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17.10.2021, 20:00
Саммит Украина-ЕС, суд в Гааге, самый старший астронавт: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в Гааге на Арбитражном трибунале по делу о захвате украинских кораблей и 24 моряков Россией в Керченском проливе Украина представила свои аргументы, в стране появились "красные области" и усилили карантин, Медведчука оставили под домашним арестом, СНБО принял план обороны Украины, введены новые санкции за российские "выборы" на оккупированных территориях, 90-летний Уильям Шетнер слетал в космос. Обзор LIGA.net.

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На саммите Украина-ЕС приняли общее заявление

Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен (Фото – пресс-служба Офиса президента)

12 октября в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в котором участвовали президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

На саммите было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе"

"Очень ждем от руководства ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, четкого сигнала в видении Украины неотъемлемой составляющей европейского пространства", – заявил Зеленский.

Мишель сказал, что на саммите обсуждалось сближение ЕС и Украины, а Зеленский приводил "очень солидные аргументы".

"Мы договорились мобилизировать дискуссии в ЕС", – добавил глава Евросовета.

Фон дер Ляйен ответила, что Украина и ЕС очень близки и продолжают сближаться. По ее словам, в этом вопросе есть три основных направления: реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.

Она поздравила Зеленского с проведением активных реформ, несмотря на противостоящие им интересы, и заверила, что ЕС будет поддерживать Украину в дальнейших реформах.

"Это касается реформирования судебной власти, реформирования Конституционного суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов. Вы выбрали очень впечатляющее продвижение вперед", – заявила она.

Украина и ЕС приняли совместное заявление. В нем, в частности, говорится:

- Украина и ЕС преданы укреплению политической и экономической интеграции, ЕС приветствует функционирование безвиза;

- ЕС признает европейские стремления Украины и ее европейский выбор;

- Украина добилась значительного прогресса в реформах, Евросоюз поддерживает усилия по деолигархизации, и подчеркивает важность судебной реформы и необходимость дальнейших усилий Украины для эффективной работы антикоррупционных и правоохранительных органов;

- Стороны договорились усовершенствовать сообщение ЕС с Украиной и странами Восточного партнерства;

- ЕС приветствует диалог о европейском зеленом курсе и зеленом переходе Украины, подтверждает стратегическую роль Украины как транзитера газа;

- ЕС призывает Россию признать свою ответственность за войну на Донбассе и трагедию MH17, осуждает нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях.

ЕС приветствовал дипломатические усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности создание Крымской платформы, усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.



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Теги: новости недели, саммит украина-ес
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