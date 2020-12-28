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Сколько жизней унес COVID-19, украинские дороги в 2020 году. Что надо знать утром

28.12.2020, 09:30
Сколько жизней унес COVID-19, украинские дороги в 2020 году. Что надо знать утром - Фото
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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Миллион украинцев заболели коронавирусом. А сколько жизней в реальности унес COVID-19

В конце прошлой недели Украина преодолела отметку в 1 млн заболевших коронавирусом. Мы детально разобрали, из чего состоит эта цифра и что скрывается за круглой статистикой. Короткие выводы: Украина не хуже и не лучше других сдерживает эпидемию. По показателю количества заболевших на 100 000 человек мы между Россией и Турцией. В ряде малых городов Украины ситуация с вирусом хуже. Например, в Каневе болел каждый 10-й, а в Киеве – каждый 40-й. Женщины чаще болеют (60%), но реже умирают от коронавируса (летальность 1,3%, а у мужчин – 2,3%). 17 395 человек погибли от коронавируса официально ( на 24 декабря). Но это не весь урожай вируса. Избыточная смертность в октябре была 18,5% или почти 11 000 человек. Это в три раза больше, чем погибло от ковида за этот месяц. Но большинство из них, прямо или косвенно, тоже убил COVID-19. Будьте здоровы! Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский отреагировал на дело Татарова: Не могу делать выводы, что он – коррупционер

Президент Владимир Зеленский снова играет хорошего парня. Комментируя дело Татарова, хороший парень-президент сказал: коррупции в своем окружении не потерпит.

Но, говорит, если что-то с Татаровым и было, то давно. И по тем давним делам вообще "всех отпустили".

Нет, господин президент, никаких всех никто никуда не отпускал. Ваш Офис генпрокурора над этим старательно трудится, вставляя палки в колеса НАБУ. Но пока еще все не так плохо.

А вот играть хорошего парня вам с каждым днем будет труднее. В это верят все меньше людей. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. 7 удивительных вещей, которые случились с дорогами в 2020 году (не только хороших)

Если вспомнить, что случилось в Украине в 2020-м, кроме коронавируса, наверняка многие вспомнят президентскую программу "Велике будівництво". 

Хорошая ли это идея? Отличная! Но, как это часто бывает, у любого хорошего начинания случаются побочные эффекты.

Мы попытались вспомнить все важное, что случилось в 2020-м в дорожном строительстве. Получилось семь знаковых событий. Больше по ссылке.

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