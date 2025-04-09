Хотя украинцы несколько даже привыкли к ракетному терроризму путинского режима, атака в ночь на 6 апреля в некоторой степени отличалась от предыдущих. Тогда во время ракетного расстрела Киева была сбита лишь одна из шести ракет ОТРК "Искандер" – некоторые обозреватели зафиксировали, что в Украине больше нет защиты от баллистики. Вероятно, в результате определенного истощения системы противоракетной обороны (ПРО), но не только.

Специалисты предполагают, что Россия использует модернизированные баллистические ракеты, способные преодолевать противоракетную оборону уже достаточно старых американских систем Patriot.

Как россияне могли доработать свои ракеты, какие системы способны реально защитить Украину и почему разработка украинского аналога ПВО-ПРО неизбежна – анализ директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака для LIGA.net.