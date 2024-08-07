Китай запретил экспорт всех гражданских беспилотников, которые могли бы использоваться в качестве боевых. Ограничения будут действовать с 1 сентября 2024 года. Они коснутся также высокоточного измерительного оборудования и некоторых важных компонентов дронов.

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Спрогнозировать, кого это больше затронет – Россию или Украину – пока сложно, говорит LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский. Информация о том, сколько и какие компоненты в БПЛА закупают в Китае, закрыта. Но это значительное количество, объясняют LIGA.net сразу несколько представителей разработчиков.

Гонка беспилотных систем в российско-украинской войне продолжается без перерыва: новые технологии внедряются постоянно. Россияне пытаются затрофеить как можно больше украинских дронов для исследования. И речь идет не только о БПЛА.

Был случай, когда им удалось захватить морской дрон Magura, рассказывают LIGA.net в ГУР: "Но средства постоянно совершенствуются. Тот дрон, который они захватили более полугода назад, уже существенно отличается от современных моделей".

Как разворачивается гонка беспилотников и повлияет ли на нее запрет Китая – коротко.

Какой баланс БпЛА на поле боя сейчас

Огромное влияние, которое дроны оказывают на ход войны в Украине – результат вынужденного креатива в противодействии количественно превосходящим оккупантам, говорит LIGA.net полковник запаса Военно-воздушных сил США Джеффри Фишер.

"Вам не хватает самолетов – вы заводите дроны, чтобы исправить ситуацию, – говорит он. – По сути, у вас есть роботы-убийцы. Украина своими ударами пересекла все красные линии России".

Справка Именно с помощью БПЛА сейчас на поле боя стороны контролируют и саму линию фронта, и 10-километровую зону возле нее, рассказывает Именно с помощью БПЛА сейчас на поле боя стороны контролируют и саму линию фронта, и 10-километровую зону возле нее, рассказывает LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Нахождение в этой зоне стало максимально опасным. Поэтому логистические и эвакуационные задачи сейчас также пытаются максимально переложить на беспилотники разных видов.

У россиян есть преимущество в "мавиках" и FPV-дронах, добавляет командир "Ахиллеса", депутат Киевсовета (СН) Федоренко: "Это связано с отношениями между правительством Китая и России: они способны закупать большое количество коптеров и комплектующих".

Преимущество врага очевидно, подтверждает LIGA.net руководитель отдела эксплуатации в компании по производству беспилотников Skyeton Алексей Бульдозер: "Мы видим стремительный рост количества FPV-дронов у нас, но и у врага их количество растет очень быстро. Рассчитывать на количественное преимущество в дронах с нашей стороны не стоит. Поэтому мы имеем только единственный путь – преобладать качественно, а не количественно".

В дронах типа "крыло" российские военные пока еще впереди, но Силы обороны постепенно выравнивают баланс, продолжает Федоренко.

"По крыльям выбор у нас больше, но у россиян, за счет массовости производства, немного лучше дела", – добавляет LIGA.net офицер Второго отдельного отряда специального назначения Нацгвардии с позывным "Фома".

Что касается бомберов – здесь лидируют Силы обороны, говорят оба офицера.

"Это бывшие аграрные гексакоптеры, которые использовались для уничтожения вредителей на полях и для обогащения земли минералами. Когда началась полномасштабная война, кто-то подумал, что мы можем так же успешно цеплять на них боеприпасы и сбрасывать на голову врага", – рассказывает Федоренко. – С этого начался путь к ночным бомберам, которые в дальнейшем противник охарактеризовал как "Баба-яга".

Эти БПЛА прошли ряд модернизаций в течение 2023-2024 годов, уточняет он, и превратились в совсем другие средства: "Среди основных функций – сброс мощного боеприпаса по живой силе и позициям противника, по легко бронированной технике. Гуманитарные миссии – доставка боеприпасов, лекарств, воды, продовольствия на передовые позиции, чтобы лишний раз не рисковать группами логистики, которые должны это доставлять".

Не только в небе: как разворачивается гонка беспилотных систем

Наземные роботизированные платформы развиваются зеркально с врагом, говорит Федоренко. "Нельзя сказать, что Украина технологически опережает россиян, – отмечает он. – Но у нас есть такие государственные разработки, которые по своему качеству, инженерной мысли превосходят те разработки противника, которые он тестирует на линии боевого столкновения. Поэтому здесь все же мы задаем темп, а не Российская Федерация".

Запрос на такие разработки, которые можно использовать и в логистических целях, и для эвакуации раненых, и для дистанционного минирования, очень высок.

В этом направлении идет мощная гонка, подтверждают разработчики LIGA.net. Присутствующее на поле боя количество и качество украинских разработок превышает российские аналоги, говорит представитель производителя логистично-эвакуационного роботизированного наземного комплекса "Воля Е". Сильная сторона врага – это масштабирование.

"Как только у них появляется какое-то изделие – ворованное или перерисованное – они имеют возможность пропустить его через машину своего ВПК и масштабировать производство быстрее, чем мы", – анонимно рассказывает он.

Поэтому отдельная история – попытки россиян затрофеить украинские разработки для изучения. "Если экипажи, работающие с нашими изделиями, понимают, что контроль над ним потерян и нет шанса его спасти – изделие уничтожают. Вплоть до того, что отправляется БпЛА, бросающий взрывчатку и уничтожающий платформу, чтобы она не досталась врагу", – говорит. представитель разработчика платформы "Воля-Е".

Похожая ситуация и с морскими дронами, в которых Украина бесспорно лидирует.

Россияне, например, постоянно пытаются получить как можно больше информации о дронах Magura, говорит LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки Минобороны. На счету этой разработки уже 14 пораженных кораблей – 8 из них полностью уничтожены. Самыми "жирными" целями Magura стали российский ракетный крейсер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Был случай, когда врагу удалось "затрофеить" дрон Magura, признают в ГУР.

"Они сделали детальный обзор, разобрали его до винтика и писали, что он сделан очень плохо, – рассказывает он. – Однако это якобы плохо сделанное средство смогло существенно "покалечить" их мощный и "идеальный" Черноморский флот".

Работа над морскими дронами продолжается, добавляет разведчик. "Тот дрон, который они захватили более полугода назад, уже существенно отличается от современных моделей, которые мы имеем сейчас, – отмечает он. – Технические решения регулярно меняются".

Важную роль в этом процессе играет методика применения дронов, а также работа команды, ключевых в построении системного подхода и накоплении опыта в сфере морских беспилотных систем, добавляет сотрудник ГУР.

Затрофеиты всегда лучше, чем сбить, соглашается "Фома": "Можно подсмотреть какие-нибудь новые интересные решения или что-то даже оттуда снять интересного".

Но когда речь идет о БпЛА, то, учитывая их концентрацию над полем боя, их чаще всего пытаются просто сбивать всеми доступными способами.

В настоящее время основная работа ведется по охоте за экипажами вражеских БПЛА, их детекцией и нахождением их мест запуска, говорит LIGA.net Бульдозер. "Именно уничтожение враждебных БпЛА сейчас является одним из целевых направлений, – добавляет он. – Решение уже на этапе тестирования. Это, кстати, к вопросу о том, как изменились запросы подразделений. Поскольку у врага есть преимущество в воздухе, то нам надо с ним бороться".

Что изменит запрет Китая

Из того, как подается новость о новых ограничениях Китая – мол, запрет вводят из-за упреков со стороны стран Запада, что Пекин поддерживает войну России в Украине – можно предположить, что это больше ударит по россиянам, говорит LIGA.net заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Справка Это ограничение не станет первым – осенью 2023 года Пекин уже ограничивал экспорт комплектующих в БПЛА. Тогда издание The New York Times Это ограничение не станет первым – осенью 2023 года Пекин уже ограничивал экспорт комплектующих в БПЛА. Тогда издание The New York Times отмечало , что из-за этого украинские военнослужащие столкнулись с дефицитом дешевых беспилотных летательных аппаратов. В то же время ограничения также серьезно усложнили поставки дронов в Россию и повлекли за собой дефицит составляющих, например, тепловизоров.

Значительное количество комплектующих в большинстве украинских разработок закупается именно у Китая, говорят LIGA.net сразу несколько представителей разработчиков. Однако информацию, что именно и в каких количествах закупают, публично никто не разглашает.

Это проблема не только для Украины, и не только в вопросе беспилотных систем. Степень глобальной зависимости всего мира от разных технологий военного и двойного назначения из Китая настолько велика, что его нужно отдельно переосмысливать, говорит Киричевский: "Там будет очень много неприятных сюрпризов".

"Китай смог добиться эффекта, когда все стороны любых потенциальных конфликтов в мире зависят от поставок его ресурсов", – отмечает военный аналитик.

Следует учитывать, что сейчас появилось большое количество украинских компаний, которые начали сами производить комплектующие, и эти комплектующие в основном состоят из западных компонентов, отмечает Храпчинский.

Однако действительно качественные европейские комплектующие и электроника к средствам поражения – очень дорогостоящая вещь, уточняет Киричевский. Именно поэтому европейские страны лучше уложатся в масштабное производство, например, противотанковых ракет, а не БПЛА.

Поэтому пока сложно предсказать, как решение Китая повлияет на гонку беспилотных технологий и кто больше пострадает – Украина или Россия. Ситуация слишком динамичная.

"На самом деле степень зависимости от Китая значительно выше, чем принято ожидать, – констатирует аналитик Defence Express. – Речь идет не только об электронике, но и о различных спецметаллах и редкоземельных металлах, необходимых для оборонной промышленности. Экспортируемых в Европу транзитом через территорию России".

Это стоит учитывать, в том числе, выстраивая отношения с Китаем.

Но катастрофы на украинском рынке БПЛА и средств РЭБ не произойдет, считает Храпчинский: "В Украине уже формируется пул компаний, занимающихся разработкой компонентной базы. Да, это будет несколько дороже. Но мы сможем набирать обороты".