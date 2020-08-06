Сколько стоит Динамо Киев, взрыв в Бейруте, цены на аренду жилья. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 6 августа. Температура от +16 до +31, курс доллара 27.57

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сколько стоит Динамо Киев

Болельщики Динамо так достали владельца клуба Игоря Суркиса, что он заговорил о возможной продаже: триггером стало назначение главным тренером Мирчу Луческу, экс-наставника Шахтера. Реально ли сейчас продать легендарный клуб и, главное, за сколько? Мы изучили отчетность Динамо и поговорили с околофутбольными бизнесменами и владельцами клубов. Все сходятся во мнении - как бизнес Динамо стоит ноль, и потом придется еще доплачивать. В каком финансовом состоянии клуб, что к этому привело и есть ли бизнес-модель, которая позволила бы ежегодно не “сжигать” десятки миллионов долларов без ощутимого результата, в статье Сергея Шевчука. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это почти Хиросима". 10 самых страшных техногенных взрывов в мире: не только Бейрут



Взрыв в Бейруте - страшная вещь. Но человеческая глупость еще не раз приведет к таким последствиям. Достаточно глянуть в прошлое, чтобы понять: мы, как общность людей, не учимся на своих ошибках. Напоминаем вот здесь: 10 техногенных ужасов в нашей подборке. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Лето и карантин обвалили цены на аренду жилья в Киеве. Чего ждать осенью?

Недвижимость считается тихой гаванью для инвестиций, сейчас для нее настали непростые времена. И касается это не только бизнес-центров, но и обычных квартир. Какая разница, где физически находиться, в Киеве или, к примеру, в родном Житомире, если можно работать удаленно? Если туризм и авиация точно удержиают статус главных пострадавших от коронакризиса, то недвижимость - один из явных претендентов на в топ-3. Но и здесь есть исключения, какие - читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Samsung представила обновленную линейку флагманских устройств: все детали и цены

В мире Android-смартфонов появился новый флагман. Последняя модель Galaxy Note от Samsung напичкана всем, что только может быть в современном смартфоне: стильный дизайн, мощная камера, быстрая память, огромный яркий экран и даже фирменный стилус. Представить смартфон с такими характеристиками еще несколько лет назад было сложно. Тем интереснее пофантазировать о том, какими будут флагманы еще через несколько лет. А Samsung, кстати, обновила всю линейку гаджетов: кроме смартфонов представлены новые планшеты, часы, наушники и даже гибкий смартфон. Почитайте, если планировали обновить технику. Только не удивляйтесь ценам - это Samsung, здесь за качество придется заплатить. Больше по ссылке.

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