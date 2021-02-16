В чем СБУ подозревает Анатолия Шария и что будет с его медиаресурсами

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию. Дойдет ли дело до экстрадиции, что будет с его медиаресурсами и повторит ли Шарий судьбу нардепа Александра Дубинского, попав под американские санкции, – в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По данным следствия, с 2012 года Шарий через соцсети, электронные СМИ и российские каналы способствовал структурам РФ в проведении информационных спецопераций. Блогер целенаправленно дискредитировал украинскую власть, распространял манипулятивную и искривленную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке Украины, заявляют в СБУ.

По материалам следствия, Шарий "вступил в сговор с представителями РФ" в 2013-2014 году, находясь за границей. Целью блогера была дестабилизация и обострение общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В пресс-службе СБУ рассказали LIGA.net, что сообщили подозрение Шарию "установленным законом образом". Его и повестку на допрос на 22 февраля выслали на электронные ящики, аккаунты в соцсетях, мессенджеры, также был звонок на телефон.

"Учитывая последний пост Шария, где он читает текст подозрения – он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", – сказали в СБУ.

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Кроме того, 16 февраля СБУ "провела следственные действия" с Виктором Шарием, на которого, по данным спецслужбы, формально зарегистрирована партия Шария. Какие именно претензии к Виктору Шарию и грозит ли что-то самой партии, которая на последних местных выборах взяла 52 мандата, в СБУ на запрос LIGA.net не уточнили.

Шарий у себя в Telegram поблагодарил СБУ за подозрение, назвав уголовное дело "чистой политикой".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Шарий – один из самых популярных политических видеоблогеров в русскоязычном сегменте YouTube. По данным онлайн-сервиса Tubular, почти 40% YouTube-аудитории Шария в марте-мае 2020 года составляли пользователи из России.

В украинском сегменте Telegram его канал входит в топ-10. Хотя как показывает наше расследование о Telegram, половина подписчиков могут быть обыкновенными ботами. В Telegram Шарий регулярно репостит каналы Легитимный и Резидент, которые, по версии СБУ, курируются российскими спецслужбами. А посты этих каналов регулярно становились источником для Шарий.net, говорится в расследовании LIGA.net.

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Шарий был регулярным гостем на закрытых телеканалах Виктора Медведчука и российском пропагандистском ресурсе Россия24.

"Шарий открыто заявляет, что Украина – это недогосударство, а украинцы – недонарод. Есть все основания считать, что в 2014 году, в момент набора популярности, не обошлось без финансовых влияний. Рост посещаемости его контента происходил явно неестественным образом", – говорит LIGA.net эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин.

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Кроме того, партия Демсокира совместно с InformNapalm провели собственное расследование, в котором пришли к выводу, что Шарий "сыграл важную роль" во вмешательстве украинских политиков в выборы в США.

"Шарий начал активность в отношении компании Burisma еще до обнародования пленок Деркача. А после пресс-конференции Деркача Шарий одним из первых начал заявлять, что пленки настоящие, а Джо Байден – преступник", – заявил Марк Савчук на брифинге 15 февраля.

В Демсокире пообещали передать материалы расследования в Министерство финансов и Госдепартамент США, а также посольству в Испании, где на данный момент предположительно и проживает Шарий с супругой Ольгой.

Цель расследования – добиться включения Шария и "людей, которые в интересах РФ атакуют стратегического партнера Украины" в санкционный список США, сообщила Демсокира.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Золотухин допускает, что уголовное дело Шария ничем не закончится. "Более того, оно закончится еще большей капитализацией Шария, потому что он может получить статус беженца и будет еще успешней вещать по российским телеканалам. И Кремль будет еще больше заинтересован давать ему деньги, потому что он теперь не просто блогер, а жертва политических преследований", – предполагает эксперт.

По словам Золотухина, есть пример Дмитрия Васильца, которого в 2017 году суд приговорил к девяти годам тюрьмы за сотрудничество с пропагандистским телеканалом Новороссия ТВ. "В 2018 году Василец вышел из тюрьмы, создал свой YouTube-канал и вещает оттуда всякий треш", – объясняет он.

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола. В ОГП информацию LIGA.net не подтвердили, но и не опровергли. А в СБУ подчеркнули: вопрос о розыске блогера будет решен в случае его неявки на допрос 22 февраля.

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По мнению Золотухина, с правовой точки зрения у решения по Шарию много уязвимостей. "Судя по истории судов преступления в информационной сфере настолько сложные, что современное право не дает возможности довести их до конца. А тем более, когда человек находится в третьей стране", – говорит он. По его словам, реального срока для Шария добиться практически нереально.

"Но если мы говорим о гибридном ответе на гибридные угрозы, если у Зеленского появилось желание выставить флажки табу, которые обозначают украинские интересы, то я склонен такие решения поддерживать. Но я также понимаю, что человек, который входит во вкус при использовании таких инструментов, может не остановиться. Тот же Арестович (советник главы Офиса президента – ред.) уже предлагает закрыть каналы Порошенко", – считает он.

Но даже если экстрадиция не сработает, через некоторое время, если обращения к США дадут результат, блогера могут включить в санкционный список США. Это – как случилось с Дубинским – будет означать для Шария блокировку аккаунта на YouTube. А вместе с ним – серьезный урон семейному бюджету блогера.

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