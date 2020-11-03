Россия проиграла выборы в Украине, денег на локдаун нет. Что надо знать утром

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Россия проиграла выборы в Украине. Реванш ОПЗЖ оказался пирровой победой даже на Донбассе

Кажется, что результаты местных выборов не объявят никогда. Прошла неделя, а финальных результатов нет. Но главный уже есть – пророссийского реванша не состоялось. Несмотря на 1 и 2 места в облсоветах 7-9 областей, партия ОПЗЖ получит меньше реальной власти, чем до "победных" выборов. Больше по ссылке.

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Если завтра локдаун. Что будет с экономикой, кто пострадает больше и есть ли у власти план

Тема сегодняшней рассылки – локдаун. Власть очень не хочет вводить жесткие ограничения: денег на второй локдаун у Украины нет. Но придется. Мы поговорили с лучшими экономистами и узнали: когда он будет, каким, кто пострадает больше других, и сколько он будет стоить украинской экономике. Больше по ссылке.

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Країни Європи знову закриваються на карантин. Чого чекати Україні? 5 думок експертів

Нас закриють знову чи ні? Судячи зі статистики, ми на всіх парах летимо до катастрофи. Ми зібрали думки п'ятьох медичних експертів про те, чи чекати нам нового жорсткого карантину і наскільки він виправданий. Далі за лінком.

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