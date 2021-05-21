В Верховном суде завершился исторический процесс. Суд пришел к выводу: в условиях войны генерал иначе действовать не мог. Родственники не согласны

21 мая Верховный суд оправдал генерала Виктора Назарова, ранее приговоренного к семи годам тюрьмы по делу о трагедии Ил-76, который в 2014 году сбили на Донбассе российские оккупационные войска. Часть родственников погибших солдат не согласна с решением. Бывшее руководство ВСУ – наоборот. Что нужно знать о громком деле, – коротко в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 4 июня 2014 года российские оккупационные войска на Донбассе сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли все, кто был на борту: 40 десантников и девять членов экипажа. Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.

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Обвинение утверждало: Назаров, имея информацию от СБУ об угрозе для самолета, санкционировал операцию по переброске десантников из Днепра в Луганск.

В марте 2017 года суд признал бездеятельность и халатность в действиях Назарова, приговорив к семи годам лишения свободы. Назаров заявил, что вину не признает, аргументируя это противоречивостью данных разведки об угрозах. Апелляцию Назарова отклонили. Однако в декабре 2020-го кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора.

Слушания в кассационной инстанции длились два дня. 21 мая суд оправдал Назарова. В условиях войны, посчитал суд, генерал Назаров не имел возможности иначе выполнить свои обязанности.

Речь шла об "оправданном риске", считает суд, когда военное руководство пыталось перебросить дополнительные ресурсы в аэропорт Луганска, чтобы усилить дислоцированную группу "Славутич" и отстоять территорию. По мнению суда, генерал действовал в условиях риска потери территории и выполнял конституционный долг по защите страны.

Суд принял во внимание, что замысел применения сил и средств ВСУ утверждал руководитель АТО Виктор Муженко. И к реализации замысла был причастен не один Назаров, а ряд должностных лиц военного командования.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Родственники погибших встретили решение криками "позор". Адвокат потерпевших Виталий Погосян считает: решение перечеркнуло даже гипотетическую возможность привлечь Назарова к ответственности.

"Решение Верховного суда основано на том, что Россия помогала боевикам и это были профессиональные военные с боевым опытом. А наш генерал, который 30 лет прослужил в армии и с отличием окончил академию Генштаба, не имел такого опыта. Я впервые слышу, что отсутствие боевого опыта может свидетельствовать о невиновности подсудимого", – сообщил адвокат в комментарии LIGA.net.

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с LIGA.net раскритиковал решение. Он трактует решение суда так, что теперь "командир не несет ответственности за отданные приказы и решения". "Наши военные теперь пушечное мясо", – считает он.

Ранее бывший министр обороны Степан Полторак, комментируя семилетний срок для Назаров, заявил, что решение суда не пойдет на пользу Вооруженным силам Украины. Экс-начальник Генштаба Муженко в интервью BBC-Украина сказал, что демонизация Назарова "серьезно влияет на уровень готовности руководства армии принимать решения и брать ответственность".

Сам Назаров так прокомментировал решение: "Если командир любого уровня, начиная от командира отделения и заканчивая главнокомандующим, не примет решения, то сам факт существования Вооруженных сил теряет смысл. И без этого невозможно обеспечить защиту страны и ее территориальную целостность".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Адвокат Погосян сообщил LIGA.net, что родственники погибших подали жалобу в Европейский суд по правам человека была подана еще в 2016-м. "Жалоба подана касательно неэффективного расследования. Мы уже тогда осознавали, что вероятность осуждения Назарова равна нулю, потому что на скамье подсудимых рядом с Назаровым должен был сидеть как минимум еще один человек – Муженко", – пояснил он.

"Думаю, будет 100% выигрыш и потерпевшие получат компенсацию", – прогнозирует Погосян.

Эксперт Жданов считает, что вопрос не закрыт. Он заявил, что военные "уничтожили секретные распоряжения", но "есть живые свидетели". "Если государство будет заинтересовано в расследовании этих действий, то в любой момент можно возобновить и добиться справедливости", – сказал он.

Ранее американские военные и дипломаты выступили в поддержку Назарова. В коллективном обращении они заявили, что недопустимо "так обращаться с командирами". Они отмечали: гражданские суды не должны судить военных за боевые приказы.

"Украине не следует наказывать военачальников за принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и сложных обстоятельств", – говорилось в обращении. По словам подписавших заявление, подобные случаи подрывали бы боевой дух военных и могут повлиять на то, как другие страны оценивают ВСУ, когда принимают решения о военной поддержке Украины.

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