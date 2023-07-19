Россия обстреливает порты Одессы: что могут сделать Запад и Эрдоган для зернового коридора

Россия после выхода из зерновой сделки две ночи подряд массированно обстреливает порты Одессы. Основная цель ракет – зерновая инфраструктура.
"Зерновое соглашение выгодно Путину. Но он будет торговаться, – объясняет LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Он знает, что это один из уникальных рычагов влияния. И думает, что время играет на него. Я хочу, чтобы реакция Запада вышла за пределы слов".
Это должно привести к предоставлению Украине большее количество систем ПВО для защиты портов, добавляет LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер: "В идеале – вплоть до конвоев для сопровождения судов".
Почему и чем Россия начала снова обстреливать порты, какой реакции ждать и возможны ли конвои от Турции – разбиралась LIGA.net.
ЧЕМ РОССИЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ ПОРТЫ
В ночь на 19 июля Россия ударила по зерновым терминалам в порту Одессы и Черноморска. По данным Мининфраструктуры, повреждена инфраструктура компаний Kernel, Vitter, CMA CGM Group.
Накануне была атакована инфраструктура зернового коридора – повреждены резервуары и причалы Одесского порта.
"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, – заявил украинский президент Владимир Зеленский. – И каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни".
Особенность атаки 19 июля – комбинированный характер. Россияне запустили ракеты с кораблей ("Калибр"), береговых комплексов ("Оникс"), стратегических самолетов (Х-22), тактических истребителей (Х-59) и дроны-камикадзе Shahed-136.
Противовоздушная оборона успешно сбивает почти все типы этих целей. Проблемными являются сверхзвуковые Х-22 и "Оникс". По данным ОК "Юг", именно их россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру.
Ракета Х-22 долгое время была недостижима для сил ПВО, пока на вооружении не появился американский ЗРК Patriot. А "Оникс" – сложная цель, которая летит низко над водой и имеет радиус около 600 км, добавляет LIGA.net спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Ониксы" создают угрозу для всего побережья, добавляет спикер. Для борьбы с ними лучше уничтожать береговые комплексы "Бастион" на земле. "Здесь, как и в случае с С-300: с ракетами бороться тяжело – лучше уничтожать пусковые установки", – объясняет Игнат.
А чтобы противодействовать Х-22 – нужны зенитные ракетные комплексы, как SAMP-T и Patriot, говорит спикер ВС. Зеленский уже призвал партнеров предоставить больше этих систем, поскольку нынешнего количества недостаточно.
ЗЕРНОВОЙ ШАНТАЖ ПУТИНА
Россия начала активно обстреливать порты Одессы в день, когда объявила о выходе из зерновых соглашений. В этот же день Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить действие коридора без участия РФ.
Россия, вероятно, продолжит атаковать не только порты, но и внутреннюю логистику, украинское агропромышленное производство, говорит LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер: "Именно таким образом Россия может избежать конкуренции с Украиной на мировых рынках и создать впечатление, что без нее соглашение не будет работать".
В меньшей степени Габер ожидает обстрелов самих судов с зерном. Здесь эксперт Atlantic Council называет минимум три риска для россиян.
Во-первых, в случае потопления кораблей ей будет сложнее объяснить свой нарратив о "злой Украине и Западе", которые вводят санкции, что якобы может повлечь за собой голод в Африке и на Ближнем Востоке.
Во-вторых, после освобождения Змеиного российские корабли рискуют повторить судьбу потопленного в прошлом году крейсера "Москва", если будут активно действовать в северо-западной части Черного моря.
В-третьих, корабли с экспортным украинским зерном принадлежат разным странам, а экипажи – граждане разных государств.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что хочет продлить зерновое соглашение и планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому Россия пытается оказать давление, чтобы вернуться за стол с более сильной позицией, считает Габер.
"Повышение ставок мы видим каждый раз, когда Россия периодически выходит из соглашения, затем возвращается, пытаясь выторговать для себя лучшие условия, ослабление санкций и прочее, – объясняет она. – Но важно не купиться на попытки запугивания, а наоборот, очень четко дать понять, что соглашение может работать и без России".
КИТАЙ, ТУРЦИЯ И ЗАПАД. КАК ДОЛЖЕН ОТРЕАГИРОВАТЬ МИР
Зеленский поручил военным усилить защиту украинских портов, а дипломатам – активизировать контакты с партнерами, чтобы увеличить давление на Россию. Портовая инфраструктура должна быть защищена миром, добавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам Габер, от Украины должен быть четкий месседж партнерам: глобальная продовольственная безопасность зависит не от компромиссов России, потому что Москва будет постоянно выдвигать новые требования и шантажировать.
Пока реакции Запада вне политических заявлений не хватает, говорит Климкин. Слов сказано много, но санкций или других форм реакции не последовало.
"Должна быть абсолютно понятна логика, что Запад хочет и может сделать, какова его стратегия. Пока я этого не вижу, – объясняет дипломат. – Это значит, что идет, скорее всего, подковерная торговля. Она может быть, но без публичной жесткой реакции пасьянс не сложится".
Среди крупнейших импортеров украинского зерна в 2022 году были, в частности, Китай (12,1%) и Турция (9,6%). Обе страны имеют тесные экономические связи с Россией – а значит и рычаги влияния.
Шагов от Пекина ждать стоит. Его слово много значит, говорит Климкин.
К тому же у Пекина открылось окно возможностей для разговора с Западом об общих интересах, отмечает дипломат. На это, в частности, указывает и положительная атмосфера контактов: визиты в Пекин госсека США Блинкена и министра финансов Еллен, встреча в Вене Салливана и Ван І.
Для Турции зерновое соглашение было дипломатическим успехом и давало экономические преимущества, добавляет Габер. Это делает ее ключевым игроком в конструкции, и Анкара имеет рычаги влияния: через нее идет российский пассажиропоток, импорт-экспорт, коммуникация с западными странами.
"Эти каналы для России важно сохранять, – добавляет Габер. – Если Турция решит намекнуть, что каналы будут перекрыты, то это будет иметь определенное влияние на Россию. С другой стороны, эскалация или разрыв отношений с РФ для Турции тоже невыгодны. Поэтому рычаги все же ограничены".
Зеленский уже анонсировал, что обсудит с Эрдоганом безопасность для экспорта зерна и возможное привлечение военных конвоев.
По прогнозу Габер, быстрого решения не будет. И сначала Турция все же попытается использовать дипломатический и политический ресурс с Россией.
"Если эти рычаги не сработают, то я не исключаю, что либо турецкие суда будут использоваться для экспорта и импорта, либо по крайней мере на определенном участке эти конвои могут быть", – говорит аналитик.
Но не стоит ждать конвоев стран НАТО не из Черноморского региона. Против этого выступают Анкара, и сами страны не готовы. "Так что сама Турция, я думаю, формат конвоев может использовать, – подытоживает Габер. – Но это уже будет последний шаг, если все остальное не сработает".
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