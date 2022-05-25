Россия проигрывает войну дронов и спасает рубль. Обзор иностранных СМИ

Битва за Донбасс перешла в активную фазу, россияне наступают и несут потери; ЦБ РФ пытается обуздать рубль, который официально слишком хорошо себя чувствует; россияне проиграли битву против украинских беспилотников

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины, обзор LIGA.net.



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The Wall Street Journal: Битва на Донбассе становится все более ожесточенной, но у россиян много потерь

Россияне не оставляют попыток окружить украинские войска на Донбассе. Сейчас бои ведутся вблизи Северодонецка и Лисичанска – это самые восточные точки, которые до сих пор контролируют украинцы, пишет The Wall Street Journal.

Пытаясь захватить Луганскую область, россияне разрушают все на своем пути. В частности, по словам главы ВГА Сергея Гайдая, Северодонецк может превратиться в руину. Попытка захватить город с населением 100 000 человек лишний раз подчеркивает, насколько меньшими стали амбиции России за три месяца войны.

В первые недели войны россияне пытались сразу захватить крупнейшие города — Харьков и Киев. Не получилось. Впрочем, успехи на Донбассе у россиян все-таки есть. Украинцам пришлось выйти из Светлодарска, а президент Владимир Зеленский сказал, что ежедневно в битве за Донбасс ВСУ теряют до 100 воинов.

Для Кремля это тоже не стало легкой прогулкой. Количество потерь россиян настолько высоко, что Москве впоследствии придется снова изменить стратегию. По некоторым оценкам, если украинцам удастся продержаться до выходных, россияне, вероятно, ослабят наступление.

В свою очередь президент Зеленский говорит о необходимости деоккупировать все украинские территории, а российский диктатор Путин не до конца понимает реальность, в которой он оказался. Западный мир пытается снять морскую блокаду с украинских портов, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит: Варшава призывает США и ЕС помочь привлечь железнодорожную инфраструктуру, необходимую для экспорта украинского урожая. Между тем Россия предлагает Западу снять блокаду в обмен на снятие санкций.

Bloomberg: Россия пытается обуздать "беспокойный" рубль

Россия пытается остановить рост курса рубля, ведь это наносит ущерб экспорту, пишет Bloomberg.

Центральный банк РФ проведет внеплановое заседание в четверг. Аналитики считают, что на нем будут объявлены новые шаги монетарной политики. Вероятно, речь будет идти о дальнейшем снижении ставок, поскольку инфляция замедлилась после "прыжка" через несколько дней после вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на широкие санкции, введенные против России, жесткая монетарная политика Центробанка РФ привела к снижению спроса на иностранную валюту, что толкнуло рубль к самому высокому показателю с 2018 года. Усилия властей пока не помогли.

Курс рубля и макроэкономическая стабильность, очевидно, беспокоят Кремль. Российская валюта продолжила укрепляться после объявления о понижении ставок, хотя это и происходило медленнее, чем в предыдущие дни. По состоянию на сегодняшний день рубль укрепился на 1,3% по отношению к доллару и на 1,4% — к евро. В текущем году рубль укрепился по отношению к доллару примерно на 33%.

По данным аналитической компании TD Securities, российские власти также могут объявить об отмене некоторых мер контроля над капиталом, чтобы обеспечить больше двусторонних валютных движений. Эксперты утверждают: рубль достиг своего предела.

Кристиан Маджо, руководитель отдела стратегии TD Securities, говорит: валюта в России больше не находится в свободном обращении, большинство субъектов не смогут обменять рубли на доллары так, как это показывается на экранах обменных пунктов. Это результат западных санкций. Впрочем, на некоторые смягчения монетарной политики россияне, скорее всего, пойдут.

The Economist: Как Украина побеждает в войне дронов

Украинские дроны должны были прекратить летать над головами россиян еще с начала войны. Многие аналитики считали, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут нейтрализовать любой беспилотник, пишет The Economist.

Прогнозы не сбылись. Украинцы до сих пор успешно используют дроны для разведки и корректировки артиллерийского огня. А квадрокоптеры вообще уничтожают российские танки, сбрасывая на них гранаты. Кроме того, российские беспилотники падают с неба угрожающе часто.

Дрон получает команду через радиосигнал. Он прервется, если его будут глушить. Тогда дрон возвращается на последнее место, где ловил сигнал, попытается совершить посадку или разбиться. Байрактары, используемые Украиной, имеют электронные фильтры, но другие беспилотники более уязвимы.

Россия теоретически может выводить их из строя, ведь имеет огромное количество мобильных подразделений РЭБ. Эксперты отмечают, что эти подразделения должны быть на передовой, чтобы их цель была в зоне видимости. Впрочем, Россия не делает этого и держит подразделения достаточно далеко, вероятно, из-за страха, что их уничтожат или захватят.

Это беспокойство оправдано. По некоторым данным, армия РФ уже утратила по меньшей мере восемь систем РЭС, а три были захвачены невредимыми.

К тому же российские системы, скорее всего, не столь качественные, как их рекламируют. Официально радиус действия — 35 км, но эксперты уверены, что он равен 20 км, а дальше эффективность падает до 50%.

Тем временем Россия постоянно теряет свои дроны, в том числе разведывательную модель "Орлан-10". С начала войны 31 сбили, и чаще всего их сбивали системами РЭБ, а не ракетами. Проблема – в использовании коммерческих, а не военных компонентов при разработке Орлана-10, что делает его еще более уязвимым.

В то же время украинцы воюют с российскими дронами все успешнее. США снабжают неустановленной техникой РЭБ, а солдаты часто имеют портативные "глушилки", имеющие эффективный радиус действия в несколько километров.

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