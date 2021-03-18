В самой пророссийской парламентской партии – война кланов. В 2018 году, стиснув зубы, они объединились ради похода в парламент под вывеской ОПЗЖ. Но так и не стали близкими партнерами, сохраняя натянутые отношения. Три года длилось шаткое перемирие. Пока Офис президента не вступил в войну на стороне одного из кланов – и не ударил по ключевому игроку, Виктору Медведчуку.

Так одним ударом власть отсекла голову кремлевскому клану. Цена вопроса в этой войне – примерно 15-20% избирателей (второе-третье место на парламентских выборах). У каждого из кланов свой мотив. Но всех объединяют деньги. У кланов есть свои олигархи, требующие, если не новых миллиардов, то, как минимум, защиты текущих активов.

Как устроена пророссийская политическая ниша в Украине, кто платит, кто центр влияния, какие цели и задачи ставят перед собой первые лица – в материале LIGA.net.

ОСКОЛКИ ПАРТИИ РЕГИОНОВ И ОППОБЛОКА

Самая эффективная пророссийская партия была сформирована на осколках Партии регионов. Которая была основана еще в 2001 году, и политически "умерла" в 2014 году, после этого знамя друзей Москвы подхватил Оппозиционный блок, а после него в 2018 году – Оппозиционный блок – За жизнь. Партия Оппоблок (без приставки За жизнь) тоже все еще существует.

На парламентских выборах 2014-го Оппоблок позволил выходцам из Партии регионов получить третью по численности фракцию в парламенте. Кроме ближайших соратников Виктора Януковича, в партии остались олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, окружение Рината Ахметова, несколько депутатов провел и Виктор Медведчук (Владимир Путин – крестный отец его дочери). Именно возвращение кума Путина в публичную политику стало переломным моментом для Оппоблока.

Летом 2018 года Медведчук вступил в партию За життя и возглавил ее политсовет. Осенью того же года группа Бойко-Левочкина подписала соглашение о сотрудничестве с партией на президентских и парламентских выборах. В обмен лидер За життя Вадим Рабинович поддержал Юрия Бойко на выборах президента.

Партия Оппоблок, где у руля остались люди Рината Ахметова, расценила это как предательство и исключила Бойко и Левочкина из партии, провела закрытый съезд и выдвинула в президенты Александра Вилкула. Так развод Ахметова с Бойко/Левочкиным/Медведчуком был оформлен официально.

Но вечных друзей и врагов в политике не бывает. В мае 2020 года, накануне досрочных парламентских выборов, собеседники LIGA.net из групп Левочкина-Бойко, а также из группы Ахметова говорили о вероятном объединении Оппоблока и ОПЗЖ. Планировался объединительный съезд. Факт переговоров подтверждал Рабинович: "Участие в них принимаю я, Вадим Новинский. А вот Ринат Ахметов, несмотря на заявления прессы, в переговорах не участвует", – отметил нардеп в эфире одного из телеканалов.

По словам собеседников LIGA.net, группа Ахметова согласилась на поход на выборы вместе с Медведчуком. Камень преткновения – квоты. Изначально каждая из трех групп должна была получить треть мест в общем списке. Но в итоге на парламентские выборы ОПЗЖ пошла без людей Ахметова и заняла второе место (13%, 44 депутата). Оппоблок Ахметова не прошел в Раду, набрав 3% голосов.

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"Левочкин – очень опытный аппаратчик и понял, что партия с четкой пророссийской риторикой сможет набрать больше голосов, чем с умеренной позицией, которую позволял себе Ахметов", – говорит LIGA.net политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. По его мнению, за союзом Бойко-Левочкина и Медведчука стоит "голый расчет и опыт аппаратных игр".

"Что-то совместное у Рината и "газовиков" вряд ли будет. Они могут договориться о ненападении", – считает LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

По словам Батозского, Ахметов всю свою жизнь "раскладывает яйца в разные корзины": "Зачем ему свой проект, если он дал эфир Гройсману с Ляшко, курирует группу Павлюка в Раде. Он всегда берет места в списках. Пойдут ОПЗЖ без Медведчука, он вставит им, например, Мусу Магомедова. Ахметову не интересна эволюция партийной системы. Ему нужны голоса".

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПЗЖ

Сегодня фракция ОПЗЖ представлена двумя крупными политическими группами: Бойко-Левочкина (так называемые "газовики") и группа Медведчука-Рабиновича. На партийном уровне контроль разделен 50 на 50. Ключевые решения принимаются стратегическим советом партии, куда входят четыре человека: Бойко, Левочкин, Медведчук и Рабинович. Согласно уставу ОПЗЖ, эта четверка созывает съезд партии, имеет право отменять решения региональных ячеек.

Отдельный центр влияния в ОПЗЖ занимает киевский застройщик Вадим Столар, который провел в Раду пять депутатов по квоте Рабиновича. "Столар заполучил места у Рабиновича. Тот даже своего верного друга Кацмана, многолетнего помощника, не включил", – рассказывает LIGA.net нардеп из крыла "газовиков".

В структуре ОПЗЖ Столар – более-менее самостоятельная фигура. "Он рассчитывал попасть в парламент и участвовать в распределении квот при кадровых назначениях, – говорит Батозский. – Но из-за монобольшинства история с партийными квотами не работает. Работают советы. Что делает Левочкин? Он приходит и говорит: "Вам же люди нужны? У меня есть качественные профессионалы" и продает людей. Столар думал, что будет делать тоже самое и сможет влиять через фракцию на Киев".

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В ОПЗЖ также есть шесть нардепов, которых сложно зачислить к вышеперечисленным орбитам. К примеру, харьковский бизнесмен Александр Фельдман или многолетняя помощница нардепа от Оппоблока Сергея Кивалова Антонина Славицкая. Отдельно и депутат Александр Лукашев, руководитель юридического отдела Фонда Сергея Шахова. Последний входит в лояльную Банковой депутатскую группу Довіра.

КЛАН "ГАЗОВИКОВ". Прагматичное крыло

Группа Бойко-Левочкина провела в Раду 19 из 44 нардепов ОПЗЖ. Вместе с ними – глава Одесской ОГА времен Януковича Николай Скорик, самый старый депутат девятого созыва Юлий Иоффе, экс-министр соцполитики Наталья Королевская, друг олигарха Дмитрия Фирташа Михаил Папиев. Фирташ – главный финансовый донор группы.

Группа Левочкина – это классические чиновники и схематозники, которые всю жизнь привыкли зарабатывать за счет должностей, – говорит Батозский

Несмотря на проблемы Фирташа с американским правосудием, соратники поддерживают с ним связь. Но политически олигарх слабо влияет на ситуацию в ОПЗЖ. "Да, газовики его уважают и чтят, но делами в Украине занимается больше Левочкин", – говорит LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.

Левочкина и Фирташа объединяет совместный бизнес. Сестра Левочкина Юлия контролирует 14% холдинга Ostchem, в который входят заводы Черкасский Азот, Ривнеазот и Северодонецкий Азот. "У Фирташа проблемы с США, поэтому он в тишине. Но газовый бизнес никуда не делся. Просто с юридической точки зрения Фирташу нужно молчать", – говорит Батозский.

Левочкин, комментируя в апреле 2020 года проблемы Фирташа с законом, выразил надежду, что Зеленский "поймет, что власть должна взаимодействовать с бизнесом". Прошел почти год, и в свете санкций против партнеров по ОПЗЖ у "газовиков" есть повод насторожиться.

Зеленский публично поддержал санкции США против олигарха Игоря Коломойского. И добавил, что для него фамилии не играют роли в вопросе "восстановления справедливости": будь то "Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой".

Но кое-кто в ОПЗЖ все-таки ближе для Офиса президента, чем другие. Именно этим объясняются ситуации, когда половина ОПЗЖ голосует за нужные власти решения, а половина – выступает против. Чаще других кнопку "за" нажимает крыло Бойко-Левочкина.

Собеседник LIGA.net в руководстве ОП уверяет, что никаких гарантий безопасности эта группа не получала. "Мы им прямо говорим: "Смотрите, СНБО каждый раз что-то новое принимает. А вдруг Интер заберут?!". Они взамен предлагают быть спарринг-партнером во втором туре президентских выборов", – рассказывает собеседник. И добавляет: за коммуникацию с Левочкиным в ОП отвечает Ермак (глава Офиса президента).

"Президент с ними лично не общается. Он может сказать: "Есть земельная реформа, не суйте правки, потому что у нас МВФ и кредиты". Те скажут, что подумают, и идут обсуждать с Андреем (Ермаком. – Ред.)", – объясняет источник в ОП.

Что касается парламента, то с ОПЗЖ общается в основном Давид Арахамия, рассказали LIGA.net три собеседника в руководстве фракции. При этом утверждают, что сотрудничают только с крылом "газовиков". Больше всего с Папиевым, как с координатором группы.

Также в ОПЗЖ есть "тематические люди" с мандатом на переговоры. "Они говорят с нами, но потом идут утверждать с руководством. По поводу выборов мы общались с Пузановым, когда голосовали за изменения квот на местных выборах. По экономике у них есть Колтунович. В целом по комитетам и на низовом уровне они намного конструктивнее, чем Евросолидарность", – рассказывает один из руководителей фракции СН.

Специфика ОПЗЖ в том, что они все бизнесмены, с ними очень легко говорить. У них всегда есть предметный интерес. Давид так с ними и выстраивает отношения, — говорит один из руководителей СН

Арахамия в интервью Фокусу рассказал, что в ОПЗЖ чаще всего общается с Бойко, Медведчуком, Папиевым и Левочкиным. Более того, лидер СН заявил, что у Бойко "очень проукраинская позиция практически по всем вопросам", а у многих нардепов от ОПЗЖ "активы здесь", и они "хотят работать и инвестировать в Украину".

"У Левочкина бизнес в Украине, он продает газ вместе с Фирташем. Ему важно, чтобы он мог тут жить. Поэтому он спокойно предаст Медведчука в лучших традициях Партии регионов, перейдет на сторону ОП и станет комфортной оппозицией. Их предложение – удобный кандидат Бойко на президентских выборах", – считает Батозский.

КЛАН МЕДВЕДЧУКА-РАБИНОВИЧА. На руинах влияния

К этой группе относятся 13 депутатов. Среди них: старые товарищи по СДПУ(о) Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и Василий Нимченко, а также владелец охранного агентства Медведчука Шторм Виктор Черный.

Согласно отчетности, перед парламентскими выборами основным спонсором ОПЗЖ был Медведчук. Откуда деньги на партийные взносы – недавно ответил СНБО и СБУ. В конце февраля суд арестовал часть магистрального нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, которым владела компания Прикарпатзападтранс. Компанию связывают с окружением Медведчука.

Кроме того, в 2018 году журналисты Схем выяснили, что жена Медведчука Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России. Компания НЗНП Трейд, владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Новошахтинске, в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть в Ханты-Мансийском автономном округе на Гавриковском месторождении, запасы которого превышают 40 млн тонн.

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Медведчук подтвердил контроль над этим бизнесом и заявил, что записал его на жену в связи с американскими санкциями. "Мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю", – заявил политик в интервью одному из своих телеканалов.

В группу Медведчука входит его давний друг Тарас Козак, против которого СНБО также ввел санкции и заблокировал деятельность трех его телеканалов. Основанием для санкций стали поставки угля из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Кумовство с Путиным и налаживание отношений с РФ стало главной картой в предвыборной колоде ОПЗЖ

Накануне президентских выборов Бойко и Медведчук летали в Москву и встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Перед парламентскими выборами они обсуждали в Санкт-Петербурге с главой правления Газпрома Алексеем Миллером прямые поставки в Украину российского газа, хотя не имели ни полномочий, ни возможностей реализовать договоренности – это были пиар-поездки для пророссийского избирателя.

Именно ОПЗЖ руководство России демонстративно поддерживало перед выборами. А вот лояльных Ахметову нардепов, наоборот, включили в санкционный список России. Есть определенная ирония, что один из кланов широкой пророссийской оппозиции – клан Ахметова, попал под санкции Москвы, а клан Медведчука серьезно пострадал от санкций Киева.

ВОЙНА КЛАНОВ

Публично в ОПЗЖ заявляют о полной гармонии. "Ситуация во фракции рабочая. Никаких разногласий нет", – сообщил LIGA.net нардеп Николай Скорик.

Но разногласия были видны еще перед местными выборами-2020. В некоторых регионах ячейки распределяли между группами следующим образом: областную организацию возглавляет представитель группы Медведчука, а городскую – "газовики". И когда дело дошло до выбора кандидатов в областных центрах, то конфликты вылезли наружу.

В частности, в Николаеве в один момент оказалось два кандидата от ОПЗЖ. "Газовиков" и городскую организацию представлял Артем Ильюк, группу Медведчука и областную ячейку – Владислав Чайка. В итоге стратегический совет выбрал последнего.

В кулуарах можно услышать версию, что санкции против клана Медведчука подсказал ввести Левочкин. Однако и он сам, и все другие члены ОПЗЖ это отрицают. Нардеп Скорик в разговоре с LIGA.net назвал вопрос о роли Левочкина провокационным. Медведчук в интервью BBC-Украина заявил, что "все эти разговоры" о роли Левочкина "расцениваю как грязный, высосанный из пальца бред, цель которого одна – внести раскол в нашу партию".

Сейчас ОПЗЖ – это дракон с двумя головами. В этом и проблема, потому что они постоянно должны договариваться. Но для Левочкина есть водораздел, и он не будет открытым сепаратистом, – считает Батозский

"Отправить Медведчука на маргинес" пока не очень получается, говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП. В ОПЗЖ пока "не видят мотива ссориться" в открытую. По их замерам, в таком случае рейтинги упадут у обоих кланов.

Но клан Медведчука ждут непростые времена. Существует два возможных сценария. "Все заморозится как сейчас, и Бойко будет сам по себе, а Медведчука затаскают по допросам в СБУ и заберут заправки. Второй вариант – "газовиков" тоже атакуют, и ОПЗЖ в полном составе уйдет на маргинес, их электоральную нишу заберет другой проект: НАШ, Ахметова, Шария, Разумкова", – прогнозирует один из руководителей ОП.

По мнению Батозского, союз с Медведчуком не выгоден "газовикам" с электоральной точки зрения. Свежая социология Центра Разумкова показывает, что у кума Путина самый высокий антирейтинг. "Проводят Медведчука с партии и получат карт-бланш от Офиса президента на начало президентской кампании Бойко", – прогнозирует он.

В этой связи Медведчук может попробовать создать автономный проект на пару с Марченко, считает политолог. "Это будет проект о скрепах, православии, едином народе", – говорит он. Ни один из нардепов из группы Медведчука, с которыми общался журналист LIGA.net, о подобной идее ничего не слышал.

В свою очередь "газовики" продолжат работать в выгодной электоральной нише тарифов и пенсий. За мир с Россией тоже будут выступать, но "без поцелуев в десна", считает Батозский.

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