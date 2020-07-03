Скандал с ГБР, инвестклимат в Украине и коворкинги компании EVO. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ГБР изъяло оборудование ПВО. В результате скандала запчасти вернули

В Украину нелегально ввезли из России запчасти для систем ПВО. Героическая работа. Но ГБР при содействии СБУ это расследует, чтобы наказать виновных: установить всю цепочку, всех задействованных агентов как в Украине, так и в России. Через купленные суды выбили справки, позволяющие вломиться сразу в несколько военных частей. И, превысив полномочия, изъяли элементы ПВО. Армия сказала: вы охренели? ГБР быстро отступило. Но ситуация поразительная. Потому что в этой истории есть как измена со стороны правоохранительных органов, так и угроза безопасности страны. Очень похоже, что спецслужбы России обкатали сценарий, как за деньги и всего за пару часов выключить оборону Украины с помощью марионеток в силовых органах и судах. Ну а еще выяснить руками украинских следователей, кто и как вывозил из России дефицитные запчасти. Чистое безумие. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

Почти две трети СЕО компаний-участниц Европейской Бизнес Ассоциации считают инвестклимат в Украине неблагоприятным. И это — минимум за последние пять лет. Таковы результаты традиционного исследования ЕБА. Конечно, есть соблазн списать все на последствия коронакризиса. Но при выставлении оценок топ-менеджеры учли факторы, которые не зависят от пандемии и карантина - слабую судебную систему, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией, постоянные ротации в правительстве, приостановка реформ. Да, позитив тоже есть. Но стоит учитывать, что опрос проводился до последнего громкого события — отставки главы НБУ Якова Смолия. Иначе итоговый результат почти наверняка был бы еще хуже. Еще один маркер — на улучшения во втором полугодии надеются только 15% опрошенных. И это крайне тревожный сигнал, который бизнес посылает власти. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Компания EVO решила навсегда перейти на удаленный режим работы

Украинская компания EVO (разрабатывает Prom, Kabanchik и другие популярные маркетплейсы) полностью переходит на удаленную работу. Офисы превратят в коворкинги, куда сотрудники смогут приходит поработать — сами или с коллегами. Здравое решение с точки зрения оптимизации расходов. Зачем платить за офис, если сотрудникам комфортно работать из дому? Ждём, когда этому примеру последуют другие компании. Кажется, этот тренд надолго. Больше по ссылке.

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