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12.09.2021, 20:00
Санкции ЕС против РФ, активизация обстрелов на Донбассе и новая "Матрица": новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Евросоюз продлил санкции против России, боевики увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе, под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда, который вел дело Шеремета, главная соратница Тихановской получила 11 лет тюрьмы в Беларуси, киноактер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет, в СН говорят, что планировали задержать вагнеровцев в Турции, а не садить самолет в Киеве, а студия Warner Bros. выпустила первый трейлер нового фильма "Матрица: Воскрешение". Обзор LIGA.net.

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Евросоюз продлил санкции против России

Depositphotos_евросоюз

Европейский Союз продлил персональные санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 

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Персональные санкции за агрессию против Украины были продлены на полгода – до 15 марта 2022-го.

В списке находятся 177 лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки в ЕС, замораживание активов в ЕС и запрет лицам из ЕС предоставлять деньги или другие экономические ресурсы подсанкционным людям и компаниям.

Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года из-за агрессии России против Украины. Также действуют еще два блока санкций: экономические (против отдельных секторов экономики РФ, действуют до 31 января 2022-го) и за оккупацию Крыма (действуют до 23 июня 2022-го).



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Теги: война на Донбассе, новости недели, Матрица, Жан-Поль Бельмондо, виталий писанец
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