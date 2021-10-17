Саммит Украина-ЕС, суд в Гааге, самый старший астронавт: новости недели

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в Гааге на Арбитражном трибунале по делу о захвате украинских кораблей и 24 моряков Россией в Керченском проливе Украина представила свои аргументы, в стране появились "красные области" и усилили карантин, Медведчука оставили под домашним арестом, СНБО принял план обороны Украины, введены новые санкции за российские "выборы" на оккупированных территориях, 90-летний Уильям Шетнер слетал в космос. Обзор LIGA.net.
12 октября в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в котором участвовали президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На саммите было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе".
"Очень ждем от руководства ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, четкого сигнала в видении Украины неотъемлемой составляющей европейского пространства", – заявил Зеленский.
Мишель сказал, что на саммите обсуждалось сближение ЕС и Украины, а Зеленский приводил "очень солидные аргументы".
"Мы договорились мобилизировать дискуссии в ЕС", – добавил глава Евросовета.
Фон дер Ляйен ответила, что Украина и ЕС очень близки и продолжают сближаться. По ее словам, в этом вопросе есть три основных направления: реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.
Она поздравила Зеленского с проведением активных реформ, несмотря на противостоящие им интересы, и заверила, что ЕС будет поддерживать Украину в дальнейших реформах.
"Это касается реформирования судебной власти, реформирования Конституционного суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов. Вы выбрали очень впечатляющее продвижение вперед", – заявила она.
Украина и ЕС приняли совместное заявление. В нем, в частности, говорится:
- Украина и ЕС преданы укреплению политической и экономической интеграции, ЕС приветствует функционирование безвиза;
- ЕС признает европейские стремления Украины и ее европейский выбор;
- Украина добилась значительного прогресса в реформах, Евросоюз поддерживает усилия по деолигархизации, и подчеркивает важность судебной реформы и необходимость дальнейших усилий Украины для эффективной работы антикоррупционных и правоохранительных органов;
- Стороны договорились усовершенствовать сообщение ЕС с Украиной и странами Восточного партнерства;
- ЕС приветствует диалог о европейском зеленом курсе и зеленом переходе Украины, подтверждает стратегическую роль Украины как транзитера газа;
- ЕС призывает Россию признать свою ответственность за войну на Донбассе и трагедию MH17, осуждает нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях.
ЕС приветствовал дипломатические усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности создание Крымской платформы, усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.