Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

Россия заявила о якобы отводе оккупационных войск с правого берега Херсонской области. Если это правда, то россияне планируют сбежать из Херсона, единственного областного центра, который армии РФ удалось оккупировать с 24 февраля.

Украинские власти и эксперты советуют не спешить с выводами. "Когда над Херсоном поднимут украинский флаг – тогда будем говорить о том, что они его "оставили", — говорит LIGA.net первый заместитель председателя оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

В то же время эксперты считают решение о бегстве логичным с военной точки зрения. "Такая группировка войск при таких ограниченных возможностях в поставках означает готовую катастрофу", — говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Что означает заявление России о якобы уходе из Херсона и к чему нужно готовиться: краткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 9 июля командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу о ситуации на фронте, предложил организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. По словам Суровикина, "в нынешней ситуации полноценное снабжение Херсона невозможно".

"Начинайте отвод войск и обеспечьте все меры по безопасному перекидыванию техники, вооружения и личного состава за реку Днепр", — сказал Шойгу, согласившись на предложение Суровикина.

Накануне в соцсетях появились фото якобы взорванных российскими оккупантами мостов в Херсонской области — в районе Снигиревки, Тягинки, Новокаиров и Дарьевки.

Еще раньше Кремль разработал методички для российских пропагандистов, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что оккупанты могут покинуть город.

В конце октября оккупанты начали депортацию местных жителей с временно оккупированного Херсона и правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России".

Кроме того, оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в городе остается значительная часть российской группировки, в регион стягивают дополнительные резервы.

В конце октября представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 российских военных, которые не намерены покидать город.

Подобное мнение тогда высказал и президент Владимир Зеленский, назвав слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы перекинуть украинские подразделения с других опасных направлений.

"Я к этому отношусь, как к очередному информационному вбросу, — говорит LIGA.net генерал-лейтенант Михаил Забродский. – Пока Херсон не будет под полным контролем ВСУ – говорить о чем-либо преждевременно".

В то же время эксперты убеждены, что с военной точки зрения вероятное отступление армии РФ с правого берега Херсонской области выглядит логичным.

"С фактически уничтоженными запасами на правом берегу, уничтоженной системой управления и логистики, а также нарушенной системой ПВО – обороняться нет никаких шансов", – говорит LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Боевые действия на правом берегу с большим успехом ВСУ продолжаются не первый месяц, напоминает LIGA.net Роман Лозинский, нардеп от Голоса и военнослужащий ВСУ, с марта находящийся на херсонском направлении.

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Еще в июне состоялись бои, после которых в июле-октябре освободили ряд населенных пунктов от реки Ингулец до Днепра, перечисляет он. В конце сентября – начале октября освободили ключевые населенные пункты, в частности Давыдов Брод и Новую Александровку.

Это, по словам Лозинского, открыло большой плацдарм для продолжения движения. "Это не произошло за один день. Это итог месяцев боев и потерь, которые подводят нас к Днепру", – добавляет нардеп.

"Такая группировка войск при таких ограниченных возможностях в поставках означает готовую катастрофу. Ведь если не вывести войска – их ожидает разгром", – говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у россиян нет сил и средств, считает Забродский.

Еще одна причина вероятного ухода — выгода для противника в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию Днепра Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала, добавляет генерал.

Именно удержание сухопутного коридора в оккупированном Крыму является целью возможного отступления российской армии с правого берега Херсонской области, объясняет Кевлюк. Частично поврежденный Крымский мост ограничен в логистических возможностях, поэтому Россия заинтересована в перекидывании контингента на другие направления, позволяющие обеспечить функционирование сухопутного коридора, добавляет эксперт.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. "Мы знаем, с кем имеем дело, и не стоит ожидать, что россияне просто так пойдут и уберут за собой "мусор". Они попытаются громко хлопнуть дверью", – убежден Мельник.

Надо быть бдительным, говорит Лозинский. "Впереди взорваны мосты и заминированное правобережье. Может быть очень много ловушек, — объясняет он. — Должны минимизировать потери, которые, к сожалению, будут при возвращении городов и сел Херсонской области".

По словам советника министра обороны Алексея Копытько, поступают сообщения о беспорядочном минировании россиянами зданий, инфраструктуры в Херсонской области. Поэтому он предлагает "отпраздновать по факту".

Но даже если российская армия действительно планирует побег, нужно помнить, что уход — это военный маневр и никто не говорит, что "ВСУ будут стоять и махать платками, провожая российские войска", говорит Кевлюк.

"Это все будет происходить под огневым влиянием ВСУ, и далеко не все россияне, которые захотят выйти из правого берега, смогут это сделать", — убежден Кевлюк.

По его словам, россияне будут оставлять арьергарды (тыловую охрану. — ред.), прикрывая отступающие боевые порядки. "И это будут не самые слабые силы российской армии. Три из четырех десантных дивизий, вообще существующие в армии РФ, присутствуют на херсонском плацдарме", — объясняет он.

Херсонская область — географически очень сложный регион из-за системы мелиоративных каналов и орошения, расположенных в частности к северу и западу от Херсона (Снигиревка, Посад-Покровское), говорит Лозинский.

"Эти природные препятствия стали фортификационными сооружениями, которые помогали РФ сдержать предыдущие волны наступления ВСУ, — добавляет он. – Но никакие погодные условия и географические обстоятельства не помогут сохранить оккупационные режимы. Никто не собирается зимовать на таких рубежах".

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