24 февраля в час ночи в главном здании СБУ в Киеве еще горел свет – заканчивались оперативные совещания. "Все уже примерно понимали, что будет", – говорит LIGA.net руководитель одного из подразделений СБУ Богдан.

Личный состав был приведен в боевое состояние, еще раз прошлись по инструкциям: что нужно делать по разным сценариям. Через несколько часов началось полномасштабное вторжение РФ.

Среди прочего, 650 сотрудников создали 17 групп быстрого реагирования, которые снабжали информацией Вооруженные Силы Украины и проводили контрдиверсионную работу по столице и области.

Отдельная группа сидела в специально закрытом бункере и к ней стекалась вся информация.

"У нас был сотрудник, который, наверное, никогда не спал, – говорит LIGA.net другой сотрудник СБУ Андрей. – К нему шли все координаты и информация для подразделений, сдерживавших россиян в Киевской области".

В СБУ очень много профессионалов, умеющих делать свою работу. Но большая война показала слабые места Службы и подчеркнула важность перемен.

"Самоочищаться нужно не только от агентов РФ, но и от бездельников и непрофессионалов, которые хотят отсидеться. Потому что иногда они на уровне с предателями", – говорит нардеп от Голоса Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

Как СБУ проявила себя в первые дни большой войны и почему война – это окно возможностей для реформы Службы: разбор LIGA.net.

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БАЗА "ОРКОВ" И УГРОЗА С ЮГА

В течение первого месяца 650 сотрудников СБУ отработали в Киеве и в области около 27 000 человек. "Это была контрразведывательная работа. Действовали на опережение. Мы обходили дома, гостиницы, хостелы и предприятия. Работали с людьми и просили киевлян сообщать нам обо всем, что могло вызвать подозрение", – вспоминает сотрудник СБУ Богдан.

По его словам, повышенное сознание украинцев дало мощный эффект и позволяло выявлять агентуру и диверсантов РФ.

СПРАВКА. В Днепровском районе Киева жители соседнего дома посоветовали СБУ обратить внимание на 11 молодых людей, проживавших в полуподвальном помещении. Выяснилось, что в 2021 году они заехали с оккупированной территории Донецкой области под прикрытием реабилитационного центра для наркозависимых. Но "реабилитационный центр" был забит едой и местами для сна и де-факто был законсервированной группой. "Если бы россияне продвинулись на Киев, то такие "консервы" должны были взять оружие в тайнике и попытаться захватить админздания", – рассказывает собеседник в СБУ. Кстати, директором этого "реабилитационного центра" оказался командир взвода второго армейского корпуса "армии ЛНР", который уже отсидел свое и к тому времени "просто жил в столице".

СБУ во время обороны Киева сработала на отлично, рассказывает руководитель подразделения СБУ Богдан: "Да, мы помним, как по городу появлялись разнообразные метки, но на самом деле таким образом россияне хотели посеять панику и отвлечь внимание спецслужб на ненужные объекты. Они специально распространяли слухи о ДРГ. Но мы работали действительно по реальным угрозам. В результате не было ни одного теракта. Ни одна ДРГ не убила должностное лицо и не захватила админздание. А это один из факторов, на который у России был серьезный расчет".

Параллельно с отработкой диверсантов и корректировщиков в столице была организована работа в Киевской области. К работе привлекли даже 17-летних курсантов академии СБУ, которые помогали создать базу на 3000 российских военных, совершавших преступления в области.

"Очень важно все задокументировать правильно, чтобы это были не только заявления Украины, но и факты для Гааги", – подчеркивает собеседник.

Впоследствии модель оперативного розыска и анализа информации начала внедряться в других областях Украины.

На юге ключевым вопросом была Бессарабия. Даже на третий-четвертый месяц большой войны СБУ ожидала активизации россиянами своего контингента в Приднестровье. "У россиян там 25 000 военных и склады вооружения, – объясняет Андрей. – Мы изучали, насколько Приднестровье будет угрожать Украине".

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Также на юге искали российскую агентуру. Там очень много пенсионеров-военных, которые до сих пор получают от РФ пенсию. Они приехали в Украину в конце 80-х и остались после развала СССР.

"Россия вполне могла расценивать их как протестный потенциал для использования в свою пользу, – говорит собеседник в СБУ. – Поэтому нужно было играть на опережение и локализовать ячейки".

В ПОИСКАХ "КРОТОВ"

"Война – это как чистилище. Она заставляет вражеских шпионов проявить себя, – говорит руководитель подразделения СБУ Богдан. – Если человек "консерва", то в условиях войны у него считанные дни или даже часы на принятие решения".

Сейчас у общества много вопросов по действиям СБУ в Херсонской и Харьковской областях. В частности, по возможному разминированию мостов на Чонгаре – границе оккупированного Крыма и Херсонской области. Утром 24 февраля российские войска смогли очень быстро продвинуться по этому направлению.

LIGA.net спросила, как служба это допустила, но собеседники отказались комментировать. Мол, "не ко времени". Сам и. о. руководителя Службы на этот вопрос отвечал в интервью 1+1 так:

"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодняшний день проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты... Вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе".

Также есть информация, что начальник антитеррористического центра в Херсонской области Игорь Садохин якобы передал врагу карту минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая колонну херсонской СБУ в эвакуацию. Об этом заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

"Если бы мы успели очистить Службу до войны, то, возможно, у нас не было бы столько проблем с началом большого вторжения, – говорит LIGA.net Елена Щербан, юрист Центра противодействия коррупции. – Когда ключевые лица в областях, которые должны защищать нашу страну, способствовали тому, что сдавались целые регионы. Это следствие того, что Служба была не очищена".

В СБУ воздержались от развернутых комментариев, но признают, что предатели были. Однако речь о "буквально нескольких лицах" и всех их вовремя разоблачили. "Путин – сам спецслужбист, и россияне годами насыщали своими агентами разные структуры", – говорит собеседник.

Он подчеркивает: пока нет приговоров суда – СБУ не может раскрывать детали.

Так же осторожно в СБУ комментируют кейс экс-руководителя харьковского управления Романа Дудина, который, по версии следствия, умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону.

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Мол, есть руководитель, которого на момент вторжения россиян не было в области, а есть коллектив, выполнявший задания. Поэтому пусть следствие разбирается.

"То, что мы нашли крота внутри, – это хорошо. Мы заинтересованы, чтобы в условиях войны наши спецоперации готовились без риска утечки информации", – говорит руководитель подразделения СБУ Андрей.

Во избежание утечки информации при планировании спецопераций СБУ проводила оперативные игры, когда озвучивались фейковые планы, позволявшие понять, где и от кого враг получил ложные данные.

"И мы не переходили к важной стадии, пока не убедились в отсутствии негативных последствий, – говорит собеседник в СБУ. – Кулинич (экс-руководитель крымского управления СБУ. – Ред.) потому и был задержан только после того, как был качественно задокументирован. Хотя "разрабатывался" более года.

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КТО ВИНОВАТ В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ

Нардеп от Голоса Роман Костенко не берется оценивать возможное предательство отдельных руководителей СБУ, но убежден, что нужно менять кадровую политику. Костенко – "киборг" и бывший сотрудник "Альфы" СБУ, поэтому многое знает о проблемах изнутри.

"Самоочищаться нужно не только от агентов РФ, но и от бездельников и непрофессионалов, которые хотят отсидеться. Потому что иногда они на уровне с предателями", – говорит он в комментарии LIGA.net

По словам Костенко, очень часто руководителями направлений становятся не профессионалы, знающие свое дело, а люди, которых знают высшие начальники.

"Как очень часто бывает? Пришел руководить Службой, например, экс-начальник экономического отдела – вытягивают и назначают всюду "экономистов", – добавляет Костенко. – Пришел руководить начальник отдела "К" – везде назначают людей из отдела "К", несмотря на то, что к ним были вопросы".

По мнению Костенко, чтобы это изменить, не нужно менять законодательство. Достаточно желания руководителя Службы.

Внутренняя контрразведка, которая должна выявлять "кротов" внутри Службы, фактически оказалась в руках врага, говорит LIGA.net Марьяна Безуглая, заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (Слуга народа). Причем речь не о физическом засилье российских агентов (например, в апреле президент Владимир Зеленский лишил генеральского звания экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова за "измену").

"Это следствие того, что происходило с СБУ последние 30 лет, – говорит Безуглая. – Законодательные ограничения, искаженная отчетность, сужение возможностей контрразведки, в том числе внутренней, сыграло против Службы".

Безуглая объясняет, что действующий закон о контрразведке – это фактически результат "законодательной диверсии" пророссийских сил. Для закона о СБУ за основу был взят закон о милиции СССР, а не нормотворческая база о КГБ. Поэтому СБУ долгое время была условной милицией безопасности. А контрразведка была приравнена к оперативно-розыскной деятельности и к 2014 году "оказалась под полным контролем РФ", добавляет она.

До 2014 года у нас не было контрразведки как таковой, ее фактически нивелировали, – считает Безуглая.

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ВОЙНА КАК ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕФОРМЫ СБУ

Война выявила те моменты, которые следует усовершенствовать в украинской спецслужбе. Именно поэтому в парламенте появился законопроект №7684-д, который должен помочь СБУ усилить контрразведывательное направление.

"Нынешний закон о контрразведке был написан в мирное время для мирного времени, – говорит LIGA.net сотрудник СБУ Богдан. – Ни одной нормы, которая позволила бы нам перейти на военные рельсы, там нет".

Он признается, что нынешняя редакция закона значительно усложняла работу СБУ в первые дни войны. И если бы изменения были раньше – результаты Службы могли быть еще лучше.

Например, законопроект позволяет СБУ в районе боевых действий проводить контрразведывательные мероприятия без решения суда – по разрешению руководителя. Также регламентируется проведение контрразведывательного опроса.

Именно такой опрос позволил в начале года разоблачить работавшую в Кабмине агентуру. "По факту такие опросы и так существуют 30 лет, но их нужно закрепить законодательно", – объясняет собеседник.

СПРАВКА. Несовершенство этих аспектов в законе заметно тормозит результат. К примеру, вышеупомянутая новость об агентах ФСБ в правительстве была опубликована Службой в июне 2022-го, хотя на видео допросов Несовершенство этих аспектов в законе заметно тормозит результат. К примеру, вышеупомянутая новость об агентах ФСБ в правительстве была опубликована Службой в июне 2022-го, хотя на видео допросов видно , что подозреваемые сидят в зимних куртках. "Процессуальные рельсы настолько замедлены из-за несовершенства законодательства", – говорят в СБУ.

"Например, назначается человек в Укроборонпроме. Но если мы видим, что у него много выездов в Россию, – мы вызываем его на опрос и предлагаем ему полиграф", – продолжает он.

При этом человек может отказаться от полиграфа. Но тогда работодатель может задуматься, брать ли кандидата к себе. А СБУ берет его в "разработку". Если через, условно, год подозрения не подтверждаются – кейс закрывается, уверяют в Службе.

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Также СБУ получит право "опрашивать" чиновников, которые собираются в заграничную командировку.

"Потенциально такие люди – привлекательная мишень для российских спецслужб, – объясняют в СБУ. – Если это госслужащий или военный – мы сможем перед командировкой пообщаться с ним и понять, есть ли угроза".

Законопроект позволит СБУ работать на опережение и ускорит документирование угроз. При этом ставится предохранитель: материалы, собранные в ходе контрразведки, нельзя использовать в суде. Все, что касается прав человека (в частности, прослушка), должно иметь санкцию суда.

Контрразведывательные мероприятия в отношении нардепов проходят с разрешения генпрокурора. "Национальная спецслужба, которая не может проверять нардепов, – это нонсенс", – считает руководитель подразделения СБУ Андрей.

В качестве примера он приводит кейс Андрея Деркача. "Он мог бы быть задокументирован давным-давно, если бы был механизм контрразведки, который мы и просим прописать", – объясняет собеседник.

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"Сейчас этот законопроект – это вопросы оперативности и выживания", – убеждает собеседник в СБУ.

В СБУ рассчитывают, что документ будет принят парламентом в ближайшее время.

"Этот закон позволит нам гораздо эффективнее бороться со шпионами, предателями и агентами РФ. А значит – и ускорит победу", – резюмирует сотрудник СБУ.

Костенко поддерживает доработанный законопроект и считает, что СБУ критически важно иметь больше полномочий в контрразведке. Но при этом не забывать о глобальной реформе, убирая полномочия, существующие для показательности, и предусмотрев больший контроль.

Новые полномочия СБУ в контрразведке – этакая конфета, говорит LIGA.net Елена Щербан, юрист ЦПК. Это то, ради чего должна проводиться переаттестация и забираться несвойственные функции.

"И получается так, что мы даем эту конфетку, но не отнимаем все другие проблемы, которые должна была убрать реформа", – констатирует она.

Законопроект о контрразведке выводит основную деятельность СБУ из-под уголовно-процессуального процесса, но не создает никакого действенного механизма контроля, говорит LIGA.net Владимир Яворский, эксперт Центра гражданских свобод.

"Предлагается предоставить СБУ инструменты, которые будут использоваться на честном слове. В мире нигде это так не построено. Всегда есть рычаги контроля", – говорит Яворский.

Суд не будет иметь четких критериев, по которым сможет принять решение о разрешении/запрете прослушивания. Нет никакой ответственности субъекта СБУ за игнорирование парламентского комитета. А отсутствие контроля рождает риски, объясняет Яворский.

"Эти полномочия могут быть использованы не только против России, но и против политических оппонентов и бизнеса, – добавляет эксперт. – В "разработку" можно взять любого человека. И у такого человека не будет никакого механизма защиты. Он не сможет обжаловать незаконные действия СБУ в суде".

Безуглая уверяет, что от глобальной реформы СБУ никто не отказался. Просто в условиях войны было решено пересмотреть комплексный законопроект №3196-д и разбить его на блоки. Приоритетом №1 была определена контрразведка. Далее по плану – принятие нового рамочного закона о СБУ, сужение подследственности и ограничение поручений по нетематическим направлениям.

Следствие по четырем направлениям – шпионаж, терроризм, государственная измена и защита национальной государственности – сейчас нецелесообразно забирать у СБУ, считает Безуглая: "Есть опасение относительно способности ГБР в ближайшее время взять это на себя. Хотим избежать коллапса".

"ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВОЙНА СПЕЦСЛУЖБ ТОЛЬКО НАЧНЕТСЯ"

Война – это окно возможностей, чтобы сделать СБУ более состоятельной, уверен Костенко.

С 2014 года первые полгода были активные боевые действия, когда на первом плане была армия. Потом пришло время спецслужб, рассказывает он. Сейчас все наоборот: работают силы обороны, а СБУ – на контрразведывательном обеспечении органов власти и ВСУ.

Поэтому на данном этапе нужно усилить контрразведку, хорошо работать с кадровым составом и избавляться от непрофессионалов. СБУ должна быть больше направлена на борьбу с агентурой и агрессором.

Сейчас СБУ должна обеспечить, чтобы в следующий парламент не попали замаскированные пророссийские силы, считает Безуглая.

"Когда мы победим – война спецслужб только начнется", – говорит Костенко.

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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