ – о будущем Европы и Украины. Позиция Вашингтона: эти времена ушли в прошлое, а значит, решать судьбу союзников без них не станут.

Тем более, что идентичную позицию высказал Украина.

"Россия не воспринимает Евросоюз как игрока. Но мы – игрок. ЕС должен быть в диалоге", – заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель на встрече с журналистами в Киеве, где был и корреспондент LIGA.net.

"Без безопасности Украины не будет безопасности в Европе. Любая дискуссия о европейской безопасности должна включать ЕС и Украину", – сказал LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

Так к диалогу России и США в Женеве добавились переговоры РФ и НАТО – 12 января. А 14 января с Россией переговорят и в рамках ОБСЕ.

ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Основная тема всей "недели дипломатии" – ультиматум России.

Кремль в ультиматуме требует отказа НАТО от расширения, а также вывода иностранных войск и вооружения из стран НАТО, которые вступили в Альянс после 1997 года (это почти вся Восточная Европа) и запрета военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами.

За время подготовки к переговорам почти все страны Запада и Украина высказались об ультиматуме РФ. Их посыл: требование не расширять НАТО и не принимать Украину – неприемлемо. Также не будет обсуждаться и вопрос численности войск Альянса в Европе.

Но другие, менее важные для России и фактически фасадные вопросы, посчитали более уместными для обсуждения. Речь идет о масштабе учений в Европе и ракетах средней и меньшей дальности.

Поэтому ожидания от переговоров изначально были очень низкими. "Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", — говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Несмотря на открытый скепсис, каждая из сторон видит свой смысл в проведении переговоров, говорит LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция СН).

Запад пытается избежать "большой войны" и сохранить возможность сотрудничать с Россией в энергетике. Россия же хочет получить от США хотя бы минимальные уступки в рамках ультиматума. А если не добьется – развяжет себе руки для дальнейшей эскалации, считает он.

"Цель Кремля – создать глобальный проект, который объединит страны бывшего СССР. Она использует весь арсенал средств, чтобы Запад признал ее претензии в этом проекте", – считает Чернев.

"Все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – заверял журналистов Боррель во время визита в Киев.

Перед Украиной сейчас стоит только одна задача: дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации, спровоцированной Россией, и заставить Москву прекратить свои агрессивные действия, объясняет LIGA.net спикер МИД Николенко. Помимо дипломатии, в МИД надеются, что Россию будут сдерживать пакетом болезненных экономических санкций и оборонной поддержкой Украины.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА В ЖЕНЕВЕ

Делегацию США на переговорах возглавила заместитель госсекретаря Венди Шерман. Россию представляет замглавы МИД Сергей Рябков.

9 января состоялись предварительные переговоры. Рябков после них заявил, что все прошло "потрясающе" и вселяет оптимизм. Хотя на самом деле США не сдвинулись со своей позиции: Шерман подчеркнула, что суверенные страны сами могут выбирать себе союзы.

Накануне переговоров в Белом доме даже официально предупреждали: если российские СМИ начнут сообщать, что США пошли на всевозможные уступки России, то это – преднамеренная попытка создать разногласия между союзниками путем манипулирования.

Сегодня, 10 января, американцы и россияне беседовали семь с половиной часов (не учитывая перерыва на обед).

На итоговом брифинге Рябков сыпал угрозами, констатируя: главные для РФ вопросы подвешены в воздухе, прогресса в теме нерасширения Альянса – нет. И Москва не видит в Вашингтоне понимания.

Глава делегации США на брифинге сказала, что Вашингтон отвергает требования России не принимать Украину в НАТО и прекратить с ней сотрудничество в области безопасности. "И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", – пообещала Шерман.

А "гарантии безопасности" для РФ сегодня вообще не обсуждались, поскольку они неприемлемы для большинства западных стран: "Мы не обсуждали договор, который они положили на стол".

ЧТО ЭТО ДАЕТ УКРАИНЕ – И ЧТО ДАЛЬШЕ

Перед переговорами России с Западом Украина активизировала контакты с международными партнерами, говорит Николенко. Позиция Киева по "гарантиям безопасности" России неизменна: они нелегитимны и неприемлемы, у РФ нет права решать будущее других стран.

"Требования России к США и НАТО, – прекратить расширение на Восток, не принимать Украину и разорвать все военные связи с нашей страной, – это попытка в 21 веке возродить "пакт Молотова-Риббентропа", разделивший Европу на сферы влияния", – утверждает Николенко.

Он напоминает, что лучшая гарантия безопасности в Европе – прекращение оккупации Крыма и агрессии против Украины.

"Но сам факт переговоров позитивен. Когда есть диалог, снижается риск возможных инцидентов военного и политического характера", – сказал LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На этой неделе запланированы переговоры еще в двух форматах: РФ-НАТО и в ОБСЕ. Их итог кажется очевидным. Запад еще до разговора с РФ отказался обсуждать главный для нее вопрос, несмотря на угрозы.

"Никакого прорыва на переговорах не будет", – уверен Чернев. Единственное, в чем можно быть абсолютно уверенным, считает нардеп, – что Кремль не отступит и будет дальше увеличивать ставки.

"Но теперь от угроз словами он может перейти к реальным гибридным атакам против Украины, Европы и США, постоянно увеличивая давление", – говорит Чернев.

"Не думаю, что стоит ожидать от переговоров многого, – говорит LIGA.net бывший участник миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. – Россия попытается подать сигнал, например, пообещать не вторгаться в Украину. Но я не думаю, что их обещаниям можно верить. Как верить их словам сейчас, если ранее она нарушала международное право?"

Западу нужно быть настороже и не слишком доверять обещаниям России, считает он. Но сам факт переговоров считает позитивом: "Если Запад сможет показать, что он объединился, особенно в вопросе санкций, – этого будет достаточно, чтобы напугать Россию".

Если же Россия испугается, это может заставить ее отказаться от идеи вторжения в Украину ввиду серьезных последствий. Но показать такую сплоченность западным партнерам будет тяжело, считает он.

"Ничего не стоит ожидать от этих переговоров", – категорически настроен Аслунд. Для Путина важно, чтобы в России он выглядел крупным мировым игроком, и "Запад дарит Путину этот подарок".

По мнению дипломата, эти переговоры могут стать началом для затяжной эскалации, ведь Путин выиграл от предыдущей агрессии.

"Эскалация кажется возможной. Разве что Западу действительно удастся чем-то напугать Путина. Но я считаю это маловероятным", – признается Аслунд.

И это осознают в НАТО. Там готовы к войне в Европе в случае провала переговоров, утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Я знаю историю России. На протяжении веков они имели конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО... Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему".

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