Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 19:55

Схема на миллиарды. Что надо знать о скандале с Кононенко

Схема на миллиарды. Что надо знать о скандале с Кононенко - Фото
Кононенко Игорь Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кононенко обвиняют в коррупции - он подает в суд

Реклама
Реклама

Армейский друг и бизнес-партнер, правая рука президента Игорь Кононенко - теневой куратор схем в энергетике, заявили журналисты программы Схемы. Расследователи опубликовали аудиозаписи, которые это подтверждают. Сам Кононенко все отрицает и обещает судиться. Что надо знать о скандале - объясняет LIGA.net.

Что случилось. Схемы обнародовали расследование с записями телефонных разговоров бывшего собственника компании Энергосеть Дмитрия Крючкова с людьми, чей голос похож на голоса Игоря Кононенко (БПП), Игоря и Григория Суркисов и нардепа Игоря Котвицкого (Нарфронт). В 2015 году Энергосеть быстро заняла место посредника по поставкам электроэнергии между облэнерго в Запорожье, Черкассах и Харькове и заводами-потребителями.

Реклама

На энергорынке Крючкова не воспринимали, как самостоятельную фигуру, а "человека, который обслуживает чьи-то интересы", рассказывают журналисты Схем. По их информации, телефонные записи указывают на подлинную роль Крючкова. Из разговоров следует, утверждается в расследовании, что братья Суркисы ценили Крючкова как "ловкого реализатора их схем в энергетике".В 2016 году контракты Энергосети с облэнерго НАБУ назвало коррупционными схемами по выводу денег. Крючков бежал из Украины и был арестован по просьбе украинских правоохранителей в прошлом году в Германии.

Читайте также: Так что, Зеленский - президент? Разбор рейтингов от LIGA.net

Кроме того, журналисты в этом расследовании обнародовали аудиозаписи разговоров Крючкова с Игорем Кононенко, где он просит Крючкова "отчитаться", а также интересуется "ходом расчетов". Схемы утверждают, что с помощью Крючкова Суркисы договаривались с Кононенко о реализации схем по выводу денег. "Ты скажи мне, а когда ты планируешь это именно - по Харькову свернуться?", - говорит Крючкову голос, похожий на голос Кононенко.

Еще один разговор Крючкова с депутатом Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был осведомлен о ситуации с хищением средств и был согласен, утверждают журналисты. "В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично, - сообщает Крючков Котвицкому и добавляет, - Контактное лицо будет Игорь Кононенко".

Читайте также
Штаб Порошенко: Последние Схемы – черный пиар, готовим иск 29.03.2019Кононенко и аферы в энергетике. Новое расследование Схем: видео 28.03.2019Схемы. Академики-аграрии присваивают государственную землю: видео 07.03.2019

Почему это важно. В 2017 году НАБУ оценило общую потерю от коррупционных схем на энергетических госпредприятиях в 11 млрд гривень. В НАБУ говорили, что энергетика – самая коррупционная сфера экономики. Детектив Роман Войтюк называл сумму причиненного ущерба государству из-за действий Крючкова в 1,4 млрд грн. Эксперт по энергетике Андрей Герус обращает внимание, что эти миллиардные хищения были в тот период, когда в Донбассе шли активные боевые действия, а власть договаривалась о новом кредите от МВФ, поскольку стране грозил дефолт.

Эксперт Реанимационного пакета реформ по антикоррупционной политике Александр Леменов считает, что расследование Схем доказывает, как президент после Майдана поделил теневые сферы влияния между своими приближенными. В частности оборонный сектор неформально отдали Олегу Гладковскому, о чем есть расследования Наших грошей, тогда как доказательств о курировании Игорем Кононенко энергетики не было, а теперь они налицо, говорит Леменов.

Что будет дальше. Кононенко заявил, что журналисты не дождались его комментария и выпустили программу в эфир. И пообещал пожаловаться руководству Радио Свобода. Представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что они будут судиться с журналистами - но не в украинском, а в иностранном суде. Расследование в команде президента называют "банальным сливом". 

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто в комментарии LIGA.net  заявил, что расследование Схем не сможет повлиять на рейтинги Порошенко за несколько дней до выборов: "Если после скандала в Укроборонпроме рейтинги президента не изменились и даже несколько подросли, то теперь будет еще тяжелее изменить позицию людей". По его мнению, за последнее время появилось слишком много компромата.

Реклама

Читайте также: Интрига второго тура: как поведут себя избиратели. Прогноз социологов


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, игорь кононенко, схемы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Петр Двуликий: из олигархов в президенты и обратно
Люди Петр Двуликий: из олигархов в президенты и обратно
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 