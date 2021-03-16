Первый шаг в расследовании дела о госизмене: по всему Киеву прошли обыски, но (экс)депутатов на допросы пока не вызывали

Служба безопасности Украины по поручению СНБО расследует ратификацию харьковский соглашений, которые разрешили Черноморскому флоту РФ остаться в Крыму. Сегодня в Верховной Раде, МИД и Кабмине прошли первые обыски в рамках дела о госизмене. Почему пыль с харьковских соглашений стряхнули только сейчас, и кто может понести ответственность за ратификацию: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня следователи главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях:

комитетах Верховной Рады;

Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады;

СНБО;

Министерстве иностранных дел;

Кабинете министров (совместо с ГБР).

Во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, – сообщили в СБУ. В числе последствий в СБУ называют наращивание личного состава военных формирований и специальных служб РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении экономического ущерба Украине. Других подробностей и результатов обысков от СБУ пока нет.

СБУ во время обысков изъяла ряд документов. Кликните, чтобы увеличить (фото – ssu.gov.ua)

В сообщении Офиса генпрокурора уточняется, что расследования уголовных производств по фактам совершения государственной измены охватывает период 2008-2010 годов. "Во время следственных действий были найдены и изъяты документы, которые подтверждают подготовку и ратификацию так называемых харьковских соглашений высшими должностными лицами в нарушение требований Конституции и закона о международных договорах Украины, а также осведомленность этих лиц о дальнейшем увеличении личного состава отдельных войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины", – отметили в ОГП. Это будет использовано как доказательство в деле.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Решение о том, что СБУ по поручению СНБО займется харьковскими соглашениями, было принято на прошлой неделе. Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, задачей СБУ будет допросить депутатов и проверить, чем они руководствовались, когда нажимали на зеленые кнопки при ратификации черноморского "пакета Януковича". "Не получали ли они взяток, не заставляли и не угрожали ли им... Нельзя оставить без выяснения, почему и как произошло голосование, последствия которого чувствуются в Украине и сейчас", – сказал Данилов.

Эти соглашения стали элементом подготовки России к оккупации украинских территорий. С 2010 года Кремль "чувствовал себя хозяином" в Крыму и тайно раздул свой флот до 20-25 тысяч, массово перебрасывая военных на кораблях ЧФ в Севастополь.

LIGA.net не смогла получить комментарий по этому поводу у Данилова.

Зеленский хочет показать, что он борется за оккупированные территории. Чего не делали при Порошенко. Зеленский в целом выбрал стратегию проукраинского президента. Он хочет показать избирателю, кто на самом деле сдал Крым, – источник в ОП

Секретарь СНБО давно рассказывал об этой идее, утверждает источник LIGA.net в Офисе президента: "До нее дошло сейчас, потому что она идеально ложится в идею Крымской платформы, которая разрабатывалась в последнее время. Зеленский хочет показать, что он борется за оккупированные территории. Чего не делали при Порошенко". По словам собеседника, Зеленский в целом выбрал стратегию проукраинского президента. Он хочет "показать избирателю, кто на самом деле сдал Крым".

Напрямую привязать харьковские соглашения к Порошенко невозможно. Он возглавлял МИД с осени 2009 года, но покинул пост министра в марте 2010 года, за полтора месяца до голосования за харьковские соглашения. Работавшие с ним дипломаты утверждают, что были не в курсе подготовки соглашений, которые были подписаны Януковичем и Медведевым в Харькове 21 апреля 2010. "Я не видел даже намека на эти документы. Или они делались очень быстро уже в апреле, или мне их специально не показывали", – рассказал LIGA.net бывший дипломат.

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Но после увольнения в МИД оставались работать два соратника Порошенко: Константин Елисеев и Павел Климкин. Этот нюанс уже используют в Офисе президента, чтобы бросить тень на Порошенко и заодно отмыть действующего замсекретаря СНБО Руслана Демченко. По данным LIGA.net, именно Демченко мог иметь отношение к подготовке документов (официально в МИД это отрицают). "Пузырко, Демченко. Это навскидку", – сказал собеседник в МИД.

В 2010 году в должности заместителя министра иностранных дел Демченко курировал российское направление, и так успешно, что к концу года вырос до статуса первого заместителя. Договорно-правовой департамент МИД, который отвечал за базовые международные договоры, возглавлял Владимир Пузырко, хотя его основные усилия якобы были направлены на отношения с Молдовой и Румынией.

"Все происходило настолько тайно, что большинство сотрудников МИД узнали об этом только в день подписания. Все курировал лично Грищенко. Есть упорные слухи внутри МИД, что в этой истории был и Демченко. Но это надо у Грищенко спросить. Когда я об этом спрашивал, все играли в молчанку", – сказал LIGA.net один из бывших сотрудников министерства.

Он уверен: если СБУ доберется до документов, то очень многое прояснится. "Тайные документы, наверное, писались же на Януковича. Кто-то это готовил, визировал. Для этого СБУ у нас и есть, чтоб докопаться. Я уверен, найдутся и другие. Без Минэнерго можно было подписать харьковские соглашения? Нет. Без Минюста? Тоже нет. Несколько министров точно были вовлечены", – считает он.

Мы отправили в МИД запрос на информацию о том, кто конкретно в структуре министерства занимался разработкой и подготовкой "харьковских соглашений". На момент выхода этого материала ответа еще нет, но он обязательно будет опубликован на LIGA.net отдельно.

Причастность Демченко к харьковским соглашениям в агрессивной манере опровергает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Вчера в своем Facebook он написал, что против замсекретаря СНБО работает лже-бото-сеть Порошенко, которая "сотней гундосых голосов ПА (Петра Алексеевича) быстро пыталась расшарить идею о Демченко,... который тогда в МИДе якобы и готовил эти соглашения".

Подоляк заявил, что Демченко в МИД отвечал "совсем за иные направления", и переводит стрелки назад на Порошенко.

"Именно в то самое время – в апреле 2010 года – в статусе заместителей министра иностранных дел работали сразу три... махровых жлобенка, считающихся нынче столпами агрессивного медиаколлектива Порошенко – Елисеев, Климкин, Чалый (на самом деле Валерий Чалый в марте написал заявление об увольнении. – Ред)... Именно эта большая тройка в январе-апреле 2010 года, когда оперативно и разрабатывался "вассалитет для Украины", доминировала в МИДе. Со всеми вытекающими. Неужели до сих пор еще кому-то непонятна крысиная сущность Климкина, Елисеева и тем более Порошенко?" – написал советник главы ОП.

Климкин в комментарии LIGA.net отрицает, что "доминировал": в МИД он занимался западным направлением и ассоциацией с ЕС, а о подготовке и подписании соглашений узнал из СМИ. "В МИД тогда была очень тяжелая атмосфера, никаких документов я не видел", – отметил он.

Реинкарнация этого кейса, уверен Климкин – чисто политический, а не юридический вопрос: "Всем прекрасно понятно, что это не о депутатах, которых защищает статья Конституции. Так что это чистая политика".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Депутатов не смогут привлечь к ответственности за харьковские соглашения, говорит доктор юридических наук и эксперт Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Статья УК о госизмене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет. Но Конституция прямо запрещает привлекать депутатов за результаты голосования.

В СБУ LIGA.net сообщили, что на данном этапе еще не вызывали депутатов на допросы.

"К счастью или сожалению, народные депутаты не несут ответственности за свои голосования. Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована", – говорит и спикер парламента Дмитрий Разумков. Но есть те, кто мог организовать голосование, и влиял на политиков.

Это единственная лазейка для СБУ, подтверждает Хавронюк. Запрет на ответственность касается только голосования, но не организации, участия в переговорах и подготовки документов. Если такие факты подтвердятся по кому-то из фигурантов, их можно будет привлечь к ответственности. Например, это может касаться Литвина: он не только нажал кнопку "за", но и подписался под решением Верховной Рады.

"Как минимум, соглашения должны были подписать министры иностранных дел и юстиции, – объясняет бывший дипломат. – На тот момент это были Константин Грищенко и Александр Лавринович. Без их утверждения международный договор не пойдет к президенту на подпись. Путь расследуют, кто еще ставил подписи, кто готовил и подавал документы".

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