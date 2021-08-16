Ситуація в Афганістані, українські конспірологи-антивакцинатори. Що треба знати вранці

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Рекомендує Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net. Афганістан. Ситуація на ранок після перемоги Талібану: відео з нічного аеропорту

Вчора, 15 серпня, пав Кабул, таліби отримали контроль над всією територією Афганістана. Це сталося через 6 місяців після того, як США вивели свій збройний контингент. 20 років зусиль коаліції західних країн, 2 трлн доларів, сотні проектів з демократизації і розвитку… все марно. Навіть гірше, ніж у 2001, тоді частина країни опиралась талібам.

Для нас важливіше питання не чому так сталось, а що далі: США та весь колективний Захід спотикнеться від дорогого фіаско і всесвітнього ляпаса і пирне в ізоляціям. Або навпаки – спробує довести, що демократичні рецепти працюють, а Афганістан прикре виключення. Для України від цього вибору дуже багато чого залежить. Більше за посиланням.

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Рекомендує Дмитро Фіонік, керівник редакции якісного контенту. Протоколи берлінських мудреців. Як українські антивакцинатори об’єднуються з німецькими

І знов про конспірологів-антивакцинаторів. Вони-таки реальне зло. За кумедною обгорткою тут і чиясь смерть і зниження рейтингів Fitch. Рептилоїди, масони, ілюмінати та інша маячня проти поліції. Цього разу – берлінської. Українські конспірологи об’єднуються з європейськими. А саме – з найбільшим антиковідним рухом Німеччини Querdenken та домовляються про співпрацю з європейськими однодумцями.

На початку серпня Querdenken провів наймасштабнішу європейську акцію противників локдауну та вакцинації від коронавірусу (на вулиці вийшло близько 5000 людей). Серед активних учасників українець, засновник організації Stop Fake Pandemic Сергій Мікітен та його друг і однодумець Сергій Хіміч. До Німеччини їх офіційно запросили організатори.

Під час пригод у Берліні за українцями спостерігала наша кореспондентка. Більше за посиланням.



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