В российских Z-пабликах используют слово "Лаос" вместо "армия", чтобы не попасть под статью о "дискредитации"

Посмотрел публикации про учения "Запад-2025", которых так боялись в НАТО (думали, что используют как предлог для сосредоточения войск и нападения на Балтию).

Как бы поизящнее – не впечатляет. "Долбаный позор" – так писали в Z-пабликах. Они, кстати, используют слово "Лаос" вместо "армия", чтобы не огрести статью про "дискредитацию". "В Лаосе облажались", "командование Лаоса" и тому подобное.

Самолеты Лаоса бросали свободнопадающие бомбы с высоты 1000 м, а с большей бросать смысла нет – никуда не попадешь. При такой высоте бомбометания, при наличии у противника хоть какой-то ПВО, шансы у летчиков выжить примерно меньше, чем у японского камикадзе при атаке на американскую эскадру где-нибудь в конце 1944 года.

Показали и выброску воздушного десанта на парашютах. Не могу сказать зачем, даже не сразу смогу сказать, когда вообще последний раз кого-то где-то (если не в суперспециальных операциях) десантировали таким способом. В Израиле, например – в 1956 году, во время Синайской кампании. Про десант в Гостомеле даже не буду упоминать, он там был не парашютный, а тактический – с вертолетов, но известно, чем закончился.

Можно представить себе картину: болтающиеся на парашютах десантники и кружащие вокруг FPV-дроны.

Ну и дальше все в таком духе.

Иранцы поучаствовали, совместно с россиянами захватив опорный пункт условного противника. Безусловный противник пока готовится ко второй серии, за 12 дней, пока шла первая, продемонстрировав, что захват "опорных пунктов" не является актуальным навыком в этой войне.

И еще показали пуски противокорабельных ракет по морским целям. Все цели были поражены, но тут уж поверьте на слово, потому что дрон, который снимал попадания, как-то уж очень вовремя сломался. Обычно, когда снимают такие "учебные" прилеты, все вокруг увешивают камерами и дронами, но тут был один, просто так получилось.

