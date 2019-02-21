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21.02.2019, 18:25

"Скоро мы удивим Россию". Интервью Климкина - за минуту

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

LIGA.net отобрала самое интересное из интервью главы МИД Украины

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"К 2030 году половина украинцев будут жить за границей". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал интервью сайту Цензор.нет - о проблемах и угрозах для Украины, новой войне и вызовах. Журналист LIGA.net отобрал самое интересное.

Компромисс по Донбассу - это ОК, но не такой. "Заморозка - это плохая опция. Идеальных решений на самом деле не бывает. Нам придется идти на компромиссы. Но то, что никогда не произойдет, так это легализация структур, которые Россия создала на оккупированных территориях, и инкорпорация этих структур в Украину. Пока Россия не уберется с Донбасса, он не имеет шансов быть инкорпорирован в Украину. А по всему остальному можем разговаривать".

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К 2030 году за границей будет половина украинцев. "Через 5-10 лет количество украинцев, которые будут жить в Украине и за границей, будет примерно одинаковым. Поэтому нужно отойти от логики "Родина и диаспора". Нужно рассматривать украинство как глобальный феномен… В конце концов нужно заняться зарубежными украинцами".

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Россия готовит газовую войну. "Северный поток-2 сейчас является серой транзитной зоной, поскольку там Газпром может делать все, что ему заблагорассудится. Поэтому, как только проект состоится, РФ точно сорганизует новую газовую войну. Причем сценарии достаточно понятны. Они полностью перекроют любой транзит через нашу газотранспортную систему. Поэтому распространение европейских правил (ЕС навязывает РФ свои директивы, - ред.) на Северный поток-2 - это важнейший элемент".

Удивим Россию в Керченском проливе. "Мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса… Второй аспект - контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море... Есть идеи по покупке или лизинга военных кораблей, совместной работы экипажей. Все опции мы обсуждаем. Надеюсь, нам удастся удивить Россию"

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Моряков сейчас не освободить. "Россия сознательно использует моряков как товар. Причем она использует и своих граждан как товар. И играет ими в контексте выборов. Я рискну сказать, что, если бы не желание России любой ценой вмешиваться в выборы, у нас был бы шанс освободить заключенных. Но использование их как разменной карты в контексте выборов значительно усложняет процесс".

Модели для Донбасса нет. "Вместе с компонентом безопасности нам нужен стратегический план, как экономически в корне перестроить Донбасс... Абсолютное большинство индустриальных мощностей Донбасса уже никогда не заработает. Нужно выработать новую экономическую модель. Иначе любая экономика не будет работать, и наши партнеры это прекрасно понимают. На сегодня, к сожалению, комплексного видения нет".

План Сайдика - плохой. "Меня любят спрашивать: а что там Сайдик написал? Он, например, предлагает, чтобы вопрос завершения работы международной миссии должен решаться в рамках нормандского формата. То есть Россия будет фактически решать, когда миссия завершит свою работу. И таких крючков в предложениях Сайдика очень много".

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Россиянам усложним въезд. "Если вводить визовый режим с Россией, он должен быть биометрическим, чтобы люди въезжали по нормальным биометрическим паспортам. Кроме того, считаю, что для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы, как это действует во многих странах. То есть, когда российские граждане будут приезжать в Украину, они должны на соответствующем сайте сообщать заранее о своем визите. За три или за пять дней. Конечно, будет опция для срочных случаев".

Медведчук – не шпион, но... "То, что он открыто отстаивает русскую линию в Украине, должно способствовать нашей консолидации. И тот, кто открыто выражает и проводит российскую линию, должен быть для каждого и всех в украинском обществе опаской. И в политическом контексте, и в медийном, и в любом другом… Он же не шпион. Медведчук - агент российского влияния, а не российской разведки".

Нужно разрешить двойное гражданство. "Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства. За исключением России! Поскольку мы в состоянии войны, никакого двойного гражданства с Россией не может быть. Нужно четко прописать балансы, все права и обязанности… Мы разрабатываем предложения… Сможем ли мы это сделать до выборов - я не знаю, честно говоря".

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Теги: война, Донбасс, павел климкин, интервью
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