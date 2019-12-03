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03.12.2019, 09:00

Самые громкие заказные убийства и интервью UGears. Что вам надо знать этим утром

Самые громкие заказные убийства и интервью UGears. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 3 декабря. Погода -2-0, курс доллара 23.96. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Бандитский Киев: Девять наглых заказных убийств

Вчера, 1 декабря, в центре Киева обстреляли машину депутата Киевоблсовета от БПП и бизнесмена Вячеслава Соболева. Пуля киллера попала в трехлетнего сына, он умер в карете скорой помощи.  2 декабря полиция отрапортовала, что задержала двоих подозреваемых. Для Украины такая оперативность - скорее исключение. С 2015-го количество заказных преступлений растет. LIGA.net решила напомнить, как правоохранители и судебная система справилась с расследованием и наказанием резонансных убийств последних лет. 

Павел Заможный: убили на пробежке

20 сентября 2016 года в селе Крушинка Киевской области застрелили  42-летнего директора фирмы Caparol в Украине Павла Зможного. Зможному неоднократно угрожали, и даже на пробежку он выходил с травматическим пистолетом.

В сентябре 2019-го полиция сообщила о задержании семерых участников преступной группировки: организаторов и исполнителей убийства. По данным следствия, на счету задержанных еще одно заказное убийство, совершенное в январе - когда начальника отдела рекламы Киевского метрополитена убили тремя ударами ножом в спину.

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Бизнесмен Александр Ряжев: расстреляли в автомобиле

8 марта 2017 года в Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился владелец сети ресторанов 52-летний Александр Ряжев. Вместе с ним в салоне были двое его маленьких детей. Оба ребенка пострадали: у девочки пулей задело руку, у мальчика - ногу. Четыре пули попали в их отца. Александр Ряжев умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Преступника по горячим следам задержать не удалось. О раскрытии преступления или задержании подозреваемых полиция не сообщала.

Тарас Зиновенко: расстреляли в автомобиле 

Днем 6 апреля 2016 года в Киеве почти в упор расстреляли директора престижного спортивного комплекса "Kiev Sport Club". Киллер подстерег 45-летнего Зиновенко, когда тот выезжал на джипе с парковки. Убийца выпустил в него восемь пуль и скрылся с места преступления на авто. 

Несмотря на точную ориентировку на авто подозреваемого, информации о раскрытии преступления и задержании хотя бы исполнителей нет.

Амина Окуева: расстреляли автомобиль 

30 октября 2017 года недалеко от поселка городского типа Глеваха Киевской области погибла общественная активистка и военнослужащая чеченского происхождения - Амина Окуева. Ее автомобиль на железнодорожном переезде обстреляли неизвестные. Окуева скончалась от полученных ранений. Вместе с ней был ее муж Адам, которого также ранили, он выжил.

По состоянию на 2 декабря 2019 года следствие так и не установило исполнителей и вероятных заказчиков убийства.

Павел Шеремет: подорвали в авто

20 июля 2016 года в Киеве подорвали автомобиль, в котором ехал известный журналист Украинской правды Павел Шеремет. В качестве рабочих версий рассматривались профессиональная деятельность, покушение на владельца авто - Алену Притулу, личные мотивы и российский след.

В сентябре и ноябре 2019 года, по данным Украинской правды, по подозрению в подготовке взрыва правоохранители задержали двух бывших добровольцев Владислава и Инну Геращенко. Весь список преступлений ищите по ссылке.

Как министр "уволил" Коболева, а министрество – передумало

Что случилось. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах Кабмина сменить руководство и набсоветы во всех 286 стратегических компаний. Среди них, по словам министра – Укрзализныця, ГП Антонов, Одесский припортовый завод, Нафтогаз.

Что было дальше. Новость о «кадровых чистках» вызвала резонанс. Министерству пришлось уточнить слова министра. Они заявили, что руководство в Нафтогазе менять не будут, так как эта компания не входит в сферу управления Минэкоэнерго.

Почему это важно. Реформа корпоративного управления в госсекторе началась в 2015 году. Тогда Нафтогаз, Укрзализныця, Укрэнерго и аэропорт Борисполь получили независимые набсоветы. Основная цель реформы – независимость госкомпаний от политических решений, позволив их набсоветам самостоятельно избирать руководителей. Реализация этой реформы – одно из основных обязательств Украины перед Евросоюзом в рамках четвертой программы финансовой помощи на 1 млрд евро.

Что дальше. Сегодняшнее заявление Оржеля – далеко не первый сигнал от правительства Андрею Коболеву о возможном увольнении. Если в правительстве не будут спешить, Коболев сумеет доработать до конца срока действия контракта. После него - изменения действительно возможны. Больше читайте по ссылке.

UGears – деревянный конструктор за $37 млн. Интервью с сооснователем Геннадием Шестаком

CEO стартапа UGears Геннадий Шестак о ревизорах от Disney, кризисе в Китае, причинах ненависти бизнеса к власти и продаже компании.

О сотрудничестве с Disney. Нас нашли компании-агенты, которые приносят Disney интересные решения. Мы участвовали в тендере вместе с китайскими производителями. Но мы их обошли благодаря безупречному качеству. Американцы нам поверили, а им - нет, хотя те были готовы на любые условия. Например, я требовал, чтобы мы оставили свой бренд на упаковке. Сначала Disney на это категорически не соглашался, а позже согласился - впервые за 22 года. 

О проверках Disney. Аудиторские компании проверяют соцзащиту сотрудников предприятия. Не эксплуатируем ли мы их слишком жестко и так далее. Мы изучили эти требования, подогнали компанию под стандарты Disney и успешно прошли уже три аудита.  

Об экспорте. За этот год мы ориентировочно произвели миллион изделий. 97% обычно уходит на экспорт. До 30 000 остается в Украине. 

Об окупаемости. На окупаемость я компанию вывел прямо с ходу - месяц на пятый, уже тогда начали потихоньку получать прибыль. Первая прибыль была в размере где-то 80 000 грн в начале 2015 года. Я на UGears не получал зарплату где-то два года. Даже компенсацию на бензин. У нас с партнером есть еще дистрибьюторская компания, откуда мы брали деньги. У нас уже был бизнес, мы были не новичками. Все думают, что новичок может взять и сделать. Ни фига. 

О компании. UGears оценивается от $30 млн до $40 млн по разным оценкам. В 2019 году EBITDA (прибыль до вычета налогов и сборов) будет около 3,7-3,8 млн евро. У компании есть филиалы в Дели и Риге. В 2020 году планируем открыть в США. Штат 230-240 человек. Больше о продаже компании, кризисе в Китае и отношении к власти читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. На финансирование украинских стартапов выделят 440 млн грн. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал выдать первые 40 млн грн уже к концу 2019 года

2. Расстрел авто в Киеве. Нацполиция задержала подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета от Блока Петра Порошенко Вячеслава Соболева.

3. Немецкая компания купить часть фармбизнеса Ефименко и Хмельницкого. Немецкая компания STADA покупает бизнес Biopharma, связанный с производством лекарственных препаратов.

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Теги: Ugears, заказное убийство, нафтогаз, Коболев, эмейл-рассылка
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