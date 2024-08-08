"Головний дипломат України – президент Зеленський", – каже в інтерв'ю виданню "Європейська правда" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Свою роль у міжнародній політиці голова Офісу порівнює із посадою радника з питань нацбезпеки. І каже, що має "гарні відносини з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою": "Традиційна дипломатія має межі, а нам треба досягти результатів без них. Мої повноваження закінчуються там, де закінчуються доручення Зеленського".

Чому у другому Саміті миру можлива участь представника Росії та про що говорив кандидат у президенти США Дональд Трамп із Зеленським: коротко.

Трамп, Зеленський, Путін і поступки: як Україна працює зі світом

Головний дипломат України – Зеленський. "У багатьох країнах дуже багато питань, які делеговані президентами до радників. У нас традиційно не дуже був використаний цей формат. Тому багато таких функцій виконуються апаратом Офісу президента".

"Якщо порівнювати з іншими країнами, працюю як радник з питань нацбезпеки, – пояснює голова ОП. – Саме тому спілкуюся з колегами із Штатів, Німеччини, з багатьма іншими".

З Кулебою проблем немає. "Проти нас працює військова машина Росії. У країнах Глобального півдня діють агенти впливу Росії. Традиційна дипломатія має межі, а нам треба досягти результатів без них. Ми всі – команда президента".

Єрмак закінчується там, де закінчуються доручення президента. "Вони бувають різні. Зеленський чітко розуміє, які функції виконує МЗС, міністр закордонних справ".

ОП спілкується зі штабами обидвох партій США – і демократами, і республіканцями. "Працюємо із людьми з виборчих штабів і Дональда Трампа, і Камали Гарріс".

Трамп сказав Зеленському, що не поступиться Путіну. "Трамп сказав, не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну".

"Саміт миру – це не чемпіонат світу". Коли буде друга зустріч

Навіть риторика Джей Ді Венса змінюється (докладніше тут). "Не може бути в історії США президент, який би не розумів, що таке Росія. Але треба працювати".

"Україна та Штати є партнерами. У нас дуже потужні союзницькі відносини. Я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше".

Перший Саміт миру був інавгураційний. Під другий вже потрібен план. "Є формула миру, яка складається з 10 пунктів. Працюють робочі групи, які напрацьовують реалізацію кожного з цих пунктів – конкретні кроки і терміни".

В Офісі президента хочуть, щоб другий саміт миру відбувся цього року. "Але є умови, без яких це неможливо. Ми над ними працюємо".

"Саміт миру – це не чемпіонат світу. Все буде залежати від того, скільки країн підтримають наш план. Немає сенсу у прямих перемовинах з країною-агресором. Ми не бачимо в цьому потрібного результату", – говорить Єрмак.

Чи будуть прямі переговори із Путіним та що таке перемога

У другому Саміті миру можлива участь Росії. Їй передадуть узгоджений план. "Така можливість існує. Але це не означає початок перемовин з Росією".

Чи може від Росії бути Путін? Рано говорити. "Путін у багато країн просто не може приїхати. Чи може відбутися зустріч із Путіним – відповідь дає Рада нацбезпеки".

"Україна хоче справедливості. Наші вимоги відповідають нормам міжнародного права. І під кожним реченням у Формулі миру є проголосоване рішення Генасамблеї [ООН. – Ред.]".

Перемога – це повернення територій. "Відновлення нашого суверенітету, повернення наших людей, відповідальність злочинців, отримання компенсацій, нова структура безпеки Європи, де Україна відіграватиме одну з основних ролей".

За президента Зеленського не буде нового "Мінська". "Не буде того, що не прийме українське суспільство, – наголошує Єрмак. – Ми не готові до компромісів, що стосуються незалежності, територіальної цілісності, суверенітету".