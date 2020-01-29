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29.01.2020, 09:00

Сколько будет стоить газ и рост реальных зарплат. Что надо знать этим утром

Сколько будет стоить газ и рост реальных зарплат. Что надо знать этим утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 28 января. Температура от -2 до 0, курс доллара 24.72.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В Украине рекордный рост реальных зарплат. На самом деле - нет

Вчера Госкомстат опубликовал статистику по зарплатам в декабре и за 2019-й год. По сравнению с ноябрем  реальная (с учетом инфляции) зарплата выросла на рекордные 15,1% и достигла в среднем 12 264 грн.

Но даже пиарщики на банковой не спешат заявлять о фантастическом достижении и окончании эпохи бедности.  Во-первых, декабрь плохой месяц для сравнения: 13 зарплата, премии и отпускные каждый год ломают всю статистику. Во-вторых, реальный рост зарплат в Украине за весь прошлый год составил 11,3%. Но даже это “статистическое” улучшение, почувствовали далеко не все украинцы. Доходы всего населения за первое полугодие 2019-го выросли на 7,4%. Приличный рост, но до конца эпохи бедности далековато. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Нафтогаз рассчитал стоимость газа по новой формуле. Какой будет цифра в платежке?

Нафтогаз рассчитал новую стоимость газа для населения. Хорошая новость: в январе платить за газ придется меньше, чем год назад. Плохая - в декабре было еще дешевле. Как Нафтогаз определяет цену и сколько будет работать новая система - в нашем материале. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Трамп представил свой план создания палестинского государства

Трамп предложил свой план, как решить арабо-израильский кризис. Израилю план понравился, Палестине - нет. Но в США говорят, что к скептицизму готовы. Если коротко, американцы предложили в два раза больше территорий Палестине, экономический план и $50 млн инвестиций. Взамен Палестина признает Израиль и согласится на ряд условий. Со временем, считают в Вашингтоне, Палестина пойдет на эти условия. А пока сторонам предлагают продолжить переговоры. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Vodafone Украина после смены владельцев хочет занять до $1 млрд

Один из крупнейших мобильных операторов Украины готовится залезть в большой долг до 1 млрд долларов. А ведь совсем недавно, в декабре 2019 года, была закрыта сделка - компанию у российских акционеров выкупил небольшой мобильный оператор Bakcell, за которым стоит  азербайджанский холдинг, зарабатывающий деньги на нефти. Но побыв месяц собственником украинского оператора, он решил, что надо взять в долг. Причём речь идёт о сумме, которая превышает стоимость самого приобретения. Кто знает, может Vodafone теперь скупит украинских интернет-провайдеров иди построит 5G сеть через пару лет. Самое важное, что надо знать нам, пользователям: если азербайджанцы таки готовы будут потратить у нас такие деньги на инфраструктуру, то связь станет качественней. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, дональд трамп, НАК Нафтогаз, зарплаты, Vodafone
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