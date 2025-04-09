Хоча українці навіть дещо звикли до ракетного тероризму путінського режиму, атака в ніч на 6 квітня певною мірою відрізнялася від попередніх. Тоді під час ракетного обстрілу Києва було збито лише одну з шести ракет ОТРК "Іскандер" – деякі оглядачі зафіксували, що в Україні більше немає захисту від балістики. Ймовірно, внаслідок певного виснаження системи протиракетної оборони (ПРО), але не тільки.

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Фахівці припускають, що Росія використовує модернізовані балістичні ракети, які здатні долати протиракетну оборону вже досить старих американських систем Patriot.

Як росіяни могли допрацювати свої ракети, які системи здатні реально захистити Україну і чому розробка українського аналога ППО-ПРО неминуча – аналіз директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака для LIGA.net.