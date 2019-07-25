Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.07.2019, 22:58

СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии

СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии - Фото
Российский танкер NEYMA блокирует проход кораблей через Керченский пролив, ноябрь 2018 г. (фото - Керчь.Инфо)

Зачем российское судно NEYMA сменило название и пришло в порт Измаил, как оно связано с захватом украинских кораблей и моряков в Азове

Вычислили, задержали - и отпустили. Зачем российское судно NEYMA сменило название и пришло в порт возле Одессы, как оно связано с захватом украинских кораблей и моряков в Азове в прошлом году и почему спецслужба отпустила экипаж танкера назад в РФ. LIGA.net коротко объясняет.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Сегодня ночью в порт Измаила под российским флагом вошел танкер NIKA SPIRIT с идентификационным кодом ІМО - 8895528. По официальной версии - просто на ремонт. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море. Тогда столкновение закончилось применением оружия российской стороной и пленением 24-х украинских моряков.

СБУ совместно с военной прокуратурой задержала NIKA SPIRIT в порту Измаила и его экипаж - 10 человек. Все они оказались гражданами России (фото). Их допросили на причастность к преступлению. Предварительно установлено, что собственник судна перед рейсом Керчь-Измаил полностью сменил экипаж. Точно так же, как перед этим "стирал следы", сменив название NEYMA на NIKA SPIRIT.

Смотрите также: "Поднимайтесь. Зачитаем вам". Как СБУ задержала танкер РФ

Владельцем NEYMA называют Волго-Донское судовое агентство, но распоряжается танкером компания ЮВАС ТРАНС из оккупированной Керчи, которая находится под санкциями Украины и принадлежит крымскому предателю Ярославу Народницкому.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. СБУ расследует факт блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе, сообщил военный прокурор Анатолий Матиос. Заочно о подозрении сообщили 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ.

Читайте также
СБУ об экипаже танкера: Закон не нарушали, задерживать не за что 25.07.2019РосСМИ рассказали об экипаже задержанного в Измаиле танкера 25.07.2019Операция СБУ по задержанию танкера РФ. Стали известны детали 25.07.2019

Сегодня на судне были изъяты документы, записи переговоров, бортовые журналы и записи радиопереговоров во время конфликта в Азовском море. Судно NIKA SPIRIT признано вещевым доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

Уже больше семи месяцев 24 украинских моряка незаконно удерживаются в российской тюрьме Лефортово. В мае морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить их из тюрьмы и вернуть в Украину. "Это грубое нарушение иммунитета, которым пользуются военные корабли. Мы ожидаем, что Россия быстро выполнит приказ трибунала. Напомню, что в похожем деле - Arctic Sunrise - Россия тоже не принимала участия в суде, но быстро освободила людей", - писала замглавы МИД Светлана Зеркаль.

Читайте также: Восемь угроз для Украины. Как их будет решать партия Зеленского

Но у Путина отказались: как заявил Песков, "инцидент в Керченском проливе" - за пределами юрисдикции морского трибунала ООН.

На прошлой неделе украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что моряки внесены в список на обмен (после переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой). Украинский МИД от этого не в восторге: Россия должна их вернуть, а не обменять.

ЧТО ЭТО БЫЛО. Четкого ответа, зачем использованный ФСБ российский танкер нагло вошел в украинский порт, пока нет.

Первая версия звучала так: танкер с россиянами в Измаиле - это часть спецоперации России по обмену военнопленными. По этой версии Украина должна была задержать российских моряков, а затем включить их в список на обмен украинцев. Это позволило бы России формально не признавать требование трибунала ООН, но фактически - выполнить его. Эта версия не подтвердилась: Украина, допросив россиян, отпустила назад в Россию. "Не нарушали нормы морского права и законы Украины... Пусть едут к своим семьям", - объяснили в СБУ.

"А на каких основаниях их держать? Они же ничего не сделали. Судно задержали как ключевое доказательство. После событий в Керчи там был уже другой экипаж. Это обычные граждане государства-агрессора. У нас их в Украине таких несколько сотен тысяч. Что, всех сажать? За что? Если они ничего не сделали, это абсолютно правильная политика. Мы же не Россия, мы заложников не берем", - сказал LIGA.net юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Вторая версия была озвучена журналистом Юрием Бутусовым. Он обратил внимание на то, что короткий переход из Керчи в Измаил судно совершало целый трое суток, при этом длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины. Возможно, российские спецслужбы ожидали силового захвата судна вне территориальных вод: прощупывали реакцию.

И третья версия: официально NEYMA зашла на ремонт на судостроительный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому - главе Одесского облсовета. Хотя Народицкий вполне мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи. Танкер пришел без груза. Не исключено, что россияне и ЮВАС ТРАНС проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину.

Читайте также: Операция СБУ по задержанию танкера РФ. Стали известны детали


специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
Отправить:
Распечатать:
Теги: пленные моряки, морской трибунал, сбу, NEYMA, танкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 