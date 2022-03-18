"Нужно усадить Путина за стол с Зеленским". Как идут переговоры Украины с Россией: детали

Большинство информации о мирных переговорах, которые должны закончить войну, исходит из России. Для этого РФ сливает свои черновики ведущим западным СМИ, говорит LIGA.net советник главы Офиса президента и участник переговоров с РФ Михаил Подоляк.

Украинская делегация воздерживается от детальных комментариев по поводу переговоров, но уверяет, что государственных интересов никто не сдаст. В ОП понимают, что на этом этапе закончить войну не удастся – нужно заставить Владимира Путина сесть за стол с Владимиром Зеленским. До этого стороны должны наработать соглашение на подпись президентам. А Украина хочет найти гарантов безопасности.

Чего Россия требует от Украины на переговорах, готов ли Зеленский отказаться от Альянса для подписания мирного соглашения и поможет ли это соглашение закончить войну, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С 28 февраля Украина и Россия ведут переговоры. Сначала это были очные встречи на украинско-беларуской границе. Сейчас дискуссия перешла в режим видеоконференций по закрытой спецсвязи. Подоляк объясняет переход в онлайн "сложной логистикой".

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Президент Зеленский изначально скептически оценил инициированные Кремлем переговоры. В частности, из-за условий, которые со старта выдвинула Украине российская делегация во главе с помощником Путина – Владимиром Мединским. Часть требований озвучил лично Путин. Это "денацификация" и "демилитаризация", отказ от вступления в НАТО, нейтральный статус Украины.

Уже непосредственно на переговорах Россия поставила еще несколько ультиматумов: признание Украиной оккупации Крыма и Луганской/Донецкой областей (включая подконтрольные Украине территории), сообщил LIGA.net собеседник из близкого окружения Зеленского.

По данным диписточников Зеркала недели, под "денацификацией" Россия подразумевает запрет деятельности "ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий", отмену законов "о героизации нацистов и неонацистов". А "демилитаризация", по версии Кремля, – это полный отказ Украины от наступательного вооружения.

В начале переговоров Россия была очень ультимативной, говорит Подоляк в интервью Украина 24: "Они выдвигали условия, неприемлемые для любой страны. Сейчас они более объективно смотрят на ситуацию".

По словам советника главы ОП, Украина не уступит ни одной из своих позиций. Среди целей власти он назвал прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины.

Для распространения требований Россия использует иностранные СМИ. 16 марта Financial Times со ссылкой на "трех участвовавших в переговорах людей" сообщило, что Украина и Россия "достигли значительного прогресса" по предварительному мирному соглашению, которое якобы будет состоять из 15 пунктов.

Соглашение будет предусматривать прекращение российского вторжения и вывод российских войск, "если Киев объявит о нейтралитете и согласится с ограничениями своих Вооруженных сил", – пишет FT.

Подоляк заявил LIGA.net, что у делегаций еще нет согласованных позиций, а публикация FT "опиралась на слив российского черновика".

Черновики документов россияне показывали на последней очной встрече с украинской делегацией в Беларуси 7 марта, говорит LIGA.net собеседник руководства ОП: "Но они были "чертячими" и похожими на Минск-3, только в худшей форме. Поэтому их никто не принял".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Требования Кремля у Зеленского делят на три группы. Первая – то, что нельзя даже обсуждать. Это территории, говорит LIGA.net собеседник в близком окружении Зеленского.

Об этом публично говорят и в Офисе президента. "Принципиальная позиция президента состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год", – заявил на брифинге советник главы ОП Алексей Арестович.

Вторая – "непонятно, чего хотят". Это то, что Россия называет "денацификацией" и "демилитаризацией".

"Чисто теоретически можно обсуждать денацификацию, если вывести ее в какую-нибудь общую абстракцию. Условно – запрет фашистских партий или что-нибудь такое", – объясняет собеседник в близком окружении Зеленского.

И третья группа – Украина понимает, чего от нее хотят, и сверяет со своей позицией. Это вопросы гуманитарных коридоров и НАТО.

"По НАТО можно искать дискуссию, не опираясь на требования России. Именно поэтому Данилов (секретарь СНБО. – Ред.) упомянул о Великобритании", – добавляет собеседник.

В последние дни от Зеленского и его Офиса все чаще звучат тезисы о разочаровании НАТО. "Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже начали также понимать, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать", – заявил 15 марта Зеленский.

Именно поэтому во время обращения к Конгрессу США украинский президент предложил создать Союз ответственных государств, которые "имеют силу и совесть за 24 часа оказывать всю необходимую помощь", включая оружие, санкции против агрессора и финансы.

"Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности… Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", – сообщил LIGA.net Подоляк.

Могут рассматриваться два варианта такого союзного договора, говорит LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко (фракция Слуга народа).

Первый вариант – мини-НАТО, временное соглашение безопасности Украины с США и другими заинтересованными членами Альянса.

Второй – двустороннее соглашение о безопасности, по аналогии с американско-японским договором. В этом документе есть статья 5, согласно которой вооруженное нападение на одну из сторон "будет представлять угрозу миру и безопасности другой".

"Необходимо искать временную альтернативу, которая гарантировала бы нашу безопасность, пока мы не вступим в НАТО", – считает Мережко. По его словам, отказаться от курса на НАТО Украина не может, он закреплен в Конституции. Но теоретически Украина "может отказаться от принятия баз НАТО и определенного вида оружия, в частности, ракет".

Мария Золкина, политический аналитик фонда Деминициативы им. Илька Кучерива, критически относится к идеям Банковой по НАТО.

"Если критика НАТО – это тактический ход, чтобы затянуть Россию в реальные переговоры, то это слишком высокая дипломатическая цена", – пояснила Золкина в комментарии LIGA.net

При этом Золкина считает новый договор безопасности хорошим шагом, который никоим образом не противоречит идее членства в НАТО. А его подписантом обязательно должны быть США или Великобритания.

"Сейчас ни одна страна не подпишется под пунктом, что она будет согласна на участие своих войск в войне на территории Украины. Никто не пропишет обязательность поставки вооружения, – уверена Золкина. – Посмотрите на Восточную Европу. Она готова отдавать определенные виды вооружения Украине только в случае получения соответствующей компенсации от западных партнеров".

Даже намерение о заключении такого договора не поможет договориться с Путиным о мире, считает аналитик: "Если мы условно подписываем оборонный союз с Великобританией и Польшей, то мы уже не будем внеблоковым государством. Путин этого не проглотит.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Больших надежд на переговоры в нынешнем формате команда Зеленского не возлагает. Но будет продолжать.

"Участники переговоров ничего не решают. Им дают указания, которые они повторяют. Там нет места для импровизации, – считает Мережко. – Пока не будет принято решение Путиным, ничего не будет. Это скорее имитация, которая нужна Путину для пропаганды и создания впечатления, что Россия якобы готова к дипломатическому решению".

Украине эти переговоры необходимы, чтобы договориться о прекращении огня и установить гуманитарные коридоры. Кроме того, Украина демонстрирует миру, что является сторонником политико-дипломатического решения, говорит Мережко.

"Нужно понимать мандат. Это подготовительная группа по наработке решений, – говорит LIGA.net один из руководителей ОП. – Сейчас эти переговоры могут стать Минском-1, когда был подписан протокол о намерениях. А дальше это будет передано на более высокий уровень".

Но уже сейчас активное участие в переговорном процессе принимают международные партнеры Украины, добавляет собеседник.

По его словам, есть, например, группа заинтересованных стран Евросоюза, – вроде стран Балтии, которые "понимают, что могут быть следующими, и давят на крупных игроков внутри ЕС и НАТО".

Есть другая группа, в частности, Турция и Израиль, которые пытаются звонить сторонам и искать понимания. Среди прочего они предлагают организовать личную встречу Зеленского и Путина.

"У всех свои цели. Но все заинтересованы это погасить", – добавляет собеседник LIGA.net в окружении президента Зеленского.

Обязательным условием для подписания Украиной мирного соглашения является прекращение огня и отвод российских войск.

"Чтобы подписывать мирное соглашение, присутствие войск под Киевом или Харьковом немыслимо", – говорит Подоляк.

По его мнению, подписание мирного договора с Россией может только завершить острую фазу конфликта и "позволит нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны". Но Подоляк сомневается, что война для украинцев на этом закончится.

У команды Зеленского нет иллюзий по поводу планов Путина.

"Если у России не будет серьезных продвижений на фронте, а санкции продолжат больно по ним бить, она будет вынуждена соглашаться. Но никто из переговорщиков не понимает, что в голове у Путина", – резюмирует один из руководителей ОП.

"Единственный вариант прекращения этой войны – прямые переговоры между двумя президентами, и именно над этим мы работаем в рамках мирных переговоров, – признается Подоляк. – Мы готовим документы, которые президенты смогут обсудить и подписать". По его прогнозу, согласование спорных моментов займет до полутора недель.

Вчера поздно вечером госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока Россия и Путин не демонстрируют никаких признаков готовности участвовать в реальных переговорах, чтобы прекратить кровавую агрессию: "Я не вижу признаков того, что Путин готов остановиться".

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