Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причина – депортация детей из Украины.

В команде президента Владимира Зеленского приветствуют это решение, но намерены идти дальше. "Одним Путиным это не должно закончиться. Нас еще очень интересуют Шойгу, Лавров, Патрушев, Медведев, Бортников", – говорит LIGA.net Олег Гавриш, главный консультант из ОП и член группы по созданию трибунала для руководства РФ.

Что значит ордер на арест Путина, где его могут задержать, кого и за что хочет еще наказать Украина – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По версии следствия МУС, Путин и Львова-Белова "предположительно, несут ответственность" за насильственные депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

В МУС не уточняли, за какие эпизоды выписаны ордера. Однако Львова-Белова незаконно "усыновила" 15-летнего мальчика из Мариуполя и является одним из главных голосов РФ, оправдывающих похищение детей из Украины. А 16 февраля она публично сказала Путину: "Благодаря вам я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса".

"Около 16 000 детей депортированы в Россию, из-за этого дела Путину выписали ордер на арест, – объясняет LIGA.net главный консультант кабинета главы ОП Олег Гавриш. – Только 2000 из них сироты, а значительная часть – дети, у которых родители на подвалах или в фильтрационных лагерях. Их забирают в РФ без согласия биологических родителей или Украины. Это имеет признаки геноцида".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Цивилизованный мир наконец открыл глаза и начинает применять надлежащие механизмы против международных преступников, говорит LIGA.net замглавы ОП Андрей Смирнов.

По словам генпрокурора Андрея Костина, теперь Путина за пределами России должны арестовать и передать в суд. Однако задержать Путина могут не везде, объясняет LIGA.net юрист-международник и экс-представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Есть два варианта:

1. Страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны его задержать.

"В 123 странах-ратификантах их должны немедленно арестовать и передать в Гаагу в Международный уголовный суд. Для суда над ними", – уточняет Смирнов.

2. Страны, которые не ратифицировали, имеют на это право. То есть они могут задержать или не задержать Путину по собственному усмотрению.

Костин уверен, что теперь мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожать Путину руку. Ордер на арест также ограничит возможность для поездок российского диктатора, добавляет Гавриш.

По словам премьера Эстонии Каи Каллас, ордером Путину МУС послал исторический сигнал: "Все зверства против Украины исходят от преступной политики российского руководства. Никто не застрахован, даже главы государств. Режим РФ будет привлечен к ответственности".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Этот ордер – только начало, заверяет Смирнов. Впереди российских преступников ожидает ответственность за преступление агрессии, геноцид, военные преступления и против человечности.

Украина параллельно пытается создать спецтрибунал по преступлению агрессии (за него не может судить МУС). И несмотря на сегодняшний ордер, работа над ним продолжится, заверяет Гавриш.

Лавров, Патрушев, Медведев, "Трибунал мы создадим, как и планировали. Одним Путиным это не должно закончиться… Трибунал в отношении агрессии разрешит арестовать весь Совбез России, – объясняет он. – Нас еще очень интересуют Шойгу Бортников . У нас гораздо больше людей, чем только Путин и Белова".

Ордер от МУС может, наоборот, помочь Украине убедить партнеров перевести тему трибунала из политической в юридическую реальность.

По словам Гавриша, у некоторых стран был психологический барьер. Они говорили украинской стороне: как можно давать ордера на такие аресты, а вдруг Путин решит применить ядерное оружие.

"Теперь этот аргумент вообще снят, – подытожил консультант Банковой. – Если на Путина есть ордер, уже нечего бояться. Нужно создать спецтрибунал и выдавать такие ордера на всю его компашку".

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