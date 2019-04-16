Штаб Зеленского: Порошенко срывает выборы. Спойлер - нет. Разбор

Вчера, 15 апреля, был последний день для формирования участковых избирательных комиссий (УИК). Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны подать около 200 000 кандидатур каждый. Для понимания: это средний областной центр. В середине последнего дня проблемы с укомплектованием возникли в 33 округах. У Зеленского уже успели обвинить Порошенко в попытках сорвать выборы. Как на самом деле обстоят дела и будут ли сорваны выборы, - коротко в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила о нехватке членов участковых избирательных комиссий в 33 территориальных избирательных округах. В частности, некомплект зафиксировали в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также в городе Киев.

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Гражданская сеть ОПОРА заявила, что Петр Порошенко вместо положенных 6-8 кандидатур подал в ряде регионов всего по 2-3 человека. При этом случаи зафиксированы в регионах, где в первом туре выиграл Владимир Зеленский.

Порошенко должен был определиться со своими кандидатурами до 12 апреля включительно, поэтому теперь вопросом доукомплектования будут заниматься окружные избирательные комиссии (ОИК). Вчера до полуночи они должны были в обязательном порядке набрать в большие участковые избирательные комиссии (УИК) 16 членов, в средние – 14, а в малые – 12. В связи с этим ЦИК призвала всех неравнодушных писать заявления и принять участие в работе комиссий.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В штабе Зеленского в этой ситуации увидели попытки сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране. "Тут понятно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", - написали на официальной фейсбук-странице Команда Зеленского. По мнению авторов поста, в случае нехватки людей, их должны подать окружные комиссии при помощи местных органов власти.

"Но последние этого тоже не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - добавили в штабе кандидата.

Версию с возможной попыткой сорвать выборы поддерживает политолог Игорь Петренко. "Порошенко может делать это осознанно в тех регионах, где у него нет шансов расширить свой электорат, для возможного сокращения отставания от Зеленского", - сообщил он в комментарии LIGA.net. Также Петренко видит в этом элементарную попытку сэкономить деньги, поскольку у Порошенко уже не особо верят в победу своего кандидата.

"Насколько я знаю, есть вопросы по оплате труда членов комиссий за первый тур. Очевидно, один из кандидатов не верит в свою победу. Также люди, которые работали в первом туре, тоже не верят в победу Порошенко, и просто "морозятся", - предположил Петренко.

Собеседник LIGA.net, имеющий опыт наблюдения за выборами и знакомый с ситуацией, отмечает, что кандидаты всегда доплачивают членам комиссий. Что, согласно законодательству, делать запрещено. Доплаты составляют в среднем 1000-1500 гривен, в зависимости от статуса и опыта члена избиркома. Учитывая, что каждый из прошедших во второй тур кандидатов должен найти около 200 000 человек, то речь может идти о нескольких сотнях миллионов гривен.

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"Штаб Порошенко, понимая свои не самые высокие электоральные показатели, не хочет выкидывать около 10 млн долларов", - отметил источник LIGA.net.

В тоже время, как считает собеседник, штаб Порошенко решил организационно загрузить своего оппонента. "Пусть Зеленский думает, каким образом обеспечить присутствие в избирательных комиссиях. Пусть все свои ресурсы сосредотачивает не на агиткомпании, а на поиске людей в комиссии", - отметил он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Штаб Зеленского заверил, что ситуация в регионах у них под контролем, и люди кандидата активно принимают участие в доукомплектовании избиркомов.

В свою очередь спикер штаба Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге, что проблема с некомплектом избиркомов будет решена до конца дня. По его словам, изначально команда Порошенко предложила 70 000 кандидатур в УИК.

"Сложности были, потому что комиссии формируются на волонтерских началах… Сложно находить волонтеров, когда желающие тут же нарываются на голословные обвинения в том, что они якобы собираются подкупать избирателей и являются членами какой-то сетки", - объяснил он. Также он опроверг информацию о желании штаба Порошенко сорвать избирательный процесс.

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При этом собеседник LIGA.net, цитируемый ранее, уверен, что даже двух членов комиссии от Порошенко и наблюдателей хватит, чтобы гарантировать честность проведения выборов.

Координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская сообщила LIGA.net, что у окружных комиссий есть достаточно возможностей и ресурсов, чтобы доукомплектовать участковые избиркомы. В частности, УИК можно дополнить за счет людей, которые работали во время первого тура.

Экс-замглавы ЦИК Андрей Магера отметил в комментарии LIGA.net, что подобные ситуации с некомплектом УИК случались и перед вторым туром президентских выборов 2004 и 2010 годов. "Угрозы срыва выборов нет, потому что эта проблема решаема. Есть отработанный механизм, который прописан в законе", - сообщил он.

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