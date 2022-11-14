UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Репортаж | "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Цей матеріал також доступний українською
Херсон празднует освобождение (фото - Николай Пастико для LIGA.net)
14.11.2022, 12:51

Без света, газа, воды – но без россиян. Что происходит в городе, где осталось 86 000 человек: мы там побывали

Четыре дня Херсон праздновал освобождение из российской оккупации. На пятый день в городе появилась мобильная связь, и люди начали заниматься обустройством жизни и поиском гуманитарной помощи. Выясняют, что со светом, водой, газом и что вообще происходит вокруг.

Местная полиция посчитала, что в городе остались 86 000 человек. Это из 320 000, живших здесь до полномасштабной войны и оккупации России. Связь восстановили поздно вечером 13 ноября. Свет надо еще ждать. Возможно, месяц – прогнозируют полицейские.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Сегодня, 14 ноября, в свободный Херсон должен отправиться первый поезд победы от Укрзалізниці, и на него можно будет купить билеты.

Хотя Херсонская военно-гражданская администрация советует жителям еще не возвращаться, потому что идет разминирование. Вчера после обеда в окрестностях города были слышны звуки взрывов. Очевидно, это работали саперы.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото
Основное переживание в городе: будут ли теперь россияне обстреливать оказавшийся на линии фронта Херсон с левого берега Днепра.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Херсон совсем не похож на другие освобожденные прифронтовые города – Донбасса и Харьковщины. Здесь не ездит военная техника, где она – военная тайна. И Херсон стоит практически целый, разрушены лишь несколько зданий, где квартировались российские оккупанты. Например, здание суда, в которое переехала оккупационная администрация, или дом, в котором они жили.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Читайте также: Репортаж | "Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию РФ, а теперь оказался на линии фронта

В административные здания не пускают, возле них дежурят полицейские. Это не столько от мародеров, а чтобы люди из любопытства не зашли посмотреть, потому что все может быть заминировано.

Военных можно увидеть только на центральной площади, где их встречают объятиями, просят расписываться на флагах и одежде. И вообще, все люди в форме здесь как селебрити – их кормят, делятся консервацией, бесконечно фотографируются и скандируют: "ВСУ!"

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

В Бузковом парке, где 1 марта местные терробороновцы с коктейлями Молотова отражали наступление россиян, херсонцы обустроили самодельный мемориал. На этом месте россияне расстреляли из БТРов 18 украинских бойцов. В парке до сих пор видны следы от пуль и иссеченные деревья. Несколько деревянных крестов еще во время оккупации сделали и принесли сюда херсонцы. Есть и табличка. На нескольких местах – свежие цветы.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Кое-где можно даже поесть в кафе или выпить кофе. Там, где есть генераторы – как у Влада. Черный кофе – 40 грн или 50 руб. Но рубли больше не ходят.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Из херсонского СИЗО несколько дней назад сбежали все заключенные. Было их там около 600 человек. Одна из осужденных рассказала, что они в последнюю ночь бегства россиян от ВСУ услышали звук взрыва, – когда оккупанты взорвали телебашню рядом. У заключенных началась паника, кто-то нашел ключи и всех открыл. Теперь они бродят по городу.

В Херсонской полиции говорят, что несколько заключенных уже к ним вернулись. И уверены, что всех соберут назад, – да они и сами придут, когда начнутся настоящие холода.

Из Херсонского художественного музея россияне прихватили с собой картины – в частности, Айвазовского. Из местного зоопарка забирали животных: в сети гуляет видео, как оккупанты похищают енота.

Сколько похитили и куда вывезли людей – пока неизвестно.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Но полиция и сами херсонцы говорят, что не все россияне успели убежать, некоторые переодевались и еще могут прятаться где-то в городе и по соседним селам.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Херсон пока патрулируют шесть полицейских патрулей. И начинаются стабилизационные мероприятия: будут искать коллаборантов и самих россиян.

14 ноября фото из освобожденного Херсона выложил президент Зеленский.

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Анастасия Станко для LIGA.net

Читайте также: Декупация Херсона – большое достижение, но у Кремля еще достаточно пушечного мяса – Уоллес

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский репортаж война России в Украине Деоккупация Херсона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 