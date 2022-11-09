UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

Цей матеріал також доступний українською
Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно - Фото
Коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net
09.11.2022, 23:16

Шойгу и Суровикин заявили о якобы отводе войск из Херсона. Это может быть ИПСО, но побег выглядит логичным

Россия заявила о якобы отводе оккупационных войск с правого берега Херсонской области. Если это правда, то россияне планируют сбежать из Херсона, единственного областного центра, который армии РФ удалось оккупировать с 24 февраля.

Украинские власти и эксперты советуют не спешить с выводами. "Когда над Херсоном поднимут украинский флаг – тогда будем говорить о том, что они его "оставили", — говорит LIGA.net первый заместитель председателя оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

В то же время эксперты считают решение о бегстве логичным с военной точки зрения. "Такая группировка войск при таких ограниченных возможностях в поставках означает готовую катастрофу", — говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Что означает заявление России о якобы уходе из Херсона и к чему нужно готовиться: краткий обзор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 9 июля командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу о ситуации на фронте, предложил организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. По словам Суровикина, "в нынешней ситуации полноценное снабжение Херсона невозможно".

Сергій Суровікін доповідає Шойгу (фото – скріншот відео)

"Начинайте отвод войск и обеспечьте все меры по безопасному перекидыванию техники, вооружения и личного состава за реку Днепр", — сказал Шойгу, согласившись на предложение Суровикина.

Карта – DeepState

Накануне в соцсетях появились фото якобы взорванных российскими оккупантами мостов в Херсонской области — в районе Снигиревки, Тягинки, Новокаиров и Дарьевки.

Населені пункти, де росіяни, ймовірно, підірвали мости

Еще раньше Кремль разработал методички для российских пропагандистов, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что оккупанты могут покинуть город.

В конце октября оккупанты начали депортацию местных жителей с временно оккупированного Херсона и правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России".

Кроме того, оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.

Читайте также: Буданов: Рассчитываем вернуть Херсон в ноябре. Это сокрушительно ударит по нарративам России

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в городе остается значительная часть российской группировки, в регион стягивают дополнительные резервы.

В конце октября представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 российских военных, которые не намерены покидать город.

Подобное мнение тогда высказал и президент Владимир Зеленский, назвав слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы перекинуть украинские подразделения с других опасных направлений.

"Я к этому отношусь, как к очередному информационному вбросу, — говорит LIGA.net генерал-лейтенант Михаил Забродский. – Пока Херсон не будет под полным контролем ВСУ – говорить о чем-либо преждевременно".

В то же время эксперты убеждены, что с военной точки зрения вероятное отступление армии РФ с правого берега Херсонской области выглядит логичным.

"С фактически уничтоженными запасами на правом берегу, уничтоженной системой управления и логистики, а также нарушенной системой ПВО – обороняться нет никаких шансов", – говорит LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Боевые действия на правом берегу с большим успехом ВСУ продолжаются не первый месяц, напоминает LIGA.net Роман Лозинский, нардеп от Голоса и военнослужащий ВСУ, с марта находящийся на херсонском направлении.

Читайте также: Маляр: И на востоке, и на юге есть районы, где ВСУ постепенно, но уверенно вытесняют врага

Еще в июне состоялись бои, после которых в июле-октябре освободили ряд населенных пунктов от реки Ингулец до Днепра, перечисляет он. В конце сентября – начале октября освободили ключевые населенные пункты, в частности Давыдов Брод и Новую Александровку.

Это, по словам Лозинского, открыло большой плацдарм для продолжения движения. "Это не произошло за один день. Это итог месяцев боев и потерь, которые подводят нас к Днепру", – добавляет нардеп.

"Такая группировка войск при таких ограниченных возможностях в поставках означает готовую катастрофу. Ведь если не вывести войска – их ожидает разгром", – говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у россиян нет сил и средств, считает Забродский.

Еще одна причина вероятного ухода — выгода для противника в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию Днепра Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала, добавляет генерал.

Именно удержание сухопутного коридора в оккупированном Крыму является целью возможного отступления российской армии с правого берега Херсонской области, объясняет Кевлюк. Частично поврежденный Крымский мост ограничен в логистических возможностях, поэтому Россия заинтересована в перекидывании контингента на другие направления, позволяющие обеспечить функционирование сухопутного коридора, добавляет эксперт.

Читайте также: "Не нужно впадать в эйфорию". Глава ОВА призвал жителей Херсона соблюдать информационную тишину

ЧТО ДАЛЬШЕ. "Мы знаем, с кем имеем дело, и не стоит ожидать, что россияне просто так пойдут и уберут за собой "мусор". Они попытаются громко хлопнуть дверью", – убежден Мельник.

Надо быть бдительным, говорит Лозинский. "Впереди взорваны мосты и заминированное правобережье. Может быть очень много ловушек, — объясняет он. — Должны минимизировать потери, которые, к сожалению, будут при возвращении городов и сел Херсонской области".

По словам советника министра обороны Алексея Копытько, поступают сообщения о беспорядочном минировании россиянами зданий, инфраструктуры в Херсонской области. Поэтому он предлагает "отпраздновать по факту".

Но даже если российская армия действительно планирует побег, нужно помнить, что уход — это военный маневр и никто не говорит, что "ВСУ будут стоять и махать платками, провожая российские войска", говорит Кевлюк.

"Это все будет происходить под огневым влиянием ВСУ, и далеко не все россияне, которые захотят выйти из правого берега, смогут это сделать", — убежден Кевлюк.

По его словам, россияне будут оставлять арьергарды (тыловую охрану. — ред.), прикрывая отступающие боевые порядки. "И это будут не самые слабые силы российской армии. Три из четырех десантных дивизий, вообще существующие в армии РФ, присутствуют на херсонском плацдарме", — объясняет он.

Херсонская область — географически очень сложный регион из-за системы мелиоративных каналов и орошения, расположенных в частности к северу и западу от Херсона (Снигиревка, Посад-Покровское), говорит Лозинский.

"Эти природные препятствия стали фортификационными сооружениями, которые помогали РФ сдержать предыдущие волны наступления ВСУ, — добавляет он. – Но никакие погодные условия и географические обстоятельства не помогут сохранить оккупационные режимы. Никто не собирается зимовать на таких рубежах".

Читайте также: Украина получила NASAMS и Aspide. Поможет ли это защитить небо от российских ракет

Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон Херсонская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 