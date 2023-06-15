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Тема дня | Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як пройшов Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО

Этот материал также доступен на русском
Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як пройшов Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО - Фото
Олексій Резніков, Ллойд Остін, Марк Міллі (колаж - Олександр Чепіга/LIGA.net)
15.06.2023, 18:55

У Брюсселі пройшла 13-та зустріч у форматі Рамштайн та починається засідання комісії Україна-НАТО. Резніков привіз із собою офіцерів Повітряних сил

У Брюсселі – великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймає одночасно 13-е засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО і зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

Основні теми Рамштайну залишаться за зачиненими дверима, каже LIGA.net військовий експерт, головред Defense Express Олег Катков: "Але я сподіваюсь, що цей Рамштайн стане винищувальним".

А комісія НАТО-Україна має закласти підґрунтя до саміту НАТО у Вільнюсі, додає LIGA.net голова делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв (Слуга народу).

Як пройшов Рамштайн-13 і чого чекати від засідання комісії з представниками Альянсу – коротко на LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. Голова Пентагону Ллойд Остін на Рамштайні згадав про російський обстріл будинку у Кривому Розі та знищення Каховської ГЕС.

І традиційно перерахував здобутки коаліції від попереднього засідання: два пакети допомоги від США (сумарно на понад $2,4 млрд), ініціативу Данії та Нідерландів із навчання пілотів на західних винищувачах, зусилля Польщі та Німеччини у танковій коаліції "Леопардів".

Тепер допомога ще розширилася: США, Британія, Данія та Нідерланди заявили, що відправлять Україні системи ППО та сотні ракет до них – процес вже розпочався і має завершитися протягом кількох тижнів. А Данія і Норвегія дадуть ще 9000 артилерійських снарядів.

За словами Остіна, плани навчань пілотів, про які проінформували представники Нідерландів та Данії, є вражаючими. Водночас попереду ще багато роботи, і не можна назвати конкретні строки постачань, зауважив голова комітету начальників штабі США Марк Міллі.

Міністр оборони Олексій Резніков почув важливі новини щодо коаліції винищувачів: "Ми побудуємо конструкцію консорціуму, який почнеться з F-16. Нідерланди та Данія будуть лідерами, а інші країни приєднуватимуться. Ми також почули добрі новини від Швеції, що ми зможемо протестувати їхні можливості (винищувачі Gripen. –  Ред.). У нас є танкова сім’я, сім’я щодо РСЗВ, тому я впевнений – буде і коаліція пташок".

Остін також прокоментував втрати західної техніки під час наступу України. За його словами, втрати на війні неминучі, бойовий потенціал України залишається високим, а головне – надати їй можливість ремонтувати техніку та продовжувати озброювати.

"Боротьба України – це марафон, а не спринт... І не сумнівайтесь: ми будемо з Україною довго", – заявив глава Пентагону.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Від української делегації на цю зустріч Рамштайн поїхали, серед інших, представники Повітряних сил.

"Це говорить, що основною темою є можливості Повітряних сил: літаки, ЗРК, посилення ППО. Сподіваюсь, що цей Рамштайн стане винищувальним, – говорить LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. –  І через деякий час після нього буде конкретика по строках, можливо, кількості. Думаю, у фокусі цього Рамштайну – винищувальна авіація".

За словами експерта, аспект винищувачів є дуже широким. Партнерам і українським представникам треба вирішити ряд задач: хто навчатиме українських пілотів і техніків (бо на навчання теж є черги), хто озброюватиме літаки, обслуговуватиме і буде постачати запчастини.   

Україна, ймовірно, може розраховувати не тільки на F-16, нагадує Катков. У західній пресі йдуть розмови про палубний винищувач F/A-18 Hornet, шведські Gripen, а Резніков не відкидав ідею європейських Eurofighter.

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Важливі кроки напередодні Рамштайну зробили і США. По-перше, Вашингтон ухвалив пакет допомоги ще на $2,1 млрд. Це нівелює тези РФ, що Україні нібито припинять допомагати у разі невдачі контрнаступу.

"Пропаганду росіян розбивають десятки однотипних заяв всіх лідерів на всіх рівнях, що підтримка України триватиме, скільки знадобиться. І мова йтиме про підтримку і після перемоги, – каже Катков. – Ці довгострокові пакети розраховані наперед на дуже довго. І F-16 теж не на декілька місяців даватимуть. Це формування безпекового контуру в Європі".

По-друге, США одразу ж ухвалили пакет на $350 млн.

До нього, зокрема, входять боєприпаси для HIMARS і бронетехніка – 10 БТР Stryker та 15 БМП Bradley. Постачання цієї зброї може бути відносно швидким, оскільки її братимуть зі складів Пентагона. І це важливо на тлі втрат, які є неминучими під час наступальних дій.

"Партнери прораховували наші потреби і моделювали активні наступальні дії, зокрема, втрати, – каже Катков. – Деякі втрати замістити важче, наприклад, з танками Leopard 2. Але щодо Bradley є запас… Цей пакет вказує, що обіцяні у січні Bradley – не єдині, які будуть".

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За день до Рамштайну інтриги додав Лондон. Міноборони Британії опублікувало відео з двома типами дронів: квадрокоптери, що скидають у воду щось подібне до торпеди, та великий БПЛА у формі монокрила.

Британці не розповіли деталей, але повідомили, що це будуть розвідувальні та ударні безпілотники, а допомога надійде вже в липні. До пакету також увійдуть радари, гармати, значна кількість боєприпасів. Він є частиною зусиль Спільних експедиційних сил (країни Балтії, Данія, Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Британія).

ЩО ДАЛІ. Новий Рамштайн традиційно відбудеться через місяць, а одразу після сьогоднішнього стартувала зустріч Україна-НАТО. Ключовий аспект – підготовка до саміту Альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

На комісії Україна-НАТО висловлять солідарність з Україною, а міністри оборони Альянсу обговорюватимуть підготовку до Вільнюського саміту, запевнив генсек Єнс Столтенберг: "Головним меседжем саміту буде, що всі члени Альянсу підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні забезпечити, щоб Путін не виграв цю війну, а Україна перемогла як суверенна незалежна держава".

"Єдина повістка – отримати чітке запрошення на саміті щодо вступу до НАТО у найближчій перспективі, – каже LIGA.net голова делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. – І на всіх безпекових майданчиках розглядається допомога Україні зброєю".

Сама ж комісія вже скоро може перерости у глибший формат ради Україна-НАТО. Чернєв не виключає, що її створення може статися за результатами натівського саміту у Вільнюсі.

"Україна матиме голос у раді. Зараз ми просто доповідаємо, не голосуємо, – пояснює Чернєв. – Рада – ширший формат, дозволить налагодити відносини зі штаб-квартирою НАТО. Ми зможемо мати окремі напрямки роботи, управління, які допоможуть швидше інтегруватися".

Ідеальним варіантом для Вільнюсу буде політичне запрошення України до НАТО, вважає Чернєв: "Що НАТО запрошує нас і розробляє кроки. Якщо ж запрошення не буде, то задача мінімум – більше конкретики".

"Наприклад, це може бути щось на кшталт документу, який підписав прем’єр Канади Джастін Трюдо у Києві, – підсумовує нардеп. – Що Україна стане членом НАТО, коли це дозволять безпекові умови".

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Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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