СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии

Вычислили, задержали - и отпустили. Зачем российское судно NEYMA сменило название и пришло в порт возле Одессы, как оно связано с захватом украинских кораблей и моряков в Азове в прошлом году и почему спецслужба отпустила экипаж танкера назад в РФ. LIGA.net коротко объясняет.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня ночью в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT с идентификационным кодом ІМО - 8895528. По официальной версии - просто на ремонт. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море. Тогда столкновение закончилось применением оружия российской стороной и пленением 24-х украинских моряков.

СБУ совместно с военной прокуратурой задержала NIKA SPIRIT в порту Измаила и его экипаж - 10 человек. Все они оказались гражданами России (фото). Их допросили на причастность к преступлению. Предварительно установлено, что собственник судна перед рейсом Керчь-Измаил полностью сменил экипаж. Точно так же, как перед этим "стирал следы", сменив название NEYMA на NIKA SPIRIT.

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Владельцем NEYMA называют Волго-Донское судовое агентство, но распоряжается танкером компания ЮВАС ТРАНС из оккупированной Керчи, которая находится под санкциями Украины и принадлежит крымскому предателю Ярославу Народницкому.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. СБУ расследует факт блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе, сообщил военный прокурор Анатолий Матиос. Заочно о подозрении сообщили 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ.

Сегодня на судне были изъяты документы, записи переговоров, бортовые журналы и записи радиопереговоров во время конфликта в Азовском море. Судно NIKA SPIRIT признано вещевым доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

Уже больше семи месяцев 24 украинских моряка незаконно удерживаются в российской тюрьме Лефортово. В мае морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить их из тюрьмы и вернуть в Украину. "Это грубое нарушение иммунитета, которым пользуются военные корабли. Мы ожидаем, что Россия быстро выполнит приказ трибунала. Напомню, что в похожем деле - Arctic Sunrise - Россия тоже не принимала участия в суде, но быстро освободила людей", - писала замглавы МИД Светлана Зеркаль.

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Но у Путина отказались: как заявил Песков, "инцидент в Керченском проливе" - за пределами юрисдикции морского трибунала ООН.

На прошлой неделе украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что моряки внесены в список на обмен (после переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой). Украинский МИД от этого не в восторге: Россия должна их вернуть, а не обменять.

ЧТО ЭТО БЫЛО. Четкого ответа, зачем использованный ФСБ российский танкер нагло вошел в украинский порт, пока нет.

Первая версия звучала так: танкер с россиянами в Измаиле - это часть спецоперации России по обмену военнопленными. По этой версии Украина должна была задержать российских моряков, а затем включить их в список на обмен украинцев. Это позволило бы России формально не признавать требование трибунала ООН, но фактически - выполнить его. Эта версия не подтвердилась: Украина, допросив россиян, отпустила назад в Россию. "Не нарушали нормы морского права и законы Украины... Пусть едут к своим семьям", - объяснили в СБУ.

"А на каких основаниях их держать? Они же ничего не сделали. Судно задержали как ключевое доказательство. После событий в Керчи там был уже другой экипаж. Это обычные граждане государства-агрессора. У нас их в Украине таких несколько сотен тысяч. Что, всех сажать? За что? Если они ничего не сделали, это абсолютно правильная политика. Мы же не Россия, мы заложников не берем", - сказал LIGA.net юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Вторая версия была озвучена журналистом Юрием Бутусовым. Он обратил внимание на то, что короткий переход из Керчи в Измаил судно совершало целый трое суток, при этом длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины. Возможно, российские спецслужбы ожидали силового захвата судна вне территориальных вод: прощупывали реакцию.

И третья версия: официально NEYMA зашла на ремонт на судостроительный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому - главе Одесского облсовета. Хотя Народицкий вполне мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи. Танкер пришел без груза. Не исключено, что россияне и ЮВАС ТРАНС проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину.

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