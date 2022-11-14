"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Четыре дня Херсон праздновал освобождение из российской оккупации. На пятый день в городе появилась мобильная связь, и люди начали заниматься обустройством жизни и поиском гуманитарной помощи. Выясняют, что со светом, водой, газом и что вообще происходит вокруг.

Местная полиция посчитала, что в городе остались 86 000 человек. Это из 320 000, живших здесь до полномасштабной войны и оккупации России. Связь восстановили поздно вечером 13 ноября. Свет надо еще ждать. Возможно, месяц – прогнозируют полицейские.

Сегодня, 14 ноября, в свободный Херсон должен отправиться первый поезд победы от Укрзалізниці, и на него можно будет купить билеты.

Хотя Херсонская военно-гражданская администрация советует жителям еще не возвращаться, потому что идет разминирование. Вчера после обеда в окрестностях города были слышны звуки взрывов. Очевидно, это работали саперы.

Основное переживание в городе: будут ли теперь россияне обстреливать оказавшийся на линии фронта Херсон с левого берега Днепра.

Херсон совсем не похож на другие освобожденные прифронтовые города – Донбасса и Харьковщины. Здесь не ездит военная техника, где она – военная тайна. И Херсон стоит практически целый, разрушены лишь несколько зданий, где квартировались российские оккупанты. Например, здание суда, в которое переехала оккупационная администрация, или дом, в котором они жили.

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В административные здания не пускают, возле них дежурят полицейские. Это не столько от мародеров, а чтобы люди из любопытства не зашли посмотреть, потому что все может быть заминировано.

Военных можно увидеть только на центральной площади, где их встречают объятиями, просят расписываться на флагах и одежде. И вообще, все люди в форме здесь как селебрити – их кормят, делятся консервацией, бесконечно фотографируются и скандируют: "ВСУ!"

В Бузковом парке, где 1 марта местные терробороновцы с коктейлями Молотова отражали наступление россиян, херсонцы обустроили самодельный мемориал. На этом месте россияне расстреляли из БТРов 18 украинских бойцов. В парке до сих пор видны следы от пуль и иссеченные деревья. Несколько деревянных крестов еще во время оккупации сделали и принесли сюда херсонцы. Есть и табличка. На нескольких местах – свежие цветы.

Кое-где можно даже поесть в кафе или выпить кофе. Там, где есть генераторы – как у Влада. Черный кофе – 40 грн или 50 руб. Но рубли больше не ходят.

Из херсонского СИЗО несколько дней назад сбежали все заключенные. Было их там около 600 человек. Одна из осужденных рассказала, что они в последнюю ночь бегства россиян от ВСУ услышали звук взрыва, – когда оккупанты взорвали телебашню рядом. У заключенных началась паника, кто-то нашел ключи и всех открыл. Теперь они бродят по городу.

В Херсонской полиции говорят, что несколько заключенных уже к ним вернулись. И уверены, что всех соберут назад, – да они и сами придут, когда начнутся настоящие холода.

Из Херсонского художественного музея россияне прихватили с собой картины – в частности, Айвазовского. Из местного зоопарка забирали животных: в сети гуляет видео, как оккупанты похищают енота.

Сколько похитили и куда вывезли людей – пока неизвестно.

Но полиция и сами херсонцы говорят, что не все россияне успели убежать, некоторые переодевались и еще могут прятаться где-то в городе и по соседним селам.

Херсон пока патрулируют шесть полицейских патрулей. И начинаются стабилизационные мероприятия: будут искать коллаборантов и самих россиян.

14 ноября фото из освобожденного Херсона выложил президент Зеленский.

Анастасия Станко для LIGA.net

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