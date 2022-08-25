"Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней

США выделяют Украине рекордный пакет помощи – почти на $3 млрд. Задача Вашингтона – сломить стратегию российского диктатора Владимира Путина: не позволить ему "переждать" союзников, измотать Украину или напасть снова через несколько лет.

Такая позиция полагается на идею, что РФ тоже можно навязать войну на истощение и заставить ее откатиться минимум на линии 23 февраля. Но это идея наивна – для победы надо убедительно разбить РФ на поле боя, говорит LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник.

Что войдет в пакет военной помощи – и чего в нем не будет, какие заложены сроки поставок и как США видят ВСУ будущего – короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине – на $2,98 млрд.

Этот анонс означает, что Вашингтон приступил к заключению новых контрактов на поставку оружия Украине, объясняют в Пентагоне. Его будут производить частные компании, а не брать из резервов армии США. Поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев и растянутся на несколько лет.

Многое из этого оружия не предназначено для применения в сегодняшней борьбе, говорит замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, оно должно лечь в основу будущих мощных ВСУ, которые будут способны защищать Украину в течение многих лет.

Этот пакет – о способности Украины защитить себя и сдержать дальнейшую агрессию через год или через два, объяснил Каль.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Путин хочет "переждать" Украину и ее союзников, говорит замглавы Пентагона. Этот пакет напрямую отвергает такую стратегию. По его словам, помощь из пакета будет работать при любых сценариях: на поле боя при затяжной войне, а в случае перемирия или мира – сдерживать Россию от нового нападения.

"Подобные пакеты сигнализируют, что мы не просто предоставляем помощь Украине прямо сейчас, а это будет постоянный поток помощи, который растянется на многие месяцы и годы. Это бросает вызов Путину, который надеется, что может просто перемолоть (украинские силы. – Ред.) и переждать", – объяснил замглавы Минобороны США.

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В пакет войдут шесть комплексов ПВО NASAMS. Это норвежско-американская разработка, которая стоит на вооружении 12 стран. В зависимости от модификации комплексы способны прикрывать радиус до 40 или до 180 км, однако США не уточняют, какую версию поставят, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Системы малой дальности на 20-40 км смогут прикрыть областной центр с воздуха. Ракета, которую использует NASAMS, летает со скоростью 4 М и способна перехватывать практически все цели, попадающие в зону поражения", – объяснил он.

В Twitter-аккаунте Ukrainian battle map предположили, как восемь комплексов NASAMS (с двумя из предыдущих пакетов) и три обещанных Германией IRIS-T могут прикрыть крупнейшие украинские города.

В пакет также войдут 245 000 снарядов для артиллерии "натовского" 155-мм калибра и до 65 000 минометных боеприпасов калибра 120-мм. Это очень много, говорит эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Один ж/д вагон – это 750 ящиков. Поделите число, которое нам дают, на 750 – получите число вагонов", – объяснил он.

Также США дадут до 24 противоартиллерийских радара. По словам Кевлюка, это намек, что в ближайшее время ВСУ начнут активную контрбатарейную борьбу: с помощью радаров смогут быстро выявлять стреляющие пушки россиян и сразу же поражать их.

"Таким путем паритет по артиллерии будет достигнут. Именно путем выбивания вражеских огневых средств. Не использованием бешеного количества боеприпасов по площадям, а хирургически точной работой по вражеским пушкам", – объяснил эксперт.

США поставят и системы для борьбы с беспилотниками VAMPIRE – новейшую разработку американской компании L3Harris. Она автономна, не требует генератора и может быть установлена на любой пикап за два часа двумя людьми с обычными инструментами, утверждает производитель.

Эта кинетическая система использует небольшие ракеты, чтобы сбивать БПЛА, говорят в Пентагоне. С ее помощью ВСУ смогут на переднем крае нейтрализовать низколетящие тактические квадрокоптеры и мелкие дроны, но с беспилотниками, похожими на Bayraktar, не справятся, говорит Кевлюк.

Также в пакет войдут разведывательные БПЛА Puma, которые можно запускать с рук. Это "хорошее решение", но как они будут использоваться – вопрос к ВСУ, отмечает Кевлюк.

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Также США поставят неназванное количество ракетных систем с лазерным наведением и дальностью до 8 км, дадут финансирование на обучение и обслуживание техники, сообщили в Пентагоне. Нет в пакете ракет ATACMS с радиусом поражения до 300 км. Сейчас у ВСУ хватает целей в пределах 80 км, поэтому пока США сосредоточены на поставках боеприпасов с такой дальностью, объяснили в оборонном ведомстве США.

При этом в американских медиа писали, что Вашингтон может не раскрывать всей информации о наименованиях и объемах поставок, напомнил LIGA.net Алексей Мельник, экс-первый замминистра обороны, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Также не уточняются модификации, отметил эксперт. Может быть какая-то буква в наименовании или циферка через дефис – и это будет качественно другой тип оружия или боеприпасов, сказал он.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Это хоть и крупнейший, но не последний пакет помощи Украины, заверяют в Пентагоне. США продолжат работу над видением будущего ВСУ в средне- и долгосрочной перспективе, на столе – вопрос о поставках самолетов. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему офису работать над визией будущего ВСУ с Объединенным штабом и Европейским командованием армии США, сообщил его зам.

В Пентагоне надеются, что сигнал о намерении Запада долгосрочно поддерживать Украину побудит Россию прекратить боевые действия и начать переговоры, но если этого не произойдет – то помощь будет еще более актуальной.

"Нашему противнику дают понять: никто не устал, Украина воюет не сама, ее и дальше будут поддерживать все всеми средствами. Я думаю, что никаких выводов Кремль не сделает. Но почувствовать изменения на поле боя – мы им такую возможность дадим", – сказал Кевлюк.

Публичные заявления Запада – это подтверждение позиции, что война на истощение, которую Россия сейчас навязывает Украине, может быть навязана самой РФ, говорит Мельник.

Эта идея полагается на мнение, что Россия увидит проигрышность долгосрочного пути из-за преимущества коллективного Запада в ресурсах, после чего Москва "сделает очень широкий жест доброй воли" с выводом войск минимум на линию 23 февраля, объясняет эксперт.

Однако такие надежды наивны, считает Мельник. По его словам, еще не завершена работа над тем, как Запад видит победу Украины – и как заставить Путина отказаться от максималистских целей.

"Единственный способ решения этой проблемы – это убедительное военное поражение российских Вооруженных Сил", – подытожил он.

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