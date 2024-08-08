"Главный дипломат Украины – президент Зеленский", – говорит в интервью изданию Европейская правда глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Свою роль в международной политике глава Офиса сравнивает с должностью советника по вопросам нацбезопасности. И говорит, что имеет "хорошие отношения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой": "Традиционная дипломатия имеет пределы, а нам нужно добиться результатов без них. Мои полномочия заканчиваются там, где заканчиваются поручения Зеленского".

Почему во втором Саммите мира возможно участие представителя России и о чем говорил кандидат в президенты США Дональд Трамп с Зеленским: коротко.

Трамп, Зеленский, Путин и уступки: как Украина работает с миром

Главный дипломат Украины – Зеленский. "Во многих странах очень много вопросов, делегированных президентами советникам. У нас традиционно не очень был использован этот формат. Поэтому многие такие функции выполняются аппаратом Офиса президента".

"Если сравнивать с другими странами, работаю как советник по вопросам нацбезопасности , – объясняет глава ОП. – Именно поэтому общаюсь с коллегами из Штатов, Германии, со многими другими".

С Кулебой проблем нет. "Против нас работает военная машина России. В странах Глобального юга действуют агенты влияния России. Традиционная дипломатия имеет пределы, а нам нужно добиться результатов без них. Мы все – команда президента".

Ермак заканчивается там, где заканчиваются поручения президента. "Они бывают разные. Зеленский четко понимает, какие функции выполняет МИД, министр иностранных дел".

ОП общается со штабами обеих партий США – и демократиями, и республиканцами. "Работаем с людьми из избирательных штабов и Дональда Трампа, и Камалы Гаррис".

Трамп сказал Зеленскому, что не уступит Путину. "Трамп сказал, не надо обращать внимание на появляющиеся об этом "фейк ньюз". Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину".

"Саммит мира – это не чемпионат мира". Когда будет вторая встреча

Даже риторика Джей Ди Венса меняется (подробнее здесь). "Не может быть в истории США президент, который бы не понимал, что такое Россия. Но нужно работать".

"Украина и Штаты являются партнерами. У нас очень мощные союзнические отношения. Я не верю в то, что любой следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе".

Первый Саммит мира был инаугурационным. На второй уже нужен план. "Есть формула мира, состоящая из 10 пунктов. Работают рабочие группы, нарабатывающие реализацию каждого из этих пунктов – конкретные шаги и сроки".

В Офисе президента хотят, чтобы второй Саммит мира прошел в этом году. "Но есть условия, без которых это невозможно. Мы над ними работаем".

"Саммит мира – это не чемпионат мира. Все будет зависеть от того, сколько стран поддержат наш план. Нет смысла в прямых переговорах со страной-агрессором. Мы не видим в этом нужного результата", – говорит Ермак.

Будут ли прямые переговоры с Путиным и что такое победа

Во втором Саммите мира возможно участие России. Ей передадут согласованный план. "Такая возможность существует. Но это не значит начало переговоров с Россией".

Может ли от России быть Путин? Рано говорить. "Путин во многие страны просто не может приехать. Может ли состояться встреча с Путиным – ответ дает Совет нацбезопасности".

"Украина хочет справедливости. Наши требования отвечают нормам международного права. И под каждым предложением в Формуле мира есть проголосованное решение Генассамблеи [ООН – Ред.]".

Победа – это возвращение территорий . "Восстановление нашего суверенитета, возвращение наших людей, ответственность преступников, получение компенсаций, новая структура безопасности Европы, где Украина будет играть одну из основных ролей".

При президенте Зеленском не будет нового "Минска". "Не будет того, что не примет украинское общество, – отмечает Ермак. – Мы не готовы к компромиссам, касающимся независимости, территориальной целостности, суверенитета".