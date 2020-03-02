Ротации во власти, куда пропал Богдан и война в Сирии. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 2 марта. Температура от +4 до +7, курс доллара 24.59.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Ветер перемен: власть на пороге большой ротации

Премьер Алексей Гончарук в ресторане встречается с главой Офиса президента. Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан восстанавливает свою адвокатскую лицензию. Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия заявляет, что Сергея Тигипко назначать 100% не будут (хотя еще два дня назад многие СМИ со ссылкой на малочисленные источники уверяли, что будут). А по Интернету уже две недели гуляют многочисленные списки увольняемых министров, и кто придет на их место.

Не верьте. Хороший сценарист Зеленский 100% всех удивит в среду, 4 марта. И угадать, каким будет состав правительства, когда все меняется каждые 12 часов, совсем не просто. Поэтому не третье время на анонимные инсайты. Лучше обопритесь на факты, и почитайте, как команда Зеленского захватывает власть в госкомпаниях. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Турция сбила два сирийских самолета Cу-24: видео

Тотальное превосходство Турции в небе над Идлибом меняет ход войны в Сирии. Россияне и асадовцы не в силах противостоять - и терпят тяжелые потери в воздухе и на земле. Армия Эрдогана бомбит аэродромы, колонны бронетехники и силы ПВО режима Асада. Ценой всего нескольких сбитых беспилотников Эрдоган отбирает инициативу у Асада и Путина и навязывает новые правила: «Прочь с пути Турции». Неплохой урок для российского президента. Больше по ссылке.

Текст дня. Снова в адвокаты. Куда пропал Богдан и как изменится Банковая при Ермаке

Более двух недель у Офиса президента Владимира Зеленского новый руководитель. 10 февраля на место Андрея Богдана пришел Андрей Ермак. LIGA.net узнала, куда пропал Богдан, чем будет заниматься и есть ли на него планы у команды Зеленского. И что изменилось в политике президента с приходом Ермака. Больше по ссылке.

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