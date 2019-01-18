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Боты:
18.01.2019, 22:43

Рвем связи, но не до конца. Как Украина прощается с Россией

Рвем связи, но не до конца. Как Украина прощается с Россией - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Глава МИД Украины Павел Климкин отчитался о работе дипломатов. Что сделано для разрыва с оккупантами, а что МИД и Банковой не удалось?

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Нормальных отношений с Москвой больше не будет. Так министр иностранных дел Павел Климкин описал журналистам пять лет работы дипломатов. Что сделано, что провалено - коротко в тексте LIGA.net.

ЧТО СДЕЛАНО. Дипломатия между Киевом и Москвой сведена к минимуму, необходимому для защиты политзаключенных и военнопленных украинцев. "Наши консулы выполняют безумный объем работы", - объясняет министр и напоминает, что в РФ живут и работают около 2,5 млн укранцев.

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МИД продолжает рвать отношения с РФ: за 2018 год прекращено действие почти 50 договоров и соглашений.Украина действие 49 договоров и соглашений с РФ. Еще полсотни находятся на стадии пересмотра. "Мы не можем жить на основе базы, существовавшей до войны", - говорит Климкин.

В июне начнется рассмотрение исков в международных судах. По словам Климкина, документы и улики представители Украины везли в четырех минивэнах. "Мы очень тщательно готовимся", - заверил он. До лета дипломаты добавят в иск и претензии к действиям РФ в Черном и Азовском морях. Первый пакет документов в Гаагу по этому поводу был отправлен еще в ноябре-2018.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО. "Меня спрашивали, почему нельзя было грохнуть договор о дружбе раньше. Но благодаря ссылке на неисполнение Россией этого договора нам удалось выстроить судебные дела в Международном суде ООН, Международном арбитраже", - утверждает Климкин.

На основе этой позиции Ощадбанк отсудил у России 1,3 млрд долларов, есть знаковая победа Нефтегаза в Стокгольмском арбитраже, а в Лондонском суде удалось доказать, что так называемая "трешка Януковича" - это взятка со стороны России.

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На исходе пятого года войны Украина так и не ввела визовый режим для граждан России, хотя некоторые ограничения все же действуют с 1 марта 2015 года: если раньше россияне могли пересечь границу по внутреннему паспорту, то теперь - только по заграничному. Если и вводить такой вид контроля как визовый режим, то только с биометрикой, говорит Климкин.

"Обычный визовый режим с Россией - так, чтобы просто штампики ставить в паспорта, - со страной-агрессором не будет работать", - считает он. Для биометрики нужно политическое решение и новая материальная база. "Надо, чтобы у всех были биометрические паспорта. Мы к этому готовимся", - заверил министр.

КРИТИКА. Украина выстраивает отношения с Россией и к России по инерции, считает политолог Петр Олещук. Украинская финансово-промышленная и политическая элита сильно срослась с российской: через бизнес-интересы, личные связи. Поэтому часто разрыв с Россией носит не реальный, а церемониальный характер.

"Нет продуманной стратегии, - говорит Полищук. - В обществе зреет недовольство, и верхушка принимает решение: а запретим-ка россиянам-мужчинам въезд. А давайте. И так до следующего. Или давайте закроем участки в России из-за опасности. То есть выборы там проводить опасно, а дипломатическому персоналу - безопасно".

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Все это, объясняет, привело к тому, что решения принимаются поздно, некоторые - наполовину, некоторые не принимаются. 

"Большая проблема - это отсутствие полноценной ревизии системы всевозможных соглашений с агрессором. Их немало, и многие до сих пор действуют", - говорит LIGA.net юрист-международник (до декабря 2018 года - представитель президента в Крыму) Борис БабинКричащий пример - двусторонние договоры об Азовском море: пока МИД настаивает на их необходимости.

Заявленный президентом Порошенко еще в 2017 году формат создания группы друзей деоккупации Крыма - не выполнен. "Другая сторона не спит. Они тратят сумасшедшие деньги на всевозможные фейковые признания Крыма на всех уровнях, вплоть до конференций в Турции и Европе. Здесь очень много работы", - говорит он.

Банковая и МИД до сих пор не знают, что делать с Россией стратегически, добавляет международник Николай Капитоненко. "Мы ведем очень реактивную политику. Не разработали ничего долгосрочного по поводу того, как собираемся решать проблему Донбасса и возвращать Крым", - сказал он LIGA.net.

"У нас нет действительно содержательной стратегии, которая требовала бы значительных интеллектуальных усилий, непопулярных шагов и решений, - говорит Капитоненко, - Мы заменили это набором слоганов, большинство из которых нельзя выполнить в обозримом будущем".

Пока в этом отношении все остается как и в 2015 году - в надежде на то, что западные партнеры не допустят или сделают цену дальнейшей эскалации со стороны России слишком высокой. "Но мы не знаем, что будет в этом году, после выборов президента, в следующем году, - подытожил он. - Ситуацию мы не контролируем".

Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: гаага, деоккупация донбасса, договор о дружбе, война с россией
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