Сколько жизней унес COVID-19, украинские дороги в 2020 году. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 28 декабря. Температура от +1 до -1, курс доллара 28.39
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Миллион украинцев заболели коронавирусом. А сколько жизней в реальности унес COVID-19
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский отреагировал на дело Татарова: Не могу делать выводы, что он – коррупционер
Президент Владимир Зеленский снова играет хорошего парня. Комментируя дело Татарова, хороший парень-президент сказал: коррупции в своем окружении не потерпит.
Но, говорит, если что-то с Татаровым и было, то давно. И по тем давним делам вообще "всех отпустили".
Нет, господин президент, никаких всех никто никуда не отпускал. Ваш Офис генпрокурора над этим старательно трудится, вставляя палки в колеса НАБУ. Но пока еще все не так плохо.
А вот играть хорошего парня вам с каждым днем будет труднее. В это верят все меньше людей. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. 7 удивительных вещей, которые случились с дорогами в 2020 году (не только хороших)
Если вспомнить, что случилось в Украине в 2020-м, кроме коронавируса, наверняка многие вспомнят президентскую программу "Велике будівництво".
Хорошая ли это идея? Отличная! Но, как это часто бывает, у любого хорошего начинания случаются побочные эффекты.
Мы попытались вспомнить все важное, что случилось в 2020-м в дорожном строительстве. Получилось семь знаковых событий. Больше по ссылке.
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