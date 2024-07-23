16 липня завершився 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним на оновлення даних. Від 17 липня це все ще потрібно зробити — через візит до ТЦК чи в застосунку Резерв+. Однак тепер військовозобов'язаним, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф.

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Штрафуватимуть не всіх. Міністерство оборони не ставить собі за мету, щоб всі були оштрафовані, стверджує речник відомства Дмитро Лазуткін. Мета – оновити оборонну базу, щоб розуміти, як будуватиметься система оборони України.

ТЦК поки намагаються уникати виписування штрафів, каже LIGA.net один з офіцерів столичного центру комплектування. Мовляв, люди могли мати поважні причини, з яких їм не вдалось оновити дані.

Накладені штрафи можна оскаржувати. У соціальних мережах навіть лунали припущення, що судових позовів щодо ТЦК тепер буде більше, бо це дешевше, ніж сплачувати штраф.

Але насправді – ситуація складніша, зазначає LIGA.net юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко.

Що потрібно знати про штрафи від ТЦК – розбираємо докладніше.

Кого і за що штрафуватимуть?

До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані. Із 17 липня на громадян України, які цього не зробили, можуть накладати адміністративні штрафи, каже представниця юридичного управління Генштабу ЗСУ, підполковниця юстиції Ірина Гарбуз.

В умовах воєнного часу цей штраф складатиме від 17 000 до 25 500 грн. "Якщо громадянин А, наприклад, змінює місце проживання у воєнний час без дозволу ТЦК, він вчиняє адміністративне правопорушення за ст. 210 КУпАП і може отримати штраф", – наголошує Мироненко.

За словами юриста, тепер громадян можуть штрафувати за:

Статтею 210 КУпАП: неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання; неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік; неоформлення військово-облікових документів; зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо. Статтею 201-1 КУпАП: непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби; неуточнення протягом 60 днів своїх військово-облікових даних; нез’явлення за повісткою; ненадання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна тощо.

Автоматично штрафи не виписуватимуть, каже Гарбуз. Термін відкриття провадження – від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення.

"Штраф – це певна процедура, – нагадує речник Міноборони Дмитро Лазуткін. – Мають бути протоколи, і має бути постанова".

ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу, зазначає юрист. "Але лише якщо людина не з’явилася без поважних причин, – наголошує він. – Чи не повідомила причину неприбуття на виклик, а ТЦК може підтвердити, що особу належним чином повідомили про дату, час і місце виклику".

Якщо недоброчесні громадяни спробують запропонувати гроші, аби уникнути складання протоколу про порушення – правоохоронці "викликають слідчо-оперативну групу для оформлення цієї події", зазначають LIGA.net представники Нацполіції.

Це можуть кваліфікувати як діяння, передбачені ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Тоді доведеться як мінімум заплатити ще один штраф – від 17 000 до 68 000 гривень.

Як перевірити штрафи від ТЦК?

Якщо людині виписаний штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, то побачити цю інформацію про себе можна в автоматизованій системі виконавчого провадження (AСВП).

У системі Опендатабот також будуть відображатися ті штрафи, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби.

Також сповіщення про штрафи від ТЦК буде приходити в Дію.

Чи можуть ТЦК виписати штрафи із порушеннями?

Ризик порушень через збільшене навантаження на ТЦК справді існує. Але він не є неминучим, каже юрист. ТЦК зобов'язані дотримуватися закону незалежно від обсягу роботи, нагадує Мироненко. І кожен випадок потребує індивідуального розгляду.

Серед можливих проблемних моментів:

недостатньо ретельне вивчення індивідуальних обставин;

помилки в оформленні документів;

неповне зазначення підстав для рішень;

порушення строків розгляду.

Мінімізувати такі ризики допоможе впровадження автоматизованих систем, посилення внутрішнього контролю, додаткові тренінги для персоналу та збільшення штату співробітників ТЦК.

Чи можливо оскаржити штраф від ТЦК?

Усі незгодні зі штрафами мають право звернутися до суду, каже Гарбуз. Це треба зробити протягом 10 днів з моменту винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Щоб запустити процедуру, потрібно подати адміністративний позов до місцевого районного суду (за розташуванням ТЦК) та сплатити судовий збір, додає Мироненко.

У позовній заяві необхідно вказати найменування суду, дані сторін, зміст вимог та обґрунтування, а також перелік доказів.

Можливі підстави для оскарження:

порушення процедури прийняття рішення;

невідповідність рішення фактичним обставинам;

неправильне застосування норм права;

прийняття рішення неповноважним органом;

недостатнє обґрунтування рішення;

порушення прав і свобод громадянина;

наявність нових істотних обставин.

Прогнози, що кількість судових позовів щодо ТЦК зросте, бо це дешевше, ніж сплачувати штраф, – мають підстави, але це – дуже спрощений погляд на ситуацію, наголошує Мироненко.

Перед тим як подавати позов, варто добре проаналізувати ситуацію та розглянути варіанти її досудового врегулювання.

З економічної точки зору, каже юрист, судові витрати далеко не завжди можуть бути нижчими за штраф: "Потрібно враховувати судовий збір, витрати на адвоката, можливі додаткові витрати".

З юридичної точки зору, подання позову не гарантує його задоволення. Для суду потрібні ще переконливі докази.

З процесуальної точки зору, судовий розгляд може тривати навіть роками. І протягом цього часу правовий статус військовозобов’язаного залишатиметься невизначеним.

"Збільшення позовів також може перевантажити судову систему", – додає юрист. Тож важливо знайти баланс між правами громадян та ефективністю системи комплектування ЗСУ.

Що буде з тими, хто ігноруватиме постанови ТЦК?

Якщо громадянин не сплачує штраф, справу можуть передати до органів державної виконавчої служби. Тоді на майно або рахунки боржника можуть накласти арешт, каже Гарбуз.

Ігнорування постанов ТЦК може мати додаткові наслідки:

обмеження права на виїзд за кордон;

проблеми з отриманням адміністративних послуг;

складнощі при працевлаштуванні, особливо на державну службу.

Тому краще не ігнорувати постанову, а ретельно вивчити її зміст і, за наявності підстав, – оскаржити її законним шляхом, рекомендує юрист Juscutum: "Звернутися за юридичною консультацією та під час отримання повістки викликати адвоката".