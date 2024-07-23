16 июля истек 60-дневный срок, отведенный военнообязанным на обновление данных. С 17 июля это все еще нужно сделать — через визит в ТЦК или в резерв+. Однако теперь военнообязанным, не обновившим свои данные в территориальных центрах комплектования или не состоящим на военном учете, грозит штраф.

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Будут штрафовать не всех. Министерство обороны не ставит себе цель, чтобы все были оштрафованы, утверждает спикер ведомства Дмитрий Лазуткин. Цель – обновить оборонную базу, чтобы понимать, как будет строиться система обороны Украины.

ТЦК пока пытаются избегать выписки штрафов, говорит LIGA.net один из офицеров столичного центра комплектования. Мол, люди могли иметь уважительные причины, по которым им не удалось обновить данные.

Наложенные штрафы можно обжаловать. В социальных сетях даже звучали предположения, что судебных исков по ТЦК теперь будет больше, потому что это дешевле, чем платить штраф.

Но на самом деле ситуация сложнее, отмечает LIGA.net юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко.

Что нужно знать о штрафах от ТЦК – разбираем подробнее.

Кого и за что будут штрафовать?

До 16 июля 4690496 военнообязанных обновили свои учетные данные. С 17 июля на граждан Украины, которые этого не сделали, могут налагать административные штрафы, говорит представитель юридического управления Генштаба ВСУ, подполковница юстиции Ирина Гарбуз.

В условиях военного времени этот штраф составит от 17000 до 25500 грн. "Если гражданин А, например, меняет место жительства в военное время без разрешения ТЦК, он совершает административное правонарушение по ст. 210 КУоАП и может получить штраф", – отмечает Мироненко.

По словам юриста, теперь граждан могут штрафовать по:

Статье 210 КУоАП: несостояние на учете по месту жительства, работы или учебы; неприбытие по вызову ТЦК для взятия на военный учет; неоформление военно-учетных документов; смена места жительства в военное время без разрешения ТЦК и т.д. Статье 201-1 КУоАП: непрохождение медосмотра для определения пригодности к военной службе; неуточнение в течение 60 дней своих военно-учетных данных; неявка по повестке; непредоставление при мобилизации здания, сооружения, транспортного средства и другого имущества и т.д.

Автоматически штрафы не будут выписывать, говорит Гарбуз. Срок открытия производства – от трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения.

"Штраф – это определенная процедура, – напоминает спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. – Должны быть протоколы, и должно быть постановление".

ТЦК имеет право сразу выносить постановление о наложении штрафа, отмечает юрист. "Но только если человек не явился без уважительных причин, – отмечает он. – Или не сообщил причину неприбытия на вызов, а ТЦК может подтвердить, что лицо должным образом сообщили о дате, времени и месте вызова".

Если недобросовестные граждане попытаются предложить деньги, чтобы избежать составления протокола о нарушении – правоохранители "вызывают следственно-оперативную группу для оформления этого события", отмечают LIGA.net представители Нацполиции.

Это могут квалифицироваться как деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Тогда придется как минимум заплатить еще один штраф – от 17000 до 68000 гривен.

Как проверить штрафы от ТЦК?

Если человеку выписан штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, то увидеть эту информацию о себе можно в автоматизированной системе исполнительного производства (AСИН).

В системе Опендатабот также будут отражаться штрафы, которые передали на принудительное взыскание в исполнительную службу.

Также уведомление о штрафах от ТЦК будет приходить в Дію.

Могут ли ТЦК выписать штрафы с нарушениями?

Риск нарушений из-за увеличенной нагрузки на ТЦК действительно существует. Но он не неизбежен, говорит юрист. ТЦК обязаны соблюдать закон независимо от объема работы, напоминает Мироненко. И каждый случай нуждается в индивидуальном рассмотрении.

Среди возможных проблемных моментов:

недостаточно тщательное изучение индивидуальных обстоятельств;

ошибки в оформлении документов;

неполное указание оснований для решений;

нарушение сроков рассмотрения.

Минимизировать такие риски поможет внедрение автоматизированных систем, усиление внутреннего контроля, дополнительные тренинги для персонала и увеличение штата сотрудников ТЦК.

Возможно ли обжаловать штраф от ТЦК?

Все несогласные со штрафами имеют право обратиться в суд, говорит Гарбуз. Это следует сделать в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Чтобы запустить процедуру, нужно подать административный иск в местный районный суд (по местонахождению ТЦК) и уплатить судебный сбор, добавляет Мироненко.

В исковом заявлении необходимо указать наименование суда, данные сторон, содержание требований и обоснования, как и перечень доказательств.

Возможные основания для обжалования:

нарушение процедуры принятия решения;

несоответствие решения фактическим обстоятельствам;

неправильное применение норм права;

принятие решения неполномочным органом;

недостаточное обоснование решения;

нарушение прав и свобод гражданина;

наличие новых существенных обстоятельств.

Прогнозы, что количество судебных исков по ТЦК вырастет, потому что это дешевле, чем платить штраф – имеют основания, но это – очень упрощенный взгляд на ситуацию, отмечает Мироненко.

Прежде чем подавать иск, следует хорошо проанализировать ситуацию и рассмотреть варианты ее досудебного урегулирования.

С экономической точки зрения, говорит юрист, судебные издержки далеко не всегда могут быть ниже штрафа: "Нужно учитывать судебный сбор, расходы на адвоката, возможные дополнительные расходы".

С юридической точки зрения, подача иска не гарантирует его удовлетворения. Для суда нужны еще убедительные доказательства.

С процессуальной точки зрения судебное разбирательство может длиться даже годами. И в течение этого времени правовой статус военнообязанного будет оставаться неопределенным.

"Увеличение исков также может перегрузить судебную систему", – добавляет юрист. Важно найти баланс между правами граждан и эффективностью системы комплектования ВСУ.

Что будет с теми, кто будет игнорировать постановления ТЦК?

Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. Тогда на имущество или счета должника могут наложить арест, говорит Гарбуз.

Игнорирование постановлений ТЦК может иметь дополнительные последствия:

ограничение права на выезд за границу;

проблемы с получением административных услуг;

сложности при трудоустройстве, особенно на государственную службу.

Поэтому лучше не игнорировать постановление, а тщательно изучить его содержание и, при наличии оснований – обжаловать его законным путем, рекомендует юрист Juscutum: "Обратиться за юридической консультацией и при получении повестки вызвать адвоката".