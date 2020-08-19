Скрытое экономическое влияние России и неудачный захват вагнеровцев. Что надо знать утром

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Сегодня среда, 19 августа. Температура от +15 до +32, курс доллара 27.13

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Скрытое экономическое влияние России

"Нет такого преступления, на который не пойдет капитал ради прибыли в 300%", - сказал 150 лет назад британский публицист Томас Джозеф Даннинг. Эту фразу потом взяли на вооружение коммунисты. Справедлива ли она к украинскому бизнесу, если оценить его готовность работать с Россией (после 2013-го)? Короткий ответ - нет. Конечно, есть сотни, а может быть и тысячи компаний, готовых заработать, но в макроэкономическом масштабе торговые связи стремительно утончаются.

Если в 2012 экспорт в Россию составлял более 12,1% от ВВП, то в прошлом меньше трех. Но есть и настораживающая новость, российский капитал не потерял интерес к Украине и реальный уровень ПИИ от опасного соседа в два раза больше, чем думает украинский Госстат. Такие результаты в исследование экономического влияния России в Украине, которое сделал Центр экономической стратегии. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. СБУ готовила захват вагнеровцев. Его сорвали? В ОП говорят: это месть "обиженного Бурбы"

Большой скандал! Одна сторона говорит - в руководстве Офиса президента предатели, которые сорвали спецоперацию против российских спецслужб. Другая сторона говорит - никакой спецоперации не было. Фактов слишком мало, вопросов - слишком много. Мы попытались разобраться в этой истории взвешенно и объективно - насколько это вообще возможно. Больше по ссылке.

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