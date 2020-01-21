Семь лет молчания. Кернес и Ярославский помирились после многолетней вражды

Мэр Харькова Геннадий Кернес и влиятельный харьковский бизнесмен Александр Ярославский, которые не общались семь лет, неожиданно помирились. Сделав это максимально публично на праздновании Нового года. Причину примирения мэр и миллиардер не раскрывают.

По информации собеседников LIGA.net, закопать топор войны Ярославского и Кернеса заставили выборы и бизнес.

Из-за чего поссорились и почему вдруг прекратили вражду два самых влиятельных жителя Харькова?

Снова друзья



Как ни в чем не бывало мэр Харькова Геннадий Кернес решил встретить Новый год на вечеринке в пятизвездочном отеле Kharkiv Palace, который принадлежит местному бизнесмену и совладельцу группы DCH Ярославскому. "Мы встретились в 2020! Я и Александр", - написал Кернес в Instagram и опубликовал совместную с Ярославским фотографию. На харьковских Facebook-пабликах появилось видео, где Ярославский просит Кернеса поздравить присутствующих с праздником, обнимает его и всячески хвалит.

"Мы с другом нашли общий язык и сегодня мы вместе. Мы не виделись семь лет, семь лет не разговаривали. Мы набрались ума, опыта. Это позволило нам сегодня быть вместе", - заявил Ярославский. Кернес, в ответ попытался вспомнить слова их любимой песни "Мышка" в исполнении Михаила Круга.

Публичный парад примирения начался еще в начале декабря на праздновании 60-летнего юбилея Ярославского все в том же Kharkiv Palace.

Самого Кернеса в тот вечер не было, однако это не помешало Ярославскому лестно о нем высказываться. Когда тост произносил бизнесмен Павел Фукс, он передал имениннику привет от Кернеса и сообщил, что мэр хочет в 2020 году вручить Ярославскому звание почетного харьковчанина.

Ярославский не остался в долгу. "Он (Кернес. – Ред.) всегда прислушивался ко мне, я всегда делал то, что он просил. До определенного момента. Потом что-то произошло. Вы знаете всегда где-то что-то с кем-то происходит. Но надо быть великодушным и забывать какие-то обиды, недочеты друг друга. Мне он сделал микронную боль, но он для Харькова сделал гораздо больше, чем сделали все предыдущие мэры до него", - сказал Ярославский на видео, обнародованном в СМИ.

Кернес в интервью местному телеканалу заявил, что помирился с Ярославским. "Наша многолетняя дружба, которая была еще 40 лет назад, вернулась в новом ключе. Мы уже состоявшиеся люди, можем друг другу помочь и многое сделать для Харькова. Он делает для Харькова много, но я думаю, что вместе мы можем сделать больше", - заявил мэр.

Из-за чего поссорились? Спойлер – не Металлист

Конфликт между Кернесом и Ярославским вылился в публичную плоскость в 2012 году. Это не была спонтанная сора, претензии сторон накапливались годами. Первый сигнал - выборы мэра в 2010-м, когда Ярославский публично выступил против Кернеса.

"Лично я не хочу голосовать за тех, кто вместо реальной работы раздает свой номер телефона", - сообщил бизнесмен в интервью газете Факты. Через год уже Кернес в интервью Экономической правде называл Ярославского "человеком с нереализованными амбициями".

Осенью 2012 года Кернес выразил недовольство тем, что Ярославский поддержал на выборах в Верховную Раду своего старого знакомого, экс-главу Харьковского облсовета Василия Салыгина, а не мажоритарщика от Партии регионов Анатолия Денисенко. До этого Кернес обвинил Ярославского в "мании величия", реагируя на фильм польского телеканала о бизнесмене, где того называют "королем Харькова".

В декабре 2012 года Ярославский продал футбольный клуб Металлист беглому олигарху Сергею Курченко. При этом заявил, что сделка была вынужденной из-за "претензий и давления городской власти". Кернес же заявил, что Ярославский просто любит деньги и давно готовил сделку.

"Он продавал партнеров, продавал бизнес, продавал все", - заявил мэр Харькова. Ярославский выручил более $130 млн, писал о сделке с Курченко украинский Forbes.

Сам Ярославский в 2016 году объяснил продажу своих активов (в 2011-м он также продал черкасский Азот олигарху Дмитрию Фирташу) тем, что тогдашний президент Виктор Янукович "создал такую обстановку в стране, что правильнее было избавляться от бизнеса".

Но реальной причиной ссоры Кернеса и Ярославского был не футбол, говорят собеседники LIGA.net, знакомые с ситуацией в Харькове.

Конфликт между двумя влиятельными харьковчанами стал продолжением ссоры мэра с Алексеем Ярославским - братом экс-владельца Металлиста (на фото - слева от Кернеса). Алексей - также бизнесмен, основатель Melon Group - обратился к Кернесу с просьбой, которая касалась бизнеса, рассказали LIGA.net сразу несколько собеседников. Но услышал в ответ резкий отказ Ярославский-старший принял сторону брата.

После продажи Металлиста Ярославский решил уйти в тень и сосредоточиться на оставшемся бизнесе. Несколько лет он жил с семьей в Лондоне и, судя по совместным фотографиям, был в неплохих отношениях с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Именно у него Ярославский в 2017-2018 годах приобрел Днепровский металлургический завод и рудник Сухая балка. В 2016-м Ярославский выкупил назад контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который бизнесмен продал в 2007 году российскому олигарху Олегу Дерипаске.

В Харькове новых покупок и значимых бизнес-проектов у него не было.

Будет.

ХТЗ и его будущее - ключ к загадке, почему помирились Кернес и Ярославский, сходятся во мнении бизнесмены и чиновники в Харькове и Киеве, с которыми общалась LIGA.net.

Худой мир или дружба на века?



19 ноября на фейсбук-странице Украинского объединения индустриальных парков появилось неприметное сообщение. В 2020 году группа DCH Ярославского на территории ХТЗ начнет строительство масштабного проекта - индустриального технопарка "Экополис ХТЗ".

"Зона охвата проекта – более 1 млн чел. К площадке проведены все необходимые коммуникации, включая железнодорожные пути. "Экополис-ХТЗ" будет состоять из индустриального парка, технопарка, распределительного центра для онлайн-торговли, логистического комплекса, торгового кластера, исследовательского, образовательного и медицинского центров", - говорится в сообщении.

Площадь новой стройки - 150 га.

Для реализации такого амбициозного проекта Ярославскому нужна поддержка городского совета, который сейчас под контролем у Кернеса, рассказывает крупный харьковский бизнесмен.

В свою очередь, мэру Харькову предстоит непростой экзамен в виде местных выборов осенью 2020 года. "Ситуация в городе слегка изменилась. Кернес проиграл все округа в городе (на парламентских выборах 2019 года. – Ред.). Трон шатается", - рассказал LIGA.net собеседник в руководстве Харьковской областной государственной администрации.

По его словам, от Кернеса пытается дистанцироваться президент Владимир Зеленский. Так, в ноябре он приезжал в Харьков на представление нового губернатора Алексея Кучера, на которое пригласили представителей местного бизнеса, в том числе Ярославского. Кернеса среди гостей не оказалось.

Зеленский не планирует вступать в союз с Кернесом, рассказал собеседник в руководстве президентской партии Слуга народа. "По Харькову у нас электорально одна из самых хороших картин. Мы просто еще не определились с кандидатом", - сообщил он.

Кроме того, об участии в борьбе за кресло мэра успел объявить депутат от фракции Оппозиционной платформы - За жизнь и известный харьковский бизнесмен Александр Фельдман. Он пообещал, что "Харьков удалит Кернеса как гангрену". Действующему мэру приходится искать поддержку региональных авторитетов для противовеса.

"В примирении с Ярославским деньги на выборы – не главное. Ярославский в регионе – весьма авторитетный игрок. Его слово важно", - отмечает собеседник LIGA.net в руководстве Харьковской ОГА. По его словам, суть договоренностей можно свести к следующему: Кернес получает от Ярославского публичную поддержку накануне выборов, а Ярославский – поддержку горсовета в строительстве технопарка ХТЗ.

Сам Кернес отрицает такие договоренности. "Примирение ни в коей мере не связано с местными выборами. Что касается технопарка, то я и без примирения помогаю во всем, что необходимо для развития Харькова. Я знаю про этот проект и буду помогать во всем, что в моих силах и компетенции", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Мэр Харькова добавил, что инициатором примирения стал "один общий друг", но отказался уточнить, кто именно. Посредником в примирении Кернеса и Ярославского выступил бизнесмен Павел Фукс, рассказали несколько собеседников LIGA.net. Фукс не ответил на СМС с вопросом о своей роли в этой истории.