Десятки СМИ удалили новость о ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Трухин и руководство партии отмалчиваются, отказываясь от комментариев. А часть коллег по фракции недоумевает: почему нет реакции, если Трухин уверяет в своей невиновности. Что нужно знать о новом скандале в Слуге народа, кто такой Трухин и был ли он за рулем, — в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 23 августа глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в серьезное ДТП. Как утверждает УАФ, автомобиль Ford, в котором находился Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель, "стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора". И в этот момент в Ford якобы врезался другой автомобиль.

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Лучи и его помощник были госпитализированы и прооперированы. Они получили травмы средней степени тяжести и сейчас угрозы их жизни нет, уточняет УАФ.

Среди СМИ одними из первых о ДТП написало агентство Центр Новостей. По его данным, водитель автомобиля Audi не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость, из-за чего столкнулся с автомобилем Ford (где находился Лучи), после чего Audi въехал в автомобиль Daewoo.

В Audi находилось трое человек, и все якобы в состоянии алкогольного опьянения, сообщила LIGA.net шеф-редактор Центра Новостей Ольга Витак. По ее словам, после публикации новости о ДТП в редакцию начали писать очевидцы аварии.

"По их словам, за рулем Audi находился Трухин. Мы скидывали им фотографию Трухина, и они подтвердили, что за рулем был именно он", — отметила Витак.

Очевидцы также рассказали ее агентству, что Трухин ехал за рулем в белой рубашке. А когда произошло ДТП, он накинул на себя пиджак и пытался пересадить пассажира на водительское место, добавила она.

Факт того, что за рулем был именно Трухин, подтвердили в полиции Украинской правде.

Трухин – мажоритарщик от 40-го округа (Днепропетровская область), замглавы бюджетного комитета Рады. Возглавляет полтавскую областную ячейку партии Слуга народа. До избрания нардепом был депутатом Полтавского облсовета от партии БПП Солидарность. В 2014-м занимал должность директора воднолыжного клуба Сентоза. Это частный проект бизнесмена Алексея Мартынова, совладельца группы "Приват". Трухин возглавляет группу во фракции Слуга народа. В нее, по словам двух собеседников LIGA.net в руководстве фракции, входят нардепы из "группы Коломойского". В частности, Александр Куницкий, Игорь Фрис и Вячеслав Рублев.

23 августа Трухин возвращался в Киев из Полтавы, где утром принимал участие в церемонии поднятия государственного флага Украины. На нем была белая рубашка и темный пиджак. В сюжете канала LIVE и видео Украинской правды человек, очень похожий на Трухина, – в той же одежде.

На видеозаписях видно, что Трухин стоит над мужчиной, пострадавшим в результате ДТП. Это предположительно Фухраддин Мухтаров, который, по данным Цензор.нет и агентства Центр Новостей, был одним из трех, кто находился в Audi в момент аварии.

Мухтаров – глава фракции СН в Полтавском облсовете. В 2015-2020 годах он, как и Трухин, был депутатом облсовета от БПП. Его помощник Виктор Склема также находился в Audi.

При этом, согласно полицейской справке о ДТП, которая оказалась в распоряжении Цензор.нет, именно Склема находился за рулем Audi.

Водитель Daewoo, в который врезалась Audi, рассказал Бабелю, что не видел, кто именно был за рулем. "Меня заблокировало, подошел человек – выломал дверь, выпустил меня и моих пассажиров. Пока я вышел, прошло минут 20. Кто лежал, кто ходил – я не видел просто", – заявил он.

КАК КОММЕНТИРУЕТ ПАРТИЯ И ПОЛИЦИЯ. В полиции факт ДТП на Бориспольской трассе подтвердили, но имен участников и кто сидел за рулем Audi, не назвали. Спикер полиции Юлия Гирдвилис отметила LIGA.net, что по факту ДТП открыто дело по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. За другими деталями она посоветовала обращаться в Главное следственное управление через запрос.

Официальных подтверждений того, что именно Трухин был за рулем, на данный момент нет. Номер Трухина находится вне зоны доступа, а его помощница не смогла помочь LIGA.net, сославшись на отпуск. В партии Слуга народа официальных комментариев пока не предоставили, LIGA.net направила запрос.

"Скандал с Трухиным раздули только в субботу (28 августа), поэтому реакции и не было. Все будет, но позже. Поверьте, никто никого не отмазывает. Он реально там не участвовал. А вот кто его атакует, воспользовавшись возможностью – это надо выяснять", — заявил LIGA.net не под запись один из руководителей фракции СН.

По его словам, Трухин объяснялся перед руководством СН и заявил, что СМИ врут. "Видео, где он за рулем, нет. Что мы можем сделать? На полиграф его отвести?" — добавляет собеседник.

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Еще один руководитель фракции отметил LIGA.net, что видел Трухина 28 августа, и тот уверяет, что все хорошо и за рулем был не он. "Озабоченным он не выглядел", — рассказал собеседник.

При этом ему не понятно, почему партия затягивает с комментарием. "Дать позицию партии надо было сразу после первых запросов. Сейчас даже официальная позиция будет восприниматься с сомнением", — считает он.

Собеседник добавил, что сегодня днем основным спикерам фракции разослали "темники", как комментировать кейс с ДТП. "Их суть сводится к тому, что все должны отвечать перед законом, и если полиция выявит в ходе расследования причастность Трухина, то он должен отвечать. Все то, что нужно было сказать четыре дня назад. Но никто не хочет брать на себя честь и комментировать", — добавил он.

МАССОВОЕ УДАЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ О ДТП. Новость о ДТП с участием Трухина написали более десятка СМИ. Однако через несколько дней большинство из них удалили новость либо убрали упоминание о Трухине.

По словам Витак, 27 августа ей на почту пришли "письма счастья" с коммерческим предложением по удалению новости о Трухине. Отправители представлялись как сотрудники PR-агентств. Подобное предложение пришло главреду издания Tribuna Олегу Щербакову.

В то же время десятки СМИ удалили новость. В частности, УНИАН, Сегодня, УНН, ТСН, Обозреватель и Гордон. Но в кэше Google большая часть новостей сохранилась.

"Не знаю, кто советовал Трухину снимать за деньги статьи, — задается вопросом один из руководителей фракции СН. – Если допустить, что это не он снимал, то я бы на его месте давно вышел и заявил о провокации. А своим молчанием он все усугубляет".

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