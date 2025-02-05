"На условном обменном рынке между минометчиками бракованные мины 120-мм калибра еще встречаются, но их стараются не брать", – рассказывает LIGA.net минометчик одного из подразделений Сил обороны на условиях анонимности.

Скандал вокруг бракованных мин 120-го калибра разгорелся осенью 2024 года, однако его эхо звучит до сих пор. Эти мины по заказу Министерства обороны изготовили предприятия акционерного общества "Укроборонпром", которые подчиняются Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Процесс замены бракованных 120-мм мин продолжается, говорят LIGA.net в Минобороны: "После устранения установленных нарушений производитель восстановил 1400 штук минометных выстрелов (один выстрел – одна мина. – Ред.) и поставил в воинские части ВСУ".

"При остром дефиците мин я готов стрелять украинскими, – добавляет минометчик. – Буду их сушить. Украинская мина идеально летит, когда она на сухих порохах, когда нормально срабатывает вышибной. Проблема, что это "идеально" получается не каждый раз".

Так что в условиях, когда критически острого дефицита нет – рисковать просто так никто не хочет, подтверждают LIGA.net еще два минометчика из разных подразделений.

Кто должен ответить за ситуацию и какие новые риски она создает – коротко.

Недолет, неразрыв, невыход. Как развивался скандал

В конце ноября 2024 года украинские защитники из нескольких направлений начали жаловаться, что мины 120-го калибра часто не срабатывают.

В частности, как пояснили LIGA.net в оборонном ведомстве, военнослужащие на линии фронта сообщали об отклонении минометных мин от точки прицеливания по дальности, невыходах мины из канала ствола миномета, отсутствии разрывов мин в цели, случаях догорания пороха при выходе мины из канала ствола миномета.

Справка 26 ноября Министерство обороны заявило, что активно



28 ноября Министерство стратегических отраслей промышленности 26 ноября Министерство обороны заявило, что активно расследует причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.28 ноября Министерство стратегических отраслей промышленности сообщило , что из партии в 54 000 мин, по которым возникли подозрения, подлежат возврату около 24 000.

Почти все компоненты боеприпасов оказались некачественными – диаметр металлической коробки мины, не соответствующий стандарту, отсыревший в некачественной упаковке порох, а также не всегда срабатывавшие взрыватели и капсули.

При этом, как уверял LIGA.net вице-президент Ассоциации литейщиков Украины Степан Клименко, проблем со стороны литейного производства не было – они возникли у дальнейших производителей, использующих литейные корпуса.

Во время встреч с представителями Минстратегпрома и Минобороны журналисты неоднократно пытались выяснить, почему многие компоненты оказались некачественными. Однако ответа не получили. Собеседники в СБУ на вопрос LIGA.net, видят ли в ситуации признаки вражеского влияния, ответили: проверка продолжается.

Кроме того, завод-поставщик, произведший бракованную партию мин, не выполнил значительную часть заказа Агентства оборонных закупок по боеприпасам и вернул часть средств. При этом, как позже LIGA.net рассказала экс-глава АОЗ Марина Безрукова, она "сделала все возможное, чтобы с этим производителем не подписываться, обращала внимание на риски, но со стороны Минобороны получила не поддержку, а давление".

Среди рисков, в частности, были контракты с превышением возможностей завода-производителя. Но, как заявил 13 января глава Минстратегпрома Герман Сметанин, такое контрактование якобы должно заставлять заводы производить больше, чем они способны.

"Условно. Завод говорит, что может выработать 50 000 в следующем году. А я говорю: а сколько в 2026-м? – "Ну, может, если поработаю, то 75 000-100 000". Тогда я иду в Минобороны и говорю: заключите контракт на 150 000. Но делать больше, чем он может", – объяснил свою логику министр.

"Замечаний не было". Как происходит замена бракованных мин

По состоянию на начало 2025 года, по убеждению Сметанина, все недостатки уже устранили, а контроль за качеством при производстве мин усилили. К середине января Минобороны уже получило 32 400 мин 120-мм калибра вместо изъятых 54 000 бракованных. Производитель меняет 100% продукции за свой счет.

По его словам, в целом в прошлом году о некачественных минометных минах на фронте сообщалось трижды. Два случая, в том числе в отношении 82-го калибра, не подтвердились.

Сейчас на фронт поставляют 120-миллиметровые мины с новым взрывателем и основным зарядом, а также после тщательной проверки геометрических параметров.

"После устранения установленных нарушений предприятие-производитель в рамках рекламационной работы возобновило 1400 штук минометных выстрелов и поставило в воинские части ВСУ", – говорят LIGA.net в Минобороны.

Замененные мины прошли подконтрольную эксплуатацию в ходе боевого применения в трех бригадах Сил обороны на одном из направлений, отмечают в ведомстве. По итогам боевого применения каждая из бригад ВСУ составила протоколы, из которых следует, что минометные выстрелы испытания выдержали и поддаются корректировке.

"По информации Командования сил логистики ВСУ, во время боевого применения замечаний к качеству замененных минометных выстрелов не последовало, жалоб от воинских частей на качество замененных выстрелов не поступало", – подчеркивают в Минобороны.

Все три минометчика, с которыми анонимно говорила LIGA.net, подтверждают: с начала 2025 года бракованные мины украинского производства на фронт не поступали.

Однако, как отметил LIGA.net один из артиллеристов, на условном "обменном рынке" между минометчиками бракованные мины из этой скандальной партии еще есть. Просто их стараются не брать и отказываются от них.

"Легко сказать: давайте мы соберем все мины, после того, как они уже разъехались на разные огневые позиции, – говорит он. – Но ради того, чтобы их вывезти, надо гнать туда машину, лишний раз подставляясь под FPV-дроны, и носить груз. Легче эти мины не использовать и, условно говоря, списать".

Кто несет ответственность и что дальше

Минометчики признают, что работать украинскими минами очень удобно: "Под них таблицы стрельбы хорошо работают, их пристреливаешь с минимальными поправками".

Проблема только в том, что их качество – неоднородно.

За контроль качества вооружения, закупаемого для войска, полностью отвечает Министерство обороны. Так что ситуация с предприятием, которое поставило партию некачественных мин и провалило поставку снарядов, выявила лаг в процедуре контроля качества МО, говорит LIGA.net глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Смогло ли ведомство починить этот элементарный процесс, выяснить пока не удается, – говорит он. – Пока никого за эту историю так и не наказали".

Квалификацию уголовного производства, которое ведет ГБР, ведомство не уточняет.

Отвечая на вопросы журналистов, Сметанин признал, что никто не понес даже кадровой ответственности за брак. "Если вы хотите, чтобы сняли все руководство предприятия – я считаю, что это не пойдет на пользу", – сказал министр.

В то же время Сметанин признал свою политическую ответственность за ситуацию с минами: "Я отчитывался перед обществом, в Верховной Раде, я сижу сейчас перед вами. И, в принципе, вся политическая ответственность, легла на меня".

После этих заявлений министра выглядит так, что нет готовых брать на себя ответственность за изготовление бракованных мин и проваленные контракты, отмечает LIGA.net представительница Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко: "Очень маловероятно наказание кого-то, кроме дождя и досадной случайности".

Еще один риск, по ее словам, состоит в том, что практика контрактования с преувеличением возможностей завода-производителя может масштабироваться.

"Сметанин говорит, что не видит оснований для аудита того, как потрачены деньги на этих заводах, – рассказывает она. – По словам министра, деньги выдавали под закупку оборудования, которое оплачивалось только после того, как было установлено. Следует проверить, насколько потенциал заводов соответствовал объемам заказа".

Николаенко добавляет, что невыполнение поставок фиксировалось и по другим видам боеприпасов, которые были законтрактованы у этих украинских заводов.

В Минобороны уверяют LIGA.net, что работают над совершенствованием процессов: "Министерство обеспечивает прозрачность и подотчетность перед общественностью в пределах, не ставящих под угрозу безопасность государства, и продолжает работать над усовершенствованием процессов поставок для удовлетворения потребностей украинской армии".