Санкции против Анатолия Шария и главреда Страна.ua Игоря Гужвы были введены неделю назад, однако их ресурсы продолжают работать. Часть провайдеров не выполняет решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). А поручение заблокировать соцсети на практике реализовать вообще невозможно. Будет ли выполнена воля Владимира Зеленского, что этому мешает и насколько законна блокировка сайтов – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 августа СНБО ввел санкции против Шария и Гужвы. На три года должны быть заблокированы сайты strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua, а также соответствующие аккаунты в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Telegram, включая личные аккаунты Шария и его жены, и их Youtube-каналы.

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В приложении к указу говорится, что интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к перечисленным веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам.

Решение СНБО не было законодательным актом до появления 21 августа указа президента. Однако доступ к сайту strana.ua пропал у большинства пользователей еще накануне вечером.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах объяснил это тем, что Служба безопасности Украины разослала провайдерам письма с просьбой заблокировать доступ к подсанкционным сайтам.

22 августа к провайдерам обратилась Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Там напомнили, что решения СНБО, введенные в силу указом президента, обязательны к исполнению. И намекнули, что это будет предметом будущих проверок НКРСИ. А в случае выявления нарушений провайдерам грозят штрафы до 17 000 грн (в случае повторного нарушения – до 34 000 грн).

ОТВЕТ САЙТОВ И ПРОВАЙДЕРОВ. Крупнейшие операторы на данный момент выполняют указ Зеленского о санкциях. В частности, доступа к сайтам Гужвы и Шария нет у интернет-пользователей Vodafone, Киевстар, lifecell и Укртелеком.

Из 15 провайдеров, услугами которых пользуются журналисты LIGA.net, только семь закрыли доступ к сайту sharij.net. Основной домен Страны (strana.ua) недоступен у всех без исключения.

Медиаэксперт и экс-советник главы Нацсовета по вопросам ТВ и радио Александр Глущенко предполагает, что в этом случае могло иметь место обращение к регистратору, который "заморозил" домен на определенное время.

На следующий день после санкций Страна создала альтернативный домен. При этом в релизе НКРСИ от 22 августа, где перечисляются сайты из решения СНБО, упоминается и новый альтернативный сайт Страны. В решении СНБО его нет. Тем не менее доступ к нему успели закрыть крупные игроки рынка (в целом 7 из 15 провайдеров редакции).

Страна на этом не остановилась и создала зеркало альтернативного сайта. Но и он, скорее всего, будет заблокирован. Поскольку в рекомендациях НКРСИ говорится о блокировке "любых веб-ресурсов, которые обеспечивают доступ к порталу Страна.ua (товарному знаку и его графическому отображению)".

Кроме этого, Госспецсвязи разослала провайдерам письмо, в котором просит ограничить доступ к социальным сетям сайта Страна, а также к альтернативным доменам ресурса Гужвы, открытым после решения СНБО, сообщил в Facebook владелец Net Assist Максим Тульев.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН. Законом о санкциях блокировка сайтов не предусмотрена, говорит LIGA.net юрист Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой. По его словам, это можно сделать только в трех случаях:

На основании решения суда провайдеры блокируют сайты, распространяющие детскую порнографию

В контексте закона об авторском праве прекращается доступ к определенным данным сайта, но не сайта в целом

Закон об азартных играх предусматривает, что профильная комиссия может требовать от провайдера заблокировать сайты, предоставляющие безлицензионные услуги по азартным играм

"Поэтому любое решение о блокировке сайта сомнительно с точки зрения законности, – говорит Дворовой. – Мы можем соглашаться, что контент этих сайтов несет угрозу нацбезопасности, но по действующему законодательству их блокировка противоправна".

Профильный закон предусматривает 24 вида санкций, среди которых ближе всего к блокированию – "ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг". При этом в проекте закона, который рассматривался в Раде в 2014-м, изначально был такой вид санкций как "ограничение деятельности СМИ, в том числе в сети Интернет", но тогдашний премьер Арсений Яценюк предложил исключить эту норму. И под аплодисменты нардепов отметил, что "такие решения могут приниматься исключительно судами".

При этом в перечне санкций есть еще 25-й пункт: "Санкции, соответствующие принципам их применения". Такими принципами, согласно закону, являются законность, прозрачность, объективность, соответствие цели и эффективность. Именно на эту норму ссылается СНБО в решении о блокировке сайтов Гужвы и Шария.

У Дворового есть сомнения в правильности использования 25-го пункта. Кроме того, юрист считает блокировку сайтов до появления указа президента нарушением принципа правовой определенности.

Потому что ты выполняешь подковерное указание государства, а не нормативно-правовой акт, опубликованный надлежащим способом, – объясняет Дворовой.

Также в Украине нет законодательной базы, регламентирующей, каким образом сайты должны блокироваться, говорит LIGA.net СЕО телеком-провайдера Павутина и член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян. По его словам, каждый провайдер ищет собственное техническое решение.

Опрошенные LIGA.net провайдеры отказались раскрывать карты и рассказать о техническом алгоритме блокировки. В частности, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов объяснил это "соображениями большей эффективности существующих технических средств и возможностей".

Пресс-секретарь Киевстар Ирина Леличенко заявила LIGA.net, что компания выполняет решение СНБО, поскольку с момента появления указа президента оно является обязательным.

По словам медиаэксперта Глущенко, есть провайдеры, которые считают, что это их гражданская обязанность – помочь государству. Есть те, кто говорят о юридической коллизии и отказываются выполнять решение СНБО. Но первых больше, уверен он.

Арутюнян считает, что ряд провайдеров слушается СНБО, поскольку не хотят проблем. "НКРСИ может прийти с проверкой или СБУ, как вариант, заблокирует работу компании. И провайдеры блокируют, потому что выбирают из двух зол меньшее. Условный оператор в Запорожской области никогда в жизни не будет спорить с президентом и СБУ", – считает он.

МИССИЯ С СОЦСЕТЯМИ НЕВЫПОЛНИМА. Заблокировать сайты можно без особых проблем, вопрос лишь в легитимности таких действий. Но выполнить вторую часть задания от СНБО – невозможно, считают все опрошенные LIGA.net эксперты и провайдеры.

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич говорит LIGA.net, что заблокировать отдельные страницы в соцсетях не получится. Это можно сделать исключительно через сотрудничество с самой платформой.

К примеру, в январе 2021-го Youtube-канал нардепа Александра Дубинского был заблокирован компанией Google через 2,5 недели после введения против него американских санкций. Тогда в пресс-службе Google заявили LIGA.net, что YouTube "придерживается всех примененных санкций.., в частности по контенту, созданному и загруженному лицами, находящимися под действием санкций". LIGA.net ожидает ответа Google на официальный запрос по поводу нового пакета санкций и дополнит этот текст в случае его получения. В апреле 2021-го по требованию Министерства культуры и СНБО Youtube заблокировал каналы из телевизионного пула Виктора Медведчука. Но не полностью. Если вбить в поиск названия каналов 112 Украина, Zik или Newsone, то Youtube их отобразит. Однако при попытке перейти на сам канал будет написано, что он недоступен для просмотра в Украине. При этом отдельные видео заблокированных каналов можно без проблем посмотреть. С блокировкой telegram-каналов еще сложнее. Хоть СБУ и киберполиция постоянно мониторят Telegram, но бороться с противоправными явлениями администрация мессенджера не помогает. У украинских правоохранителей попросту нет прямых контактов с офисом Telegram. Потому что никто достоверно не знает, где он вообще находится.

При этом НКРСИ настойчиво просит провайдеров выполнить решение СНБО в полном объеме, отметил Арутюнян. "Но это возможно только путем блокировки всего ресурса. А это приведет к коллапсу", – объясняет он.

Если раньше мы могли выполнять требования власти гибридными вариантами, то сейчас получили задачу, которую в принципе невозможно выполнить без полной блокировки соцсетей, – говорит Арутюнян.

Представитель Укртелекома Шуранов сообщил LIGA.net, что в вопросе блокировки страниц компания ожидает заседания технической рабочей группы при СНБО, которая должна предоставить операторам рекомендации по выполнению этой части решения. Об инициативе создания такой группы СНБО сообщал на встрече с операторами в начале июля.

В пресс-службе СНБО и НКРСИ на многочисленные звонки LIGA.net так и не ответили. В СБУ попросили прислать официальный запрос.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Продолжать блокировку сайтов без изменения законодательства – значит нарушать статью 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения взглядов, считает юрист Дворовой. А после изменения законов все введенные до этого санкции должны быть пересмотрены.

"С одной стороны, можно согласиться с теми, кто считает, что "пусть так и будет, главное – сбить информационную пропаганду". Но в глобальной перспективе это открывает ящик Пандоры. Через 5-10 лет дела могут дойти до ЕСПЧ, и Украина будет платить Шарию и Гужве значительные компенсации", – объясняет он.

Сомнения в юридической чистоте решений СНБО есть и у Глущенко, однако он уверен, что "гибридная война порождает гибридные методы". "Мне как гражданину гибридные методы понятны. Главное, чтобы эти решения принимались в рамках защиты государственных интересов, но не направлялись со временем на борьбу с инакомыслием", – предостерегает он.

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