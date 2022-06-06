Рынок на $100 млн. Более миллиона украинцев хотят оружие. Что будет, если его разрешат

Больше миллиона украинцев поддержали право на ношение огнестрельного оружия. Такие результаты показал масштабный опрос в сервисе Дія.
Украина никогда еще не была так близка к шансу открыть рынок оружия. На это указывает проведение опроса через государственный сервис, уровень поддержки "легалайза" и параллельное рассмотрение в Раде соответствующего законопроекта.
После легализации огнестрельного рынка в Украине могут продавать 50 000 единиц огнестрельного и травматического оружия ежемесячно, прогнозирует LIGA.net собственник оружейного завода Латек Александр Попов.
Сколько владельцев оружия и стволов могут появиться на украинском рынке, что можно будет купить и за сколько – об этом в разборе LIGA.net.
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20 000 АВТОМАТОВ ОТ МВД. ВОЙНА МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ
Осторожных попыток легализации короткоствольного оружия в Украине было много, начиная с 90-х годов, рассказывает LIGA.net советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Но максимальная поддержка этой истории у населения никогда раньше не превышала 25%.
Война поменяла все. По словам Денисенко, в Киеве в первую фазу полномасштабного вторжения РФ только МВД раздало 20 000 автоматов, и это "сыграло свою роль в защите столицы". Хотя данные тех, кому раздавали оружие, тщательно записаны, вернуть его на склады теперь будет непросто, прогнозируют в министерстве. Но несмотря на рискованную ситуацию, рынок нелегального оружия не вырос за последние три месяца, говорит он.
Еще до начала полномасштабной войны России против Украины министр обороны Алексей Резников выступил за легализацию оружия: "Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола".
За день до большого вторжения Верховная Рада приняла за основу законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. Он должен определить порядок получения украинцами документов на право собственности и создать госреестр "короткостволов".
Опрос в Дії – это один из важных этапов юридической и политической работы группы и министерства, говорит он: "Собственно, этот опрос будет использован как политический инструмент для продвижения проекта".
Главная дискуссия ведется вокруг того, дадут ли украинцам право на ношение "короткостволов" – или только на хранение. Этот вопрос еще не решен, объясняет Осадчук: "Он будет считаться решенным, если комитет хотя бы проголосует за какую-то редакцию ко второму чтению. Пока у комитета нет никакой редакции. Ждем, чем это закончится".
Как будет функционировать система – точно неизвестно.
Из косвенных и опосредованных комментариев руководства МВД можно заключить, что все вовлеченные в этот вопрос хотят видеть систему, похожую на европейскую, говорит LIGA.net юрист, руководитель криминальной практики юридической компании Миллер Алексей Носов.
То есть для получения разрешения и приобретения оружия нужно будет пройти ряд тестов – юридических, психологических; заниматься в тире и отстрелять определенное количество часов. У кандидата на оружие не должно быть судимостей.
Это будет походить на экзамены для водителей, добавляет Денисенко.
БОЛЬШЕ НЕ "ФАКТОР РИСКА"
Вадим Денисенко признает: опрос о легализации оружия проводился в Дії, а это значит, что консенсус в правительстве по этому вопросу существует. Кроме министра Резникова – последовательного сторонника, в поддержку легализации высказался также глава МВД Денис Монастырский.
Но так было не всегда. В 2019 году президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию о свободном владении оружия, назвал инициативу "преждевременной", отмечая, что из-за боевых действий на востоке Украины большое количество оружия находится в незаконном обороте. Такими же словами оперировал его предшественник – Петр Порошенко. Еще девять месяцев назад противником "раздачи пистолетов" был и Монастырский.
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"С легальным оружием совершается минимальное количество преступлений, – убеждает Денисенко. – Если мы легализуем оружие и позволим его покупать, всплеска насилия не будет".
Носов считает, что настроения изменились из-за более прогрессивной позиции правительства. По его словам, статистика демонстрирует: чем больше у людей на руках легального оружия, тем ниже уровень криминогенности в стране.
"Даже в США, где оружие продают как хлеб в магазине, количество смертей в результате стрельбы – 10 человек на 100 000 населения. Это даже меньше, чем в Германии, где существуют строгие ограничения и не все категории лиц могут получить разрешение на оружие, – отмечает Носов. – Отдельные случаи – в частности, расстрелы в школах – всех пугают потому, что на них делают акцент и они вопиющие. Но надо смотреть на общую статистику".
Пока финального текста законопроекта нет, все вовлеченные в процесс понимают: не получится просто легализовать оружие, не переписав под корень старое законодательство. Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса: 36 – необходимая оборона, и 263 – незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами.
Денисенко считает, что вообще невозможно говорить о какой-либо легализации оружия, пока законодательство не будет согласовано и урегулировано, особенно в части уровня необходимой обороны. Отдельного обсуждения требует вопрос ношения/неношения оружия с собой.
Носов вспоминает дело Сергея Стерненко и "один патрон": "Все условия использования и ношения оружия должны быть четко прописаны в законе. А не так, как сейчас – к статье 263 УК можно придумывать что угодно, в том числе судимости за один патрон". Изменения необходимы не только в закон об обороте оружия и порядке его получения, но и в отношении уголовной ответственности за его ненадлежащее хранение, считает юрист: "И эта статья должна быть переписана с нуля, с учетом того, в каком состоянии она сейчас".
Также, говорит Носов, должно быть четко урегулировано использование такого оружия, конкретизированы пределы необходимой обороны: "Чтобы это не являлось предметом манипуляций или искажений со стороны правоохранителей".
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА
Несмотря на опрос в Дії, закон о праве на оружие принят только в первом чтении. Но продавцы уже готовятся к легалайзу: ведут переговоры о контрактах на соответствующие поставки, говорит на условиях анонимности собеседник LIGA.net с рынка вооружения.
Более 700 000 украинцев, по данным МВД, уже имеют легальное оружие: травматическое, охотничье гладкоствольное и нарезное. Вероятно, они приобретут и короткоствольное оружие, как только это станет легально, предполагает в комментарии LIGA.net глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
К потенциальным покупателям следует добавить сотрудников силовых структур и всех, кто воюет за Украину, объясняет собеседник с рынка вооружения. В общей сложности это еще примерно 1 млн человек, добавляет он.
В "миллион покупателей" оценивает потенциал "огнестрельного" рынка и владелец оружейного завода Латек Александр Попов. В последний год, пока продолжаются дискуссии вокруг закона о праве на гражданское огнестрельное оружие, рынок был в ожидании, говорит он: "Сейчас мы увидели, что нашим гражданам можно доверять: когда они получили оружие, то пошли защищать страну".
Какой драйвер будущего оружейного рынка? Желание купить функциональное оружие для повседневного ношения, а это – именно пистолет, убеждает Учайкин: "Для защиты дома нужно помповое оружие, для охраны большей территории – карабин, а для ношения – пистолет".
Сегодня украинцы официально имеют 1,2 млн единиц различного оружия, свидетельствуют данные МВД – у одного владельца могут быть по несколько единиц. Две трети (790 055) – это охотничьи ружья. На самом деле, "стволов" на руках в разы больше: от двух до шести миллионов, заявляет глава МВД Денис Монастырский. Разница – это оружие без регистрации, незаконное. Наибольший его наплыв пришелся на начало российского вторжения на Донбасс (2014–2015).
Подобно авторынку, в Украине точно появится оружие всех крупных концернов – Glock, Colt, Beretta, North American Arms, и на разный кошелек, прогнозирует глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
Представление о ценах дает рынок Молдовы, где "короткоствол" легализован с 1998 года. Пистолеты популярного бренда Glock в стране стартуют от 16500 молдавских лей (25 000 грн). На рынке в Молдове есть и старые модели, например, Bernardelli M60 (около 5000 грн).
Здесь же можно найти и пистолеты Макарова по цене 2500-3000 грн, говорит Учайкин. По его словам, на рынок могут попасть также пистолеты (снятые с производства), хранящиеся на складах Минобороны. Вначале цены на оружие в Украине могут превысить аналоги в ЕС и США из-за логистических проблем, вызванных войной. Но со временем их перекроет вторичный рынок – оружие, из которого уже стреляли, на 30-40% дешевле.
КТО БУДЕТ ПРОДАВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ ОРУЖИЕ
Сейчас в Украине можно легально приобрести несколько типов оружия: пневматическое, охотничье и травматические короткостволы.
До войны в Украине ежемесячно покупалось 5000 – 6000 травматических пистолетов или револьверов, говорит Попов. Впрочем, из-за проблем с разрешительной системой их продажи упали почти до нуля, добавляет он.
По предположению Попова, после "легалайза" в Украине могут продавать 50 000 единиц огнестрельного и травматического оружия ежемесячно. Только 10% придется на "трамваты", которые останутся актуальными в определенных случаях.
Каков потенциал рынка в деньгах? Если украинцы будут покупать не только старые пистолеты Макарова, но и более дорогие образцы огнестрельного оружия, ежегодный оборот "огнестрелки" может превысить $100 млн (если брать за основу расчета пистолет Bernardelli M60 стоимостью $200).
Украина имеет ряд своих производителей стрелкового оружия, в том числе трамватических пистолетов. В основном это частные компании: Форт, Латек, Эрма-Интер и Шмайсер. Самостоятельно эти компании не смогут удовлетворить спрос на рынке, отмечает Учайкин. Поэтому им придется конкурировать с мировыми брендами. Владелец завода Латек Попов добавляет, что преимуществом украинского оружия будет цена и обслуживание.
Так или иначе – дефицита оружия не будет, убежден собеседник LIGA.net на рынке оружия: "Сюда хлынет иностранный поставщик. Он может демпинговать. Нехватки выбора у желающего точно не будет".
ЧТО ПОЯВИТСЯ, КРОМЕ ОРУЖИЯ
Благодаря праву на ношение оружия можно ожидать появления новых производителей, говорят представители двух вооруженных концернов. Некоторые из таких проектов готовятся к запуску, добавил Попов из Латек без деталей.
Кроме оружия, украинцам придется заплатить и за многонедельные курсы стоимостью $250-300 (в гривневом экиваленте), прогнозирует Учайкин.
По его словам, речь идет о фактически новой отрасли: курсах, мастерских, тирах, стрелковых комплексах, сервисе тюнинга оружия (рукоятки, прицельные устройства). Также должны появиться и новые поставщики сырья, говорит собеседник с рынка. Для понимания, украинский производитель оружия может иметь до 50 поставщиков, делится он.
Проблемой может стать поставка дефицитных в Украине патронов. Их понадобится много. В США новый владелец обычно покупает 1000 патронов, говорит собеседник с рынка оружия, ссылаясь на американских коллег. Это означает, что 5 000 000 американцев, впервые купивших оружие в 2021 году, купили еще и миллиарды патронов, пояснил он.
К украинскому рынку оружия уже присматриваются игроки из США и ЕС, говорит Учайкин, цитируя разговоры с некоммерческой организацией NRA (Национальная стрелковая ассоциация США). В частности, речь шла о производстве боеприпасов, которое в Украине было бы дешевле, говорит он. Единственный вопрос – законодательство, которого пока нет.
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