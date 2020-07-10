Свежие "пленки Деркача", на этот раз якобы с записями переговоров пятого президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, больно бьют по Украине - независимо от того, фальшивы или нет. В первом случае мы все равно теряем доверие международных партнеров, которые станут осторожнее в словах и поступках. Во втором, если Порошенко действительно писали и это не монтаж - где гарантия, что те же или другие люди не слушают и шестого президента Владимира Зеленского тоже? Разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Народный депутат (внефракционный), экс-регионал Андрей Деркач обнародовал на своей странице в Facebook аудиозаписи, которые назвал разговором Порошенко с Путиным. Он уточнил, что этот разговор состоялся 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево. По данным Генштаба ВСУ, только в период с 15 по 18 февраля 2015 года в боях с Россией за дебальцевский плацдарм погибли 110 военнослужащих, семерых взяли в плен, 18 пропали без вести (данные из анализа ГШ от 3 февраля 2016 года).

На записях Деркача голоса, похожие на голоса Порошенко и Путина, в дружеском тоне и со смехом обсуждают "интересы обеих стран", миротворцев на Донбассе, экономические перспективы - "потому что ситуация действительно очень хреновая", и рейтинги (LIGA.net не утверждает, что это подлинная запись, без монтажа или другого внешнего вмешательства).

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Фрагмент №1:

Порошенко: С наступающим, я не знаю, раньше это называлось международным днем солидарности трудящихся, поэтому не знаю, изменили (в России) это название или нет. Мы пока старое оставили

Путин: Да хрен его знает (смеется)

Порошенко: Ясно, мы с вами люди трудящиеся, может, и до солидарности дойдем (смеется)

Путин: Официально называется он у нас - праздник весны и труда, вот так

Порошенко: Вот так вот. Романтично

Фрагмент №2:

Порошенко: Могу вам сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается

Путин: Зря вы так думаете. Украина - интересная и красивая страна...

Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Большое спасибо

Путин: Обнимаю. До свидания, давайте

Сложно судить по тому, что этой записи Порошенко-Путина, что изъято, а что добавлено

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если хоть какие-то записи имели место, то это значит, что в распоряжении внешних сил (возможно, ФСБ) могут оказаться и другие компроматы на высшее руководство государства. И не только на Порошенко: Зеленскому - приготовиться.

А это уже не первая запись, слитая Деркачом в сеть. В мае он же обнародовал аудиоматериалы, которые, как утверждает, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на президента Порошенко. Деркач говорит, что записи подтверждают попытку Байдена вмешаться в дела Украины через набсоветы крупных предприятий.

Прослушать записи можно здесь: Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ

В начале 90-х Деркач прошел обучение в Высшей школе КГБ в Москве, сейчас это Академия ФСБ России. LIGA.net не удалось выяснить, откуда он взял свои аудиозаписи и продолжается ли такая прослушка в кабинете уже Зеленского: оба его телефона не отвечают. Но, публикуя свежую порцию аудиозаписей, Деркач в своем фейсбуке указал, что их ему передали (без фамилий) некие журналисты-расследователи.

Украинский дипломат, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, что подобный разговор по телефону между Порошенко и Путиным мог иметь место. "Очень сложно судить по тому, что попало на записи, что изъято, что добавлено", - намекнул он LIGA.net на возможность монтажа. Но, говорит, c учетом ситуации 2015 года и отношений президентов такой разговор возможен. "Я видел их общение в Париже. И представить такой диалог могу. Стиль разговоров явно похож и на Порошенко, и на Путина", - отметил он.

Комментируя обсуждаемое в соцсетях мнение, что Порошенко не мог использовать другую тональность по дипломатическим нормам, Бессмертный заявил: наоборот, фразы недопустимы с точки зрения международного и дипломатического этикета.

ЧТО ДАЛЬШЕ. У Порошенко пленки Деркача назвали "вбросом" и отрицают их аутентичность. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом, сказали в партии. "Во время Порошенко были освобождены 70% оккупированного Донбасса", - напоминает народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

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По ее словам, за вбросом стоит Кремль, который хочет расправиться с Порошенко и ослабить действующую украинскую власть. "Ведь кто будет звонить Зеленскому, если любой закрытый разговор, - с Трампом, Путиным, Байденом или Меркель, - потом станет достоянием всех?" - объясняет она. Но Зеленский молчит, потому что такая шумиха отвлекает внимание от самого шестого президента, уверена Геращенко.

Ранее при Зеленском уже было несколько скандалов с прослушкой высших чиновников: когда в сеть попали записи с совещания у экс-премьера Алексея Гончарука и из кабинета тогдашнего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

В Офисе президента не под запись говорят, что ситуация, когда лидеров государства или высших чиновников записывают, а потом эти записи попадают в частные руки - недопустима. Особенно если это связано с исполнением государственных функций, а не коррупционных вещей. "На каком-то этапе, вы же понимаете, люди будут просто бояться с нами разговаривать", - цитирует LIGA.net источник в офисе.

На каком-то этапе, вы же понимаете, люди будут просто бояться с нами разговаривать

Он заверил, что сейчас самое важное - выяснить, кто и по чьему заказу подготовил пленки Деркача. Для правоохранительных органов это приоритетная задача, утверждает представитель Зеленского: "Ситуация непростая, есть международные риски".

В Госбюро расследований сегодня не смогли ответить на вопрос LIGA.net, началось ли расследование по записям якобы разговора Порошенко и Путина, а также возможных несанкционированных прослушек уже президента Зеленского. "Следователи не дали разрешение на разглашение какой-либо информации. Мы уточним и сможем ответить в понедельник", - обещают в пресс-службе бюро.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в беседе с LIGA.net не исключил, что юристы будут настаивать на расследовании пленок Деркача в ГБР: "Я это с Порошенко еще не обсуждал. Но по Байдену (первая часть пленок Деркача) было подано заявление в ГБР о преступлении, поскольку он опубликовал записи, которые представляют собой государственную тайну. Возможно, новые записи будут новым эпизодом".

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