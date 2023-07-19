Россия обстреливает порты Одессы: что могут сделать Запад и Эрдоган для зернового коридора

Россия после выхода из зерновой сделки две ночи подряд массированно обстреливает порты Одессы. Основная цель ракет – зерновая инфраструктура.

"Зерновое соглашение выгодно Путину. Но он будет торговаться, – объясняет LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Он знает, что это один из уникальных рычагов влияния. И думает, что время играет на него. Я хочу, чтобы реакция Запада вышла за пределы слов".

Это должно привести к предоставлению Украине большее количество систем ПВО для защиты портов, добавляет LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер: "В идеале – вплоть до конвоев для сопровождения судов".

Почему и чем Россия начала снова обстреливать порты, какой реакции ждать и возможны ли конвои от Турции – разбиралась LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧЕМ РОССИЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ ПОРТЫ

В ночь на 19 июля Россия ударила по зерновым терминалам в порту Одессы и Черноморска. По данным Мининфраструктуры, повреждена инфраструктура компаний Kernel, Vitter, CMA CGM Group.

Накануне была атакована инфраструктура зернового коридора – повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, – заявил украинский президент Владимир Зеленский. – И каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни".

СПРАВКА. В зерновой инициативе использовались три одесских порта – Одесса, Черноморск и Южный. 18-19 июля РФ атаковала также другие портовые города – Херсон и Николаев. Как будет работать экспорт зерна после выхода РФ из зерновой сделки, В зерновой инициативе использовались три одесских порта – Одесса, Черноморск и Южный. 18-19 июля РФ атаковала также другие портовые города – Херсон и Николаев. Как будет работать экспорт зерна после выхода РФ из зерновой сделки, читайте в бизнес-разборе

Особенность атаки 19 июля – комбинированный характер. Россияне запустили ракеты с кораблей ("Калибр"), береговых комплексов ("Оникс"), стратегических самолетов (Х-22), тактических истребителей (Х-59) и дроны-камикадзе Shahed-136.

Противовоздушная оборона успешно сбивает почти все типы этих целей. Проблемными являются сверхзвуковые Х-22 и "Оникс". По данным ОК "Юг", именно их россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру.

Ракета Х-22 долгое время была недостижима для сил ПВО, пока на вооружении не появился американский ЗРК Patriot. А "Оникс" – сложная цель, которая летит низко над водой и имеет радиус около 600 км, добавляет LIGA.net спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Ониксы" создают угрозу для всего побережья, добавляет спикер. Для борьбы с ними лучше уничтожать береговые комплексы "Бастион" на земле. "Здесь, как и в случае с С-300: с ракетами бороться тяжело – лучше уничтожать пусковые установки", – объясняет Игнат.

А чтобы противодействовать Х-22 – нужны зенитные ракетные комплексы, как SAMP-T и Patriot, говорит спикер ВС. Зеленский уже призвал партнеров предоставить больше этих систем, поскольку нынешнего количества недостаточно.

ЗЕРНОВОЙ ШАНТАЖ ПУТИНА

Россия начала активно обстреливать порты Одессы в день, когда объявила о выходе из зерновых соглашений. В этот же день Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить действие коридора без участия РФ.

"Россия хочет показать, что любая конструкция по экспорту зерна и не только не действует без договоренностей с ней, – объясняет LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин . – Дополнительно – месседж на внутреннюю российскую аудиторию, что они не слабаки".

Россия, вероятно, продолжит атаковать не только порты, но и внутреннюю логистику, украинское агропромышленное производство, говорит LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер: "Именно таким образом Россия может избежать конкуренции с Украиной на мировых рынках и создать впечатление, что без нее соглашение не будет работать".

В меньшей степени Габер ожидает обстрелов самих судов с зерном. Здесь эксперт Atlantic Council называет минимум три риска для россиян.

Во-первых, в случае потопления кораблей ей будет сложнее объяснить свой нарратив о "злой Украине и Западе", которые вводят санкции, что якобы может повлечь за собой голод в Африке и на Ближнем Востоке.

Во-вторых, после освобождения Змеиного российские корабли рискуют повторить судьбу потопленного в прошлом году крейсера "Москва", если будут активно действовать в северо-западной части Черного моря.

В-третьих, корабли с экспортным украинским зерном принадлежат разным странам, а экипажи – граждане разных государств.

"Я не могу представить себе ситуацию, когда Россия атакует турецкий корабль с зерном. Потому что это уже прямая атака на страну-члена НАТО, – говорит Габер. – Хотя ничего исключать нельзя. Я не говорю, что это невозможно. Просто сейчас для России гораздо выгоднее бомбить именно порты Украины".

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что хочет продлить зерновое соглашение и планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому Россия пытается оказать давление, чтобы вернуться за стол с более сильной позицией, считает Габер.

"Повышение ставок мы видим каждый раз, когда Россия периодически выходит из соглашения, затем возвращается, пытаясь выторговать для себя лучшие условия, ослабление санкций и прочее, – объясняет она. – Но важно не купиться на попытки запугивания, а наоборот, очень четко дать понять, что соглашение может работать и без России".

КИТАЙ, ТУРЦИЯ И ЗАПАД. КАК ДОЛЖЕН ОТРЕАГИРОВАТЬ МИР

Зеленский поручил военным усилить защиту украинских портов, а дипломатам – активизировать контакты с партнерами, чтобы увеличить давление на Россию. Портовая инфраструктура должна быть защищена миром, добавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Габер, от Украины должен быть четкий месседж партнерам: глобальная продовольственная безопасность зависит не от компромиссов России, потому что Москва будет постоянно выдвигать новые требования и шантажировать.

"Это должно привести к предоставлению Украине больше систем ПВО, в том числе для защиты портов. В идеале – к конвоям для сопровождения судов, – говорит она. – И признание факта, что Россия недоговороспособна, поскольку не соблюдает требования и произвольно выходит из договоренностей".

Пока реакции Запада вне политических заявлений не хватает, говорит Климкин. Слов сказано много, но санкций или других форм реакции не последовало.

"Должна быть абсолютно понятна логика, что Запад хочет и может сделать, какова его стратегия. Пока я этого не вижу, – объясняет дипломат. – Это значит, что идет, скорее всего, подковерная торговля. Она может быть, но без публичной жесткой реакции пасьянс не сложится".

Среди крупнейших импортеров украинского зерна в 2022 году были, в частности, Китай (12,1%) и Турция (9,6%). Обе страны имеют тесные экономические связи с Россией – а значит и рычаги влияния.

Шагов от Пекина ждать стоит. Его слово много значит, говорит Климкин.

К тому же у Пекина открылось окно возможностей для разговора с Западом об общих интересах, отмечает дипломат. На это, в частности, указывает и положительная атмосфера контактов: визиты в Пекин госсека США Блинкена и министра финансов Еллен, встреча в Вене Салливана и Ван І.

"Но Китай будет действовать непублично, и с ним надо работать так же непублично. Я думаю, мы это делаем, – говорит Климкин. – У Запада и Китая есть непростые вопросы, но есть фундаментальный интерес держать украинский экспорт".

Для Турции зерновое соглашение было дипломатическим успехом и давало экономические преимущества, добавляет Габер. Это делает ее ключевым игроком в конструкции, и Анкара имеет рычаги влияния: через нее идет российский пассажиропоток, импорт-экспорт, коммуникация с западными странами.

"Эти каналы для России важно сохранять, – добавляет Габер. – Если Турция решит намекнуть, что каналы будут перекрыты, то это будет иметь определенное влияние на Россию. С другой стороны, эскалация или разрыв отношений с РФ для Турции тоже невыгодны. Поэтому рычаги все же ограничены".

Зеленский уже анонсировал, что обсудит с Эрдоганом безопасность для экспорта зерна и возможное привлечение военных конвоев.

По прогнозу Габер, быстрого решения не будет. И сначала Турция все же попытается использовать дипломатический и политический ресурс с Россией.

"Если эти рычаги не сработают, то я не исключаю, что либо турецкие суда будут использоваться для экспорта и импорта, либо по крайней мере на определенном участке эти конвои могут быть", – говорит аналитик.

Но не стоит ждать конвоев стран НАТО не из Черноморского региона. Против этого выступают Анкара, и сами страны не готовы. "Так что сама Турция, я думаю, формат конвоев может использовать, – подытоживает Габер. – Но это уже будет последний шаг, если все остальное не сработает".

Читайте также: Разбор | Как Украине "вытолкнуть" зерно на экспорт

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.