Рынок на $100 млн. Более миллиона украинцев хотят оружие. Что будет, если его разрешат

Больше миллиона украинцев поддержали право на ношение огнестрельного оружия. Такие результаты показал масштабный опрос в сервисе Дія.

Украина никогда еще не была так близка к шансу открыть рынок оружия. На это указывает проведение опроса через государственный сервис, уровень поддержки "легалайза" и параллельное рассмотрение в Раде соответствующего законопроекта.

После легализации огнестрельного рынка в Украине могут продавать 50 000 единиц огнестрельного и травматического оружия ежемесячно, прогнозирует LIGA.net собственник оружейного завода Латек Александр Попов.

Сколько владельцев оружия и стволов могут появиться на украинском рынке, что можно будет купить и за сколько – об этом в разборе LIGA.net.

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20 000 АВТОМАТОВ ОТ МВД. ВОЙНА МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

Осторожных попыток легализации короткоствольного оружия в Украине было много, начиная с 90-х годов, рассказывает LIGA.net советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Но максимальная поддержка этой истории у населения никогда раньше не превышала 25%.

Война поменяла все. По словам Денисенко, в Киеве в первую фазу полномасштабного вторжения РФ только МВД раздало 20 000 автоматов, и это "сыграло свою роль в защите столицы". Хотя данные тех, кому раздавали оружие, тщательно записаны, вернуть его на склады теперь будет непросто, прогнозируют в министерстве. Но несмотря на рискованную ситуацию, рынок нелегального оружия не вырос за последние три месяца, говорит он.

СПРАВКА. В мае в приложении Дія провели опрос по вариантам владения оружия, который предпочли бы украинцы. Ответ "для личной защиты" набрал В мае в приложении Дія провели опрос по вариантам владения оружия, который предпочли бы украинцы. Ответ "для личной защиты" набрал больше всего – 58,75% голосов . В опросе приняли участие более 1,7 млн украинцев.

Еще до начала полномасштабной войны России против Украины министр обороны Алексей Резников выступил за легализацию оружия: "Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола".

За день до большого вторжения Верховная Рада приняла за основу законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. Он должен определить порядок получения украинцами документов на право собственности и создать госреестр "короткостволов".

"В Раде организована рабочая группа, ее возглавляет народный депутат Александр Дануца, – рассказывает LIGA.net первый заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (Слуга народа). – Она работает в тесной спарке с МВД".

Опрос в Дії – это один из важных этапов юридической и политической работы группы и министерства, говорит он: "Собственно, этот опрос будет использован как политический инструмент для продвижения проекта".

Главная дискуссия ведется вокруг того, дадут ли украинцам право на ношение "короткостволов" – или только на хранение. Этот вопрос еще не решен, объясняет Осадчук: "Он будет считаться решенным, если комитет хотя бы проголосует за какую-то редакцию ко второму чтению. Пока у комитета нет никакой редакции. Ждем, чем это закончится".

Как будет функционировать система – точно неизвестно.

Из косвенных и опосредованных комментариев руководства МВД можно заключить, что все вовлеченные в этот вопрос хотят видеть систему, похожую на европейскую, говорит LIGA.net юрист, руководитель криминальной практики юридической компании Миллер Алексей Носов.

То есть для получения разрешения и приобретения оружия нужно будет пройти ряд тестов – юридических, психологических; заниматься в тире и отстрелять определенное количество часов. У кандидата на оружие не должно быть судимостей.

Это будет походить на экзамены для водителей, добавляет Денисенко.

БОЛЬШЕ НЕ "ФАКТОР РИСКА"

Вадим Денисенко признает: опрос о легализации оружия проводился в Дії, а это значит, что консенсус в правительстве по этому вопросу существует. Кроме министра Резникова – последовательного сторонника, в поддержку легализации высказался также глава МВД Денис Монастырский.

Но так было не всегда. В 2019 году президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию о свободном владении оружия, назвал инициативу "преждевременной", отмечая, что из-за боевых действий на востоке Украины большое количество оружия находится в незаконном обороте. Такими же словами оперировал его предшественник – Петр Порошенко. Еще девять месяцев назад противником "раздачи пистолетов" был и Монастырский.

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"С легальным оружием совершается минимальное количество преступлений, – убеждает Денисенко. – Если мы легализуем оружие и позволим его покупать, всплеска насилия не будет".

"Например, у вас есть пистолет. Он на вас зарегистрирован. Баллистика покажет, что именно из этого пистолета был произведен выстрел. Если человек не сошел с ума или не в состоянии аффекта, вряд ли он использует такое оружие для преступления", — говорит Денисенко.

Носов считает, что настроения изменились из-за более прогрессивной позиции правительства. По его словам, статистика демонстрирует: чем больше у людей на руках легального оружия, тем ниже уровень криминогенности в стране.

"Даже в США, где оружие продают как хлеб в магазине, количество смертей в результате стрельбы – 10 человек на 100 000 населения. Это даже меньше, чем в Германии, где существуют строгие ограничения и не все категории лиц могут получить разрешение на оружие, – отмечает Носов. – Отдельные случаи – в частности, расстрелы в школах – всех пугают потому, что на них делают акцент и они вопиющие. Но надо смотреть на общую статистику".

Пока финального текста законопроекта нет, все вовлеченные в процесс понимают: не получится просто легализовать оружие, не переписав под корень старое законодательство. Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса: 36 – необходимая оборона, и 263 – незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами.

Денисенко считает, что вообще невозможно говорить о какой-либо легализации оружия, пока законодательство не будет согласовано и урегулировано, особенно в части уровня необходимой обороны. Отдельного обсуждения требует вопрос ношения/неношения оружия с собой.

Носов вспоминает дело Сергея Стерненко и "один патрон": "Все условия использования и ношения оружия должны быть четко прописаны в законе. А не так, как сейчас – к статье 263 УК можно придумывать что угодно, в том числе судимости за один патрон". Изменения необходимы не только в закон об обороте оружия и порядке его получения, но и в отношении уголовной ответственности за его ненадлежащее хранение, считает юрист: "И эта статья должна быть переписана с нуля, с учетом того, в каком состоянии она сейчас".

Также, говорит Носов, должно быть четко урегулировано использование такого оружия, конкретизированы пределы необходимой обороны: "Чтобы это не являлось предметом манипуляций или искажений со стороны правоохранителей".

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

Несмотря на опрос в Дії, закон о праве на оружие принят только в первом чтении. Но продавцы уже готовятся к легалайзу: ведут переговоры о контрактах на соответствующие поставки, говорит на условиях анонимности собеседник LIGA.net с рынка вооружения.

Более 700 000 украинцев, по данным МВД, уже имеют легальное оружие: травматическое, охотничье гладкоствольное и нарезное. Вероятно, они приобретут и короткоствольное оружие, как только это станет легально, предполагает в комментарии LIGA.net глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

К потенциальным покупателям следует добавить сотрудников силовых структур и всех, кто воюет за Украину, объясняет собеседник с рынка вооружения. В общей сложности это еще примерно 1 млн человек, добавляет он.

В "миллион покупателей" оценивает потенциал "огнестрельного" рынка и владелец оружейного завода Латек Александр Попов. В последний год, пока продолжаются дискуссии вокруг закона о праве на гражданское огнестрельное оружие, рынок был в ожидании, говорит он: "Сейчас мы увидели, что нашим гражданам можно доверять: когда они получили оружие, то пошли защищать страну".

СПРАВКА. Оружейный завод Латек производит гладкоствольные и пневматические ружья, травматические револьверы и под патрон Флобера. Работает с 1997 года в Харькове под брендом Safari.

Какой драйвер будущего оружейного рынка? Желание купить функциональное оружие для повседневного ношения, а это – именно пистолет, убеждает Учайкин: "Для защиты дома нужно помповое оружие, для охраны большей территории – карабин, а для ношения – пистолет".

Сегодня украинцы официально имеют 1,2 млн единиц различного оружия, свидетельствуют данные МВД – у одного владельца могут быть по несколько единиц. Две трети (790 055) – это охотничьи ружья. На самом деле, "стволов" на руках в разы больше: от двух до шести миллионов, заявляет глава МВД Денис Монастырский. Разница – это оружие без регистрации, незаконное. Наибольший его наплыв пришелся на начало российского вторжения на Донбасс (2014–2015).

Подобно авторынку, в Украине точно появится оружие всех крупных концернов – Glock, Colt, Beretta, North American Arms, и на разный кошелек, прогнозирует глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Представление о ценах дает рынок Молдовы, где "короткоствол" легализован с 1998 года. Пистолеты популярного бренда Glock в стране стартуют от 16500 молдавских лей (25 000 грн). На рынке в Молдове есть и старые модели, например, Bernardelli M60 (около 5000 грн).

Здесь же можно найти и пистолеты Макарова по цене 2500-3000 грн, говорит Учайкин. По его словам, на рынок могут попасть также пистолеты (снятые с производства), хранящиеся на складах Минобороны. Вначале цены на оружие в Украине могут превысить аналоги в ЕС и США из-за логистических проблем, вызванных войной. Но со временем их перекроет вторичный рынок – оружие, из которого уже стреляли, на 30-40% дешевле.

КТО БУДЕТ ПРОДАВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ ОРУЖИЕ

Сейчас в Украине можно легально приобрести несколько типов оружия: пневматическое, охотничье и травматические короткостволы.

До войны в Украине ежемесячно покупалось 5000 – 6000 травматических пистолетов или револьверов, говорит Попов. Впрочем, из-за проблем с разрешительной системой их продажи упали почти до нуля, добавляет он.

СПРАВКА: Речь идет о том, что в марте 2021-го разрешительную службу МВД Речь идет о том, что в марте 2021-го разрешительную службу МВД расформировали из-за коррупции и приостановили на 10 дней выдачу разрешений на травматическое оружие. После этого получить разрешение на "травмат" стало очень сложно, говорит Попов.

По предположению Попова, после "легалайза" в Украине могут продавать 50 000 единиц огнестрельного и травматического оружия ежемесячно. Только 10% придется на "трамваты", которые останутся актуальными в определенных случаях.

Каков потенциал рынка в деньгах? Если украинцы будут покупать не только старые пистолеты Макарова, но и более дорогие образцы огнестрельного оружия, ежегодный оборот "огнестрелки" может превысить $100 млн (если брать за основу расчета пистолет Bernardelli M60 стоимостью $200).

Украина имеет ряд своих производителей стрелкового оружия, в том числе трамватических пистолетов. В основном это частные компании: Форт, Латек, Эрма-Интер и Шмайсер. Самостоятельно эти компании не смогут удовлетворить спрос на рынке, отмечает Учайкин. Поэтому им придется конкурировать с мировыми брендами. Владелец завода Латек Попов добавляет, что преимуществом украинского оружия будет цена и обслуживание.

Так или иначе – дефицита оружия не будет, убежден собеседник LIGA.net на рынке оружия: "Сюда хлынет иностранный поставщик. Он может демпинговать. Нехватки выбора у желающего точно не будет".

ЧТО ПОЯВИТСЯ, КРОМЕ ОРУЖИЯ

Благодаря праву на ношение оружия можно ожидать появления новых производителей, говорят представители двух вооруженных концернов. Некоторые из таких проектов готовятся к запуску, добавил Попов из Латек без деталей.

Кроме оружия, украинцам придется заплатить и за многонедельные курсы стоимостью $250-300 (в гривневом экиваленте), прогнозирует Учайкин.

По его словам, речь идет о фактически новой отрасли: курсах, мастерских, тирах, стрелковых комплексах, сервисе тюнинга оружия (рукоятки, прицельные устройства). Также должны появиться и новые поставщики сырья, говорит собеседник с рынка. Для понимания, украинский производитель оружия может иметь до 50 поставщиков, делится он.

Проблемой может стать поставка дефицитных в Украине патронов. Их понадобится много. В США новый владелец обычно покупает 1000 патронов, говорит собеседник с рынка оружия, ссылаясь на американских коллег. Это означает, что 5 000 000 американцев, впервые купивших оружие в 2021 году, купили еще и миллиарды патронов, пояснил он.

К украинскому рынку оружия уже присматриваются игроки из США и ЕС, говорит Учайкин, цитируя разговоры с некоммерческой организацией NRA (Национальная стрелковая ассоциация США). В частности, речь шла о производстве боеприпасов, которое в Украине было бы дешевле, говорит он. Единственный вопрос – законодательство, которого пока нет.

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