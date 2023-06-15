В Брюсселе – большой дипломатично-военный день. Столица ЕС принимает одновременно 13 заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.

Основные темы Рамштайна останутся за закрытыми дверями, говорит LIGA.net военный эксперт, главред Defense Express Олег Катков: "Но я надеюсь, что этот Рамштайн станет истребительным".

А комиссия НАТО-Украина должна заложить основу на саммит НАТО в Вильнюсе, добавляет LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа).

Как прошел Рамштайн-13 и чего ждать от заседания комиссии с представителями Альянса – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава Пентагона Ллойд Остин на Рамштайне вспомнил о российском обстреле дома в Кривом Роге и уничтожении Каховской ГЭС.

И традиционно перечислил достижения коалиции от предыдущего заседания: два пакета помощи от США (суммарно более $2,4 млрд), инициативу Дании и Нидерландов по обучению пилотов на западных истребителях, усилия Польши и Германии в танковой коалиции "Леопардов".

Теперь помощь еще расширилась: США, Британия, Дания и Нидерланды заявили, что отправят Украине системы ПВО и сотни ракет к ним – процесс уже начался и должен завершиться в течение нескольких недель. Дания и Норвегия дадут еще 9000 артиллерийских снарядов.

По словам Остина, планы учений пилотов, о которых проинформировали представители Нидерландов и Дании, впечатляющие. В то же время, впереди еще много работы, и нельзя назвать конкретные сроки поставок, отметил глава комитета начальников штаба США Марк Милли.

Министр обороны Алексей Резников услышал важные новости о коалиции истребителей: "Мы построим конструкцию консорциума, который начнется с F-16. Нидерланды и Дания будут лидерами, а другие страны будут присоединяться. Мы также услышали хорошие новости от Швеции, что мы сможем протестировать их возможности (истребители Gripen. – Ред.). У нас есть танковая семья, семья в отношении РСЗО, поэтому я уверен – будет и коалиция птиц".

Остин также прокомментировал потери западной техники во время наступления Украины. По его словам, потери на войне неизбежны, боевой потенциал Украины остается высоким, а главное – предоставить возможность ремонтировать технику и продолжать вооружать.

"Борьба Украины – это марафон, а не спринт... И не сомневайтесь: мы будем с Украиной долго", – заявил глава Пентагона.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. От украинской делегации на эту встречу Рамштайн поехали, среди прочих, представители Воздушных сил.

"Это говорит, что основной темой являются возможности Воздушных сил: самолеты, ЗРК, усиление ПВО. Надеюсь, что этот Рамштайн станет истребительным, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – И через некоторое время после него будет конкретика по срокам, возможно, количеству. Думаю, в фокусе этого Рамштайна – истребительная авиация".

По словам эксперта, аспект истребителей очень широк. Партнерам и украинским представителям нужно решить ряд задач: кто будет обучать украинских пилотов и техников (потому что на обучение тоже есть очереди), кто будет вооружать самолеты, обслуживать и поставлять запчасти.

Украина может рассчитывать не только на F-16, напоминает Катков. В западной прессе идут разговоры о палубном истребителе F/A-18 Hornet, шведские Gripen, а Резников не отвергал идею европейских Eurofighter.

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Важные шаги накануне Рамштайна сделали и США. Во-первых, Вашингтон принял пакет помощи еще на $2,1 млрд. Это нивелирует тезисы РФ, что Украине якобы перестанут помогать в случае неудачи контрнаступления.

"Пропаганду россиян разбивают десятки однотипных заявлений всех лидеров на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться, сколько потребуется. И речь пойдет о поддержке и после победы, – говорит Катков. – Эти долгосрочные пакеты рассчитаны заранее на очень долго. И F-16 тоже не на несколько месяцев будут давать. Это формирование контура безопасности в Европе".

Во-вторых, США сразу же приняли пакет на $350 млн.

В него входят боеприпасы для HIMARS и бронетехника – 10 БТР Stryker и 15 БМП Bradley. Поставки этого оружия могут быть относительно быстрым, поскольку его будут брать со складов Пентагона. И это важно на фоне потерь, которые неизбежны во время наступательных действий.

"Партнеры просчитывали наши потребности и моделировали активные наступательные действия, в частности потери, – говорит Катков. – Некоторые потери заместить труднее, например, с танками Leopard 2. Но по Bradley есть запас… Этот пакет показывает, что обещанные в январе Bradley – не единственные, которые будут".

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За день до Рамштайна интриги добавил Лондон. Минобороны Британии опубликовало видео с двумя типами дронов: квадрокоптеры, сбрасывающие в воду что-то вроде торпеды, и большой БПЛА в форме монокрыла.

Британцы не рассказали деталей, но сообщили, что это будут разведывательные и ударные беспилотники, а помощь поступит уже в июле. В пакет также войдут радары, пушки, большое количество боеприпасов. Он является частью усилий совместных экспедиционных сил (страны Балтии, Дания, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Британия).

ЧТО ДАЛЬШЕ. Новый Рамштайн традиционно состоится через месяц, а после сегодняшнего стартовала встреча Украина-НАТО. Ключевой аспект – подготовка к саммиту Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе.

На комиссии Украина-НАТО выразят солидарность с Украиной, а министры обороны Альянса будут обсуждать подготовку к Вильнюсскому саммиту, заверил генсек Йенс Столтенберг: "Главным месседжем саммита будет, что все члены Альянса будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны обеспечить, чтобы Путин не выиграл эту войну, а Украина победила как суверенное независимое государство".

"Единственная повестка – получить четкое приглашение на саммите по вступлению в НАТО в ближайшей перспективе, – говорит LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. – И на всех площадках по безопасности рассматривается помощь Украине оружием".

Сама же комиссия уже скоро может перерасти в более глубокий формат совета Украина-НАТО. Чернев не исключает, что ее создание может произойти по результатам саммита в Вильнюсе.

"У Украины будет голос в совете. Сейчас мы просто докладываем, не голосуем, – объясняет Чернев. – Совет – более широкий формат, позволит наладить отношения со штаб-квартирой НАТО. Мы сможем иметь отдельные направления работы, управления, которые помогут быстрее интегрироваться".

Идеальным вариантом для Вильнюса будет политическое приглашение Украины в НАТО, считает Чернев: "Что НАТО приглашает нас и разрабатывает шаги. Если же приглашения не будет, то задача минимум – больше конкретики".

"Например, это может быть что-то вроде документа, который подписал премьер Канады Джастин Трюдо в Киеве, – заключает нардеп. – Что Украина станет членом НАТО, когда это позволят условия безопасности".

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